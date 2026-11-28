Bitcoin torna sotto 60.000 dollari nella mattina di sabato 28 novembre, mentre il bilancio degli ETF spot americani resta negativo. Su Coinbase Exchange la coppia BTC-USD è a 59.573,31 dollari nella rilevazione delle 10:19 italiane, in calo del 3,21% rispetto all’apertura della finestra di 24 ore. I dati Farside indicano 1,643 miliardi di dollari di deflussi netti nelle quattro sedute dal 23 al 27 novembre.

Il confronto settimanale contiene una differenza importante: le uscite complessive diminuiscono dell’8,2%, ma la loro media per seduta sale del 14,7%, da 358 a 410,8 milioni. La settimana del Thanksgiving aveva una seduta in meno e il venerdì abbreviato. Il miglioramento del totale, quindi, non basta a parlare di una domanda tornata forte; neppure la media giornaliera, però, misura la velocità dei riscatti ora per ora o dimostra la causa del ribasso odierno.

Il prezzo di questa mattina e la distanza dai 60.000 dollari

Le statistiche pubbliche di Coinbase Exchange riportano un’apertura delle 24 ore a 61.548,59 dollari, un massimo di 61.748,76 e un minimo di 58.700. Il prezzo rilevato è circa 427 dollari sotto quota 60.000. Per raggiungerla servirebbe un rialzo dello 0,72% rispetto a questa fotografia: è una distanza aritmetica, non un obiettivo di mercato.

La soglia tonda aiuta a descrivere il movimento, ma non dimostra che lì si concentrino ordini sufficienti a fermarlo. Per definire un supporto servirebbero altre osservazioni, comprese la distribuzione degli scambi e la risposta del mercato nei successivi passaggi. La rilevazione appartiene inoltre a una piattaforma specifica: non esiste in questo dato una chiusura ufficiale unica di tutte le borse cripto.

Come chiarisce la documentazione Coinbase sulle statistiche di prodotto, si tratta di una finestra di 24 ore. La variazione è calcolata dividendo l’ultimo prezzo per l’apertura e sottraendo uno; non coincide necessariamente con il rendimento dalla mezzanotte italiana o dalla chiusura di Wall Street. Allineare gli orari evita di attribuire significati diversi a due percentuali che descrivono periodi differenti.

Il confronto fra le due settimane degli ETF

Elaborazione dei saldi giornalieri della serie Farside Investors sugli ETF Bitcoin USA, in milioni di dollari. Il segno meno indica uscite nette; i dati della fonte sono aggiornabili.

Periodo di novembre 2026 Sedute Saldo netto Media per seduta 16–20 novembre 5 −1.790,0 −358,0 23–27 novembre 4 −1.643,1 −410,8

Il secondo totale deriva da −569,7, −231,4, −453,0 e −389,0 milioni. La media divide ciascun saldo settimanale per il numero delle sedute osservate, senza inserire uno zero per il giorno festivo. Le variazioni percentuali confrontano le grandezze assolute delle uscite, usando i valori non arrotondati.

Perché una media giornaliera non è una misura per ora

Il calendario ufficiale NYSE riporta la chiusura del 26 novembre per Thanksgiving e la fine della seduta ordinaria del 27 alle 13 di New York, le 19 italiane. Dividere per quattro corregge il numero dei giorni di mercato, ma non rende identica la durata delle sedute nelle due settimane.

Sarebbe altrettanto improprio dividere automaticamente i flussi per le ore di Borsa e presentarli come un ritmo costante di vendita. I saldi giornalieri non mostrano quando siano state impartite le istruzioni né il momento delle operazioni sul sottostante. La media è utile per confrontare le osservazioni disponibili; non ricostruisce un percorso intraday che la tabella non contiene.

Che cosa può chiarire la prossima seduta

Prezzo spot del sabato e flussi dei fondi conclusi venerdì rispondono a domande diverse. Il primo mostra a quale livello si sta scambiando su una sede; i secondi descrivono il saldo del canale dei prodotti quotati nel periodo osservato. Il loro andamento contemporaneamente debole è coerente con un quadro fragile, ma non quantifica quanto del calo sia stato provocato dagli ETF.

La distinzione tra scambi già eseguiti e liquidità disponibile è approfondita nel precedente sui volumi di Bitcoin e la profondità del mercato. Qui il nuovo elemento è il confronto fra settimane di durata diversa: alla prossima pubblicazione dei flussi sarà utile verificare se il saldo cambia segno e se l’eventuale recupero dura oltre una singola seduta.

Per chi misura il portafoglio in euro, infine, la variazione spot in dollari non è il rendimento netto personale: incidono il cambio e i costi del servizio utilizzato. L’acquisto diretto di bitcoin e una quota di un prodotto quotato restano strumenti differenti. Nessuno dei due confronti presentati identifica un prezzo conveniente o limita la possibilità di ulteriori perdite.