La FCC ha approvato nuovi controlli per l’accesso diretto ai numeri telefonici statunitensi, contestati dalla Cina il 22 novembre. Il provvedimento rafforza le verifiche sui fornitori di telefonia via Internet e distingue obblighi adottati da ulteriori restrizioni ancora in consultazione. Per capire l’effetto sulle imprese occorre separare tre aspetti: chi può ottenere i numeri, quando scatteranno gli adempimenti e quali costi sono effettivamente quantificati.

La protesta cinese e il perimetro della decisione

Nel comunicato del ministero del Commercio cinese, Pechino contesta le misure che interessano China Telecom, China Unicom e China Mobile e chiede agli Stati Uniti di ritirarle. Il ministero le descrive come un abuso della regolamentazione e annuncia che tutelerà i propri interessi. Si tratta della posizione del governo cinese: il documento non specifica contromisure commerciali già operative.

Il provvedimento FCC 26-82, adottato il 19 novembre e pubblicato il 20, riguarda le autorizzazioni dei fornitori VoIP interconnessi. VoIP significa trasmissione della voce tramite reti basate sul protocollo Internet. L’accesso diretto consente al fornitore di ottenere numeri dal gestore del piano di numerazione nordamericano, il NANPA. È quindi un’autorizzazione relativa alla disponibilità dei numeri: il testo non dispone una chiusura generale delle comunicazioni tra Cina e Stati Uniti.

Certificazioni adottate e restrizioni ancora proposte

Il paragrafo 10 e l’appendice A richiedono nuove dichiarazioni sui rapporti con soggetti della Covered List, l’elenco FCC relativo a rischi per la sicurezza nazionale, e sull’impiego di apparecchiature o servizi inclusi per il produttore o fornitore. La regola riguarda nuovi richiedenti e titolari esistenti. Chi non può certificare l’assenza di tali rapporti o componenti deve fornire una spiegazione dettagliata e indicare eventuali misure correttive; gli uffici esaminano il caso individualmente.

Si aggiunge una certificazione sull’assenza di dinieghi o revoche delle autorizzazioni previste dalla sezione 214 per ragioni di sicurezza nazionale o applicazione della legge. L’autorità può respingere domande e avviare procedimenti sulle autorizzazioni esistenti secondo le condizioni previste. La distinzione conta perché una dichiarazione problematica richiede una valutazione amministrativa, con conseguenze legate al caso concreto.

La presunzione che determinati soggetti non siano qualificati a ottenere l’autorizzazione compare invece nella parte dedicata alle proposte, dal paragrafo 35. La FCC chiede commenti anche sulle possibilità di superare questa presunzione. Presentarla come un’esclusione automatica già interamente operativa confonderebbe la decisione adottata con il successivo confronto regolamentare.

I 577.320 dollari stimati non misurano i ricavi a rischio

Il paragrafo 30 permette un controllo numerico verificabile. Per il primo anno la FCC stima l’onere amministrativo usando 3.000 fornitori, due ore di lavoro ciascuno e un costo orario di 96,22 dollari. Il prodotto è 3.000 × 2 × 96,22 = 577.320 dollari, coerente con la sintesi dell’autorità di un costo inferiore a 600 mila dollari.

Il documento considera 3.000 una stima superiore del numero di soggetti: segnala circa 1.800 identificativi unici tra le entità censite. Inoltre, i 577.320 dollari rappresentano il lavoro ipotizzato per le certificazioni, non una multa e neppure il fatturato che gli operatori cinesi potrebbero perdere. La divisione dà 192,44 dollari per fornitore nel modello, ma non dimostra che ogni impresa sosterrà quella spesa effettiva.

Per valutare l’impatto su ricavi e margini servirebbero informazioni diverse: autorizzazioni concretamente interessate, clienti serviti, contratti e possibilità di riorganizzare l’attività. Un costo burocratico contenuto può coesistere con conseguenze commerciali rilevanti per un singolo operatore escluso. Il provvedimento, da solo, non consente di attribuire una perdita economica precisa ai tre gruppi citati da Pechino.

Le scadenze da osservare

La clausola finale prevede l’efficacia dell’ordine 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register. Per i nuovi obblighi informativi sono previsti il controllo dell’Office of Management and Budget e l’annuncio delle date di conformità. Il paragrafo 26 assegna a domande pendenti e titolari esistenti 30 giorni dall’annuncio dell’approvazione richiesta. Questi termini non decorrono tutti dal voto del 19 novembre.

I prossimi elementi decisivi saranno quindi gli avvisi attuativi, le decisioni sulle singole autorizzazioni e l’esito della consultazione. Per chi segue il settore, distinguere questi passaggi permette di valutare il rischio regolamentare attraverso fatti osservabili, senza trasformare la protesta diplomatica in una previsione automatica sull’andamento delle azioni.