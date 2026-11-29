Bitcoin e criptovalute restano in una fase da leggere con prudenza: nella fotografia di domenica 29 novembre, un maggior numero di dollari negli ordini di acquisto non dimostra che la domanda sia tornata forte. Alle 10:31 italiane Bitcoin vale 58.672,72 dollari su Coinbase Exchange, circa l’1,43% sotto l’apertura delle ultime 24 ore. La nostra misurazione del book mostra 16,09 milioni di dollari di ordini di acquisto entro l’1% dal prezzo centrale, contro 14,68 milioni in vendita.

Lo squilibrio è circa il 9,6% a favore degli acquisti, ma riguarda intenzioni revocabili su una sola piattaforma, non denaro già investito. Per valutare la tenuta del mercato occorre distinguere tre piani: gli ordini disponibili adesso, le posizioni a leva ancora aperte e i flussi effettivi dei fondi. Confonderli può far apparire solido un eventuale rimbalzo che non ha ancora una conferma persistente.

Il book di Bitcoin: quanto c’è davvero vicino al prezzo

La rilevazione deriva dal book pubblico BTC-USD di Coinbase Exchange, con timestamp 10:31:53 italiane. Il miglior prezzo di acquisto è 58.680,80 dollari e quello di vendita 58.680,81. La loro media, 58.680,805 dollari, è il punto centrale usato per delimitare le due fasce. È una fotografia distinta dall’ultimo scambio riportato nelle statistiche delle 24 ore di Coinbase.

Book BTC-USD, 29 novembre alle 10:31:53 Controvalore visibile Acquisti tra −1% e il prezzo centrale 16,09 milioni di USD Vendite tra il prezzo centrale e +1% 14,68 milioni di USD

Per ogni livello abbiamo moltiplicato il prezzo in dollari per la quantità di bitcoin e sommato i risultati nella rispettiva fascia. Il rapporto fra i due totali, meno uno, dà il 9,6% di eccedenza sul lato acquisti. Come precisa la documentazione del book Coinbase, il livello 2 aggrega già le quantità allo stesso prezzo: moltiplicarle ancora per il numero degli ordini gonfierebbe il risultato.

La differenza di un centesimo fra le migliori proposte non significa che qualsiasi operazione possa essere eseguita con quel costo. Un ordine più grande può consumare diversi livelli e ottenere un prezzo medio peggiore; inoltre incidono le commissioni. Il totale della fascia non indica quanta liquidità sia disponibile esattamente al primo prezzo, né include ordini nascosti o altre borse.

Primo controllo: gli ordini restano quando arrivano le vendite?

Il limite decisivo di questa misurazione è temporale. Gli ordini possono essere cancellati o spostati prima dell’esecuzione. Perciò non definiamo i 16,09 milioni un supporto garantito e non li presentiamo come nuovi afflussi. Per misurare la resistenza servirebbero campioni successivi, con la stessa sede e lo stesso intervallo percentuale, insieme agli scambi realmente conclusi.

Un esempio ipotetico chiarisce la differenza: se una fascia espone 10 milioni di dollari di acquisti e 6 milioni vengono cancellati prima che arrivino le vendite, ne restano 4 milioni, a parità di ogni altra condizione. Il prezzo iniziale può essere rimasto quasi fermo mentre la capacità di assorbire ordini si è ridotta del 60%. Non è ciò che abbiamo osservato oggi: è il motivo per cui una fotografia non sostituisce una serie temporale.

Il precedente sui volumi di Bitcoin e la liquidità disponibile distingueva gli scambi già avvenuti dalla profondità del mercato. Qui aggiungiamo una misura diretta della seconda, senza trasformarla in una previsione.

Secondo controllo: liquidazioni e leva misurano cose diverse

Il cruscotto CoinGlass sui derivati Bitcoin, con ultimo aggiornamento indicato alle 10:25:38 italiane, riporta 40,71 miliardi di dollari di posizioni aperte e 67,67 milioni di liquidazioni nelle 24 ore, per l’88% su posizioni long, esposte al rialzo. È un aggregato del fornitore, distinto dalla singola sede Coinbase.

Le liquidazioni sono il controvalore delle posizioni chiuse forzatamente, non un importo equivalente di denaro perso o uscito dalle criptovalute. L’open interest esprime invece i contratti ancora aperti. La sua flessione in dollari dello 0,56% non permette, da sola, di concludere che la quantità dei contratti sia diminuita: anche il prezzo influenza il controvalore.

Per parlare di riduzione della leva servono dunque quantità e composizione delle posizioni, oltre ai dollari. Un rallentamento delle liquidazioni può segnalare meno chiusure forzate, ma non prova che siano comparsi compratori duraturi. La distinzione fra volumi e posizioni aperte nei derivati evita di sommare indicatori che rispondono a domande diverse.

Terzo controllo: gli ETF non misurano gli acquisti della domenica

La tabella Farside Investors sugli ETF Bitcoin statunitensi arriva al 27 novembre, con 389 milioni di dollari di uscite nette nell’ultima seduta riportata. Non è un flusso del 29 novembre e la mancanza di un nuovo saldo non equivale a zero riscatti. Il confronto tra settimane è già sviluppato nell’analisi dei deflussi ETF e del numero di sedute.

Il dato dei fondi descrive un canale specifico di investimento. Affiancarlo al book della domenica è utile per il contesto, ma non consente di attribuire il movimento di questa mattina ai riscatti di venerdì. La conferma più informativa sarà osservare se i successivi saldi dei fondi e gli scambi a pronti accompagneranno un eventuale recupero, mantenendo separate le rispettive finestre temporali.

Che cosa cambia per chi detiene altre criptovalute

Questa fotografia riguarda Bitcoin, non certifica la liquidità di Ether o dei token minori. Per ciascuno servono il proprio book, la coppia effettivamente utilizzata e la sede di negoziazione: un prezzo apparentemente stabile può coesistere con pochi ordini vicini. Neppure la capitalizzazione sostituisce questa verifica, perché non misura quanto si possa vendere a un certo prezzo.

Chi ragiona in euro deve inoltre separare l’andamento BTC-USD dal risultato del proprio investimento, influenzato anche da cambio e costi. Possedere bitcoin a pronti, acquistare un prodotto quotato ed esporsi tramite un derivato sono operazioni differenti. I tre controlli aiutano a capire la qualità di un movimento; non individuano automaticamente un punto d’ingresso né proteggono da ulteriori perdite.