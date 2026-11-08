Banche europee, attivi in crescita del 5,18%: cosa rivelano i nuovi dati BCE su crediti deteriorati, capitale e finanziamenti a famiglie e imprese

Banche europee con bilanci più grandi, ma una qualità del credito da seguire separatamente. I dati consolidati pubblicati dalla BCE il 6 novembre mostrano attivi in aumento del 5,18% su base annua, a 34.990 miliardi di euro a fine giugno 2026. Il rapporto dei crediti deteriorati sale nello stesso periodo di 0,03 punti percentuali, all’1,99%.

La novità è la pubblicazione del quadro statistico; il periodo osservato resta il primo semestre. Questo distingue il documento dai risultati trimestrali delle singole società e dalle quotazioni di novembre. Per un investitore offre una base di confronto, da affiancare agli aggiornamenti successivi di ciascuna banca.

Quattro indicatori da leggere con il denominatore corretto

Il comunicato BCE sui dati bancari consolidati riporta anche un rendimento del patrimonio netto, o ROE, del 5,31% e un coefficiente CET1 del 16,43%. Il primo misura gli utili dei sei mesi rispetto al patrimonio ed è non annualizzato; il secondo rapporta il capitale di migliore qualità all’esposizione ponderata per il rischio.

Indicatore a giugno 2026 Valore Che cosa osservare Attivi complessivi 34.990 miliardi di euro Dimensione e composizione del bilancio Crediti deteriorati 1,99% Qualità del credito e perimetro del rapporto ROE semestrale 5,31% Redditività dei primi sei mesi CET1 ratio 16,43% Capitale rispetto al rischio

Un bilancio più grande non coincide con più prestiti produttivi

La differenza fra i 33.270 miliardi di giugno 2025 e i 34.990 miliardi attuali è di circa 1.720 miliardi di euro, calcolata sui valori arrotondati pubblicati. È un aumento degli attivi complessivi: per attribuirlo a nuovi finanziamenti a famiglie o imprese servirebbe scomporre il bilancio.

Un’attività bancaria può comprendere prestiti, titoli e disponibilità liquide, ciascuno con una funzione economica e un profilo di rischio. Di conseguenza, la dimensione da sola lascia aperta la domanda principale: quale impiego del capitale produce ricavi sostenibili e sostiene l’economia?

Per leggere la trasmissione all’economia reale resta utile la distinzione, affrontata nel nostro approfondimento sul credito in Italia e le motivazioni della domanda di prestiti, fra investimenti, liquidità per la gestione e rifinanziamento di debiti. È un criterio di lettura, distinto dall’aggiornamento statistico europeo qui analizzato.

Tre punti base in più: quanto dice il rapporto sui deteriorati

L’aumento di 0,03 punti percentuali equivale a 3 punti base. La variazione conduce da circa 1,96% a 1,99%: un movimento contenuto dell’aggregato, che merita di essere confrontato con il dettaglio dei portafogli.

Un rapporto può muoversi perché cambiano i prestiti problematici, il denominatore oppure entrambi. Anche la crescita del credito sano può incidere sulla percentuale. Per questo una valutazione della qualità del bilancio richiede importi, coperture e nuovi ingressi nel deteriorato, oltre al numero complessivo.

La media europea può inoltre convivere con situazioni diverse fra intermediari e settori finanziati. L’articolo non attribuisce il dato aggregato a una singola banca e non ne ricava una previsione automatica sulle perdite future.

Utili e capitale rispondono a due domande diverse

Confrontare il ROE semestrale del 5,31% con un obiettivo annuo senza correggere il periodo produrrebbe un confronto fuorviante. Raddoppiarlo meccanicamente darebbe 10,62%, ma sarebbe soltanto un esercizio aritmetico: il secondo semestre può avere utili, rettifiche e patrimonio differenti.

Il CET1, invece, aiuta a leggere la capacità patrimoniale rispetto ai rischi assunti. Non è la quota di denaro immediatamente disponibile per prelievi, dividendi o nuovi impieghi. Per valutare una distribuzione agli azionisti contano anche requisiti applicabili alla banca, obiettivi gestionali e decisioni effettive.

La lettura per l’investitore è quindi incrociata: crescita del bilancio, qualità del credito, redditività su periodi omogenei e capitale. Soltanto osservandoli insieme si può capire se l’espansione delle attività sta creando valore oppure assorbendo risorse senza un ritorno proporzionato.