Azioni SECO: i ricavi del terzo trimestre 2026 raggiungono 59,6 milioni di euro, in crescita del 24% su base annua, mentre l’EBITDA adjusted aumenta del 38% a 14,7 milioni. I risultati approvati il 9 novembre mostrano un’accelerazione della domanda di sistemi per l’intelligenza artificiale industriale. Per gli azionisti, alla crescita dei margini si affianca però una questione concreta: quanta liquidità resta dopo scorte, sviluppo dei prodotti e nuovi impianti.

Il trimestre accelera più dei nove mesi

Nel comunicato ufficiale sui risultati al 30 settembre, SECO indica un margine EBITDA adjusted trimestrale del 24,7%. Nei primi nove mesi, invece, i ricavi sono 158,3 milioni di euro, +8,1%, e l’EBITDA adjusted è 33,2 milioni, +7,7%, con un margine stabile al 21%. Il recupero si concentra quindi nella parte più recente dell’esercizio.

La società attribuisce l’accelerazione alla domanda di soluzioni Edge AI, con crescita dei volumi nei principali settori e nelle aree APAC ed EMEA. Nel trimestre segnala anche il contributo della Germania e una buona performance dei clienti statunitensi. L’utile netto consolidato dei nove mesi sale da 4,6 a 7,5 milioni di euro; quello adjusted arriva a 12,7 milioni, +11,9%. Le due misure hanno perimetri diversi e vanno mantenute distinte.

La cassa operativa scende a 6 milioni

Il rendiconto finanziario consente di andare oltre i margini: nei nove mesi il flusso dell’attività operativa è 5,993 milioni di euro, contro 12,793 milioni un anno prima. La diminuzione, calcolata sui valori del prospetto, è di circa il 53,2%. Nello stesso periodo le attività di investimento assorbono 20,137 milioni.

La differenza fra questi due flussi è negativa per circa 14,1 milioni di euro, prima dei movimenti di finanziamento e degli effetti di conversione sulle disponibilità liquide. È un’elaborazione del rendiconto, non un indicatore adjusted dichiarato dalla società. Mostra perché un utile in aumento può accompagnarsi a un maggiore fabbisogno finanziario.

Il magazzino cresce di circa 20,9 milioni rispetto alla fine del 2025. SECO spiega di avere acquistato scorte strategiche di memorie per coprire la produzione del 2026 e dell’inizio del prossimo anno, in un contesto di tempi di consegna più lunghi e componenti critici contingentati. La scelta protegge le consegne, ma immobilizza denaro prima dell’incasso delle vendite.

Debito adjusted e debito contabile non coincidono

L’indebitamento finanziario netto adjusted raggiunge 48,1 milioni di euro, rispetto ai 37,6 milioni di fine 2025 e ai 47,7 milioni del primo semestre. È dunque cresciuto sull’anno, ma è rimasto quasi stabile negli ultimi tre mesi. La società segnala anche 10,1 milioni di investimenti straordinari per lo stabilimento nell’area di Arezzo e le nuove linee a Hangzhou.

Prima delle rettifiche, l’indebitamento netto è invece di 60,5 milioni, contro 47,2 milioni a dicembre. La misura adjusted tiene conto, fra l’altro, delle passività per leasing IFRS 16 e del credito IVA. Per valutare la sostenibilità degli investimenti bisogna confrontare grandezze omogenee, evitando di scambiare l’EBITDA per cassa disponibile.

Clea e acquisizioni: che cosa seguire nei prossimi conti

Clea genera 11 milioni di ricavi nei nove mesi, circa il 7% del totale. Di questi, 7,5 milioni sono ricorrenti, in aumento del 18%. Il software offre quindi un contributo crescente, mentre l’Edge computing resta il motore principale, con 147,3 milioni di ricavi. Rispetto alle infrastrutture AI dei grandi produttori di chip, SECO opera sul versante dell’integrazione dell’intelligenza nei dispositivi industriali: è un’esposizione diversa della stessa filiera tecnologica.

Gli accordi annunciati il 2 novembre prevedono 9 milioni di euro, più un eventuale earn-out fino a 3 milioni, per il 60% di Qiyang, e 23 milioni in tre tranche entro fine 2027 per il restante 45% di Fannal. Sono impegni successivi alla chiusura di settembre: il debito riportato nei conti non va letto come se includesse già tutti questi pagamenti.

La verifica decisiva sarà la conversione della crescita in incassi: vendite sostenute, utilizzo delle scorte e rendimento dei nuovi investimenti. I numeri del trimestre indicano maggiore leva operativa; il rendiconto dei nove mesi mostra quanto capitale serve ancora per sostenerla.