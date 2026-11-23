Il Brasile riduce all’1,8% la crescita prevista per il 2027 e alza al 4,5% la stima d’inflazione: secondo Reuters, il ministero delle Finanze ha aggiornato il 23 novembre uno scenario che a settembre indicava rispettivamente il 2,3% e il 3,8%. La revisione rende più difficile costruire il bilancio del prossimo anno, perché combina un’economia meno dinamica con prezzi più persistenti. Resta però una previsione: il taglio di mezzo punto descrive il cambiamento delle attese, non una contrazione del PIL già avvenuta.

Due revisioni che spingono in direzioni sfavorevoli

Nel resoconto Reuters sulle nuove stime del ministero, aggiornato alle 19:12 italiane, il peggioramento della crescita viene ricondotto a tassi e costi del credito persistentemente elevati, a un contributo più contenuto dell’agricoltura e a un minore trascinamento statistico. Quest’ultimo è l’effetto che il livello di attività raggiunto alla fine di un anno porta sulla media dell’anno successivo, anche prima di considerare nuovi aumenti della produzione.

Le due correzioni vanno lette in punti percentuali: 1,8 meno 2,3 equivale a −0,5 punti per la crescita; 4,5 meno 3,8 equivale a +0,7 punti per l’inflazione. Il dato sul PIL continua a indicare un’espansione. Inoltre, confrontare direttamente il 4,5% dei prezzi con l’1,8% del PIL e sottrarli produrrebbe una misura priva di significato: la crescita reale incorpora già la distinzione fra quantità prodotte e prezzi.

Il confronto decisivo con il bilancio parte dal 2,5%

Esiste un secondo riferimento, diverso dalla previsione ministeriale di settembre. La Instituição Fiscal Independente del Senato, nel rapporto di monitoraggio fiscale del 19 novembre, pagina 3, scrive che il progetto di bilancio 2027 era stato elaborato assumendo una crescita del PIL del 2,5%. Quel valore appartiene alla base della proposta di bilancio: il 2,3% citato da Reuters appartiene invece alla precedente previsione economica. Confonderli cambierebbe la misura della revisione.

Rispetto all’ipotesi del bilancio, l’1,8% è inferiore di 0,7 punti. Un esempio rende leggibile la differenza: ponendo il PIL reale del 2026 pari a 100, il livello del 2027 sarebbe 102,5 nello scenario del bilancio e 101,8 nella nuova previsione. Il secondo livello è circa lo 0,68% più basso del primo, calcolando (101,8 ÷ 102,5 − 1) × 100. È un confronto redazionale fra scenari con la stessa base ipotetica, non una stima in reais delle entrate mancanti.

Per quantificare il gettito servirebbero infatti la composizione della crescita, le basi imponibili, l’andamento dei prezzi e le disposizioni fiscali applicabili. Il solo scarto fra due tassi di crescita non consente di stabilire quanto perderà il Tesoro. Anche un aumento delle entrate nominali legato ai prezzi può convivere con pressioni sulle spese.

Perché più inflazione non risolve la crescita debole

Il rapporto dell’istituzione fiscale indipendente descrive un progetto con il limite delle spese primarie già interamente occupato, a pagina 7. In quella cornice, nuove uscite richiedono una riduzione equivalente di altre dotazioni. È il contesto documentato prima della revisione odierna, non il risultato di un calcolo aggiornato del disavanzo.

L’inflazione più alta complica inoltre la lettura dei tassi: una crescita meno sostenuta può rafforzare l’esigenza di alleggerire il costo del credito, mentre pressioni persistenti sui prezzi possono rendere più difficile farlo. Il nuovo quadro non anticipa automaticamente una decisione della banca centrale. Per chi segue il Brasile attraverso obbligazioni o attività denominate in real, crescita, politica monetaria e cambio restano variabili distinte, da valutare insieme.

Il prossimo passaggio sono le entrate e le spese

Secondo Reuters, le nuove ipotesi alimenteranno l’ultimo rapporto annuale di valutazione delle entrate e delle spese, atteso martedì 24 novembre, e dovrebbero orientare gli aggiornamenti della proposta di bilancio 2027. Il controllo utile sarà verificare quali entrate vengono riviste e quali spese trovano copertura, prima di attribuire al taglio del PIL un importo fiscale preciso.

Il precedente confronto sulle attese di ING per il real dopo il primo turno elettorale riguardava le aspettative suscitate dal voto di ottobre. La notizia odierna sposta l’attenzione sulle ipotesi economiche utilizzate per programmare i conti pubblici. Una previsione meno favorevole è un segnale da incorporare nei calcoli; la dimensione dell’aggiustamento emergerà dai documenti di bilancio, non dal solo titolo sulla crescita.