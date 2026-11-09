Gli addebiti sul conto richiedono un controllo tempestivo quando compare un pagamento sconosciuto: per un addebito diretto eseguito senza autorizzazione, la Banca d’Italia indica un termine di contestazione di 13 mesi. È un limite da conoscere, mentre la scelta pratica è segnalare subito l’operazione dopo averla individuata.

Questo approfondimento riguarda le domiciliazioni SEPA, in cui il beneficiario richiede l’incasso sulla base di un mandato. Pagamenti con carta e bonifici seguono meccanismi diversi e vanno identificati correttamente prima di avviare la richiesta.

Un nome sconosciuto merita prima una ricostruzione

La denominazione nell’estratto può differire dal marchio commerciale conosciuto. Prima di descrivere un movimento come fraudolento, conviene confrontare importo, data, identificativo del creditore e riferimento del mandato con contratti e fatture disponibili.

Un esempio ipotetico: compare un prelievo da 64 euro associato a una società mai sentita. L’importo può corrispondere a un servizio attivato con un marchio diverso oppure a un pagamento privo di autorizzazione. La sola descrizione abbreviata non risolve la distinzione; servono informazioni dall’intermediario e documenti del rapporto.

Il termine e i controlli disponibili

La guida della Banca d’Italia sull’addebito diretto distingue il pagamento senza autorizzazione, contestabile entro 13 mesi, dal rimborso previsto in determinate condizioni entro otto settimane per un importo autorizzato ma superiore alle ragionevoli aspettative. Descrive inoltre la possibilità di impostare limiti e blocchi sui beneficiari.

Il termine più lungo non è un invito ad aspettare. Una richiesta precisa appena scoperto il movimento riduce il rischio di perdere altri estratti e comunicazioni, e permette di affrontare anche l’eventuale prosecuzione degli incassi.

Tre azioni che rispondono a problemi diversi

Azione Problema da affrontare Contestare l’operazione Ricostruire e chiedere la rettifica del pagamento già eseguito Revocare o bloccare il mandato Gestire le richieste di incasso successive Chiarire il contratto Accertare se una prestazione o un importo restino dovuti

La distinzione evita un equivoco costoso: ottenere uno storno bancario non risolve automaticamente ogni questione con il fornitore. Se il problema è un pagamento duplicato relativo a una fattura reale, il percorso illustrato nella guida sul doppio addebito di una bolletta resta diverso dal caso di un mandato mai autorizzato.

Il fascicolo da conservare

È utile salvare l’estratto originale, la descrizione completa dell’operazione, gli eventuali contratti e le risposte ricevute. Nella comunicazione scritta si possono indicare data, importo, riferimento e ragione della contestazione, chiedendo conferma di ricezione e istruzioni sui passaggi successivi.

Per contattare la banca si utilizzano app e recapiti ufficiali già conosciuti. Un messaggio che promette un rimborso e chiede credenziali o codici di autorizzazione introduce un problema ulteriore e va verificato attraverso un canale indipendente.

Un controllo periodico dei movimenti consente di scoprire presto gli errori. L’obiettivo è identificare il pagamento, documentare la richiesta e separare il denaro già uscito dalle autorizzazioni ancora attive: tre passaggi concreti che rendono più efficace il confronto con l’intermediario.