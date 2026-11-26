Bitcoin torna sopra 60 mila dollari e gli scambi accelerano, ma questo non basta a certificare un mercato più facile da comprare o vendere. Alle 11:39 italiane del 26 novembre, Coinbase Exchange indica 60.607,41 dollari per BTC, in rialzo del 3,04% rispetto all’apertura della finestra di 24 ore. Nello stesso intervallo sono passati di mano circa 15.233 bitcoin: il 38,33% in più della media giornaliera ricavata dagli ultimi 30 giorni sulla stessa coppia BTC-USD.

Il punto è la differenza fra attività già avvenuta e liquidità disponibile adesso. Il volume conta le quantità scambiate; per sapere a quale prezzo si potrebbe eseguire un nuovo ordine servono invece le offerte presenti sul mercato e la loro profondità. Inoltre, tra massimo e minimo delle 24 ore ci sono 4.318,72 dollari, pari al 7,34% del prezzo iniziale: il saldo positivo riassume una giornata molto più movimentata di quanto suggerisca la sola percentuale verde.

Prezzo e oscillazioni: la fotografia sullo stesso mercato

Le statistiche pubbliche di Coinbase Exchange per BTC-USD riportano un’apertura di 58.818,06 dollari, un minimo di 57.208,17 e un massimo di 61.526,89. Sono valori riferiti alla finestra mobile di 24 ore rilevata alle 11:39, non a una seduta che comincia alla mezzanotte italiana. La quotazione appartiene a questa specifica piattaforma e può differire da quelle di altri mercati.

BTC-USD su Coinbase, ore 11:39 Dollari Apertura delle 24 ore 58.818,06 Minimo delle 24 ore 57.208,17 Massimo delle 24 ore 61.526,89 Ultimo prezzo rilevato 60.607,41

L’ampiezza percentuale qui calcolata divide la distanza fra massimo e minimo per l’apertura dello stesso intervallo. Non è una misura di volatilità annualizzata e non descrive l’ordine temporale con cui sono stati raggiunti gli estremi. La tabella, da sola, non consente quindi di ricostruire ogni passaggio del rimbalzo né di ipotizzare un acquisto esattamente sul minimo e una vendita sul massimo.

Quanto sono aumentati gli scambi rispetto al mese

Il totale dei 30 giorni è di 330.371 BTC. Dividendo per 30 si ottiene una media di circa 11.012 BTC al giorno; rapportando i 15.233 BTC delle ultime 24 ore a questa base emerge un’attività pari a 1,38 volte la media. I calcoli usano i valori completi della fonte, mentre i volumi nel testo sono arrotondati al bitcoin.

La documentazione delle statistiche Coinbase precisa che il volume è espresso nella valuta di base: in questa coppia sono bitcoin, non dollari. Il confronto usa i campi ordinari dei volumi sulle due durate, mantenendo fuori i campi separati relativi alle richieste di quotazione, le RFQ. Non viene presentato come totale di ogni servizio Coinbase o dell’intero mercato cripto.

La media dei 30 giorni comprende anche le ultime 24 ore: è un riferimento descrittivo, non un campione indipendente. Può inoltre essere influenzata da poche giornate eccezionali. Il risultato documenta un’intensità degli scambi superiore alla media recente, senza stabilire se questa attività sia destinata a durare o se prevalgano investitori di lungo periodo.

Perché più volume non significa automaticamente più denaro entrato

Ogni transazione conclusa ha un compratore e un venditore; la stessa quantità può cambiare proprietario più volte. Il volume non è quindi una raccolta netta. Un aumento degli scambi insieme al prezzo non identifica da solo acquisti istituzionali, ingressi negli ETF o chiusure di posizioni ribassiste: per attribuire questi meccanismi occorrono serie specifiche.

È una distinzione complementare a quella spiegata nel precedente sul recupero di Bitcoin dal minimo di sabato, aggiornato il 23 novembre. Quel pezzo confronta rilevazioni storiche fisse e variazioni mobili; questa analisi mette a confronto l’attività odierna con la sua media recente, senza usare i vecchi prezzi come quotazioni attuali.

Che cosa osservare durante il Thanksgiving

Il calendario ufficiale del NYSE prevede la chiusura del 26 novembre per Thanksgiving e una seduta abbreviata il 27, con chiusura ordinaria alle 13 di New York, le 19 italiane. Bitcoin continua a scambiare, ma la finestra di 24 ore di questa mattina comprende anche ore precedenti alla festività: non permette di affermare che il volume dell’intero Thanksgiving sarà elevato o ridotto.

Per valutare la qualità delle prossime oscillazioni saranno utili rilevazioni omogenee di prezzo, volumi e differenza fra le migliori proposte di acquisto e vendita, insieme alle quantità disponibili. Qui non è stata misurata la profondità del mercato, quindi non attribuiamo al rimbalzo una liquidità che i dati non provano. Per un investitore italiano restano inoltre cambio, commissioni e rischio di forti perdite: le variazioni spot in dollari non sono un rendimento netto in euro né una previsione.