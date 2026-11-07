Uno smartphone ricondizionato comprato da un venditore professionale smette di accendersi dopo 14 mesi. Prima di autorizzare una riparazione a pagamento vale la pena recuperare ordine, prova di consegna e condizioni accettate. La dicitura «ricondizionato» sulla scatola, da sola, dice poco sulla durata della tutela.

La differenza fra due telefoni identici

La guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy spiega che la responsabilità del venditore per i difetti di conformità dura normalmente due anni dalla consegna. Per un bene usato le parti possono concordare una durata inferiore, con un minimo di un anno. Una garanzia commerciale di dodici mesi offerta dal produttore è una promessa distinta dalla garanzia legale del venditore.

Nel primo esempio manca un accordo per ridurre la durata sul bene usato. Il guasto al mese 14 cade entro i due anni. Nel secondo esempio il contratto di vendita dell’usato prevede validamente un solo anno e il difetto compare per la prima volta dopo 14 mesi. Le due richieste partono da condizioni diverse.

Come documentare il guasto

Conta anche la causa. Un danno da caduta successiva alla consegna e un difetto originario del componente pongono questioni diverse. Per i difetti che emergono dopo il primo anno, può servire documentazione tecnica per dimostrare che la causa esisteva alla consegna. Fotografie, diagnostica e descrizione dei primi sintomi sono più utili di una generica richiesta di rimborso.

Il reclamo va indirizzato al venditore. Per un difetto coperto i primi rimedi sono riparazione o sostituzione senza spese, secondo le condizioni di legge. Prima di pagare un laboratorio esterno conviene chiedere istruzioni scritte al rivenditore. Conservare ordine e dialogo con l’assistenza insieme agli altri documenti di finanza personale permette di ricostruire date e richieste.