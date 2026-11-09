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Azioni Nvidia, intesa con Rebellions e SK Telecom per sistemi AI attesi nel 2028: cosa cambia nel mercato dei chip e quali ricavi restano da dimostrare

Di
Fabrizio Nicolosi
 - Verifica di Alessandro PaceDel
Server e collegamenti di un centro dati con bandiera sudcoreana e scritta Azioni Nvidia
Azioni Nvidia: la collaborazione coreana punta a integrare GPU e processori Rebellions con NVLink Fusion. Tempi, vantaggi attesi e incognite economiche.
In sintesi
  • Nvidia, Rebellions e SK Telecom collaborano su infrastrutture AI per la Corea.
  • I sistemi R200 sono attesi per l’installazione nel 2028.
  • Il comunicato non quantifica ordini, valore del contratto o ricavi per Nvidia.

Azioni Nvidia: la collaborazione annunciata con Rebellions e SK Telecom punta a sistemi per l’intelligenza artificiale disponibili dal 2028. L’accordo, comunicato l’8 novembre, mette insieme l’infrastruttura Nvidia, processori progettati in Corea e le capacità di SK Telecom nei centri dati e nei modelli AI. Per l’investitore il punto è capire quale ruolo possa conservare Nvidia quando entrano in gioco chip specializzati sviluppati da altri produttori.

Che cosa prevede la collaborazione coreana

Secondo il comunicato ufficiale Nvidia, Rebellions intende collegare i processori neurali R200 tramite NVLink Fusion e utilizzare l’architettura MGX per sviluppare sistemi su scala rack. SK Telecom prevede di installarli nel proprio centro dati AI e integrarli con modelli e servizi. Il ministero coreano della Scienza e delle tecnologie dell’informazione sostiene la collaborazione.

La disponibilità nel 2028 è un’aspettativa industriale. Il documento non indica un valore economico del contratto, quantità di sistemi ordinate o ricavi attribuibili a Nvidia. L’annuncio descrive dunque una direzione di sviluppo, ancora da tradurre in installazioni e risultati commerciali.

GPU e NPU: dividere il lavoro per ridurre i costi

Le società progettano di assegnare alle GPU Nvidia la fase di prefill, che elabora il contesto iniziale di una richiesta, e alle NPU Rebellions il decode, che genera progressivamente la risposta. L’obiettivo dichiarato è migliorare capacità di elaborazione ed efficienza energetica; il comunicato non presenta misurazioni comparative del sistema finale.

Il principio economico è usare risorse diverse per fasi con esigenze differenti. Come in una linea produttiva, una macchina molto versatile può convenire per alcune operazioni e un componente specializzato per altre. Il risparmio effettivo dipende però anche da collegamenti, software e tempi di scambio: aggiungere componenti diversi può aumentare la complessità prima di ridurre i costi.

Per verificare il beneficio serviranno confronti a parità di modello, qualità della risposta, latenza e carico di lavoro. Un consumo più basso del singolo chip non basta a dimostrare un costo inferiore dell’intero servizio: entrano nel conto memoria, rete, raffreddamento e utilizzo reale della capacità installata.

Per Nvidia conta anche l’infrastruttura intorno al chip

L’interpretazione industriale è che l’integrazione di processori esterni possa ampliare l’adozione della piattaforma Nvidia. Se un cliente sceglie un acceleratore specializzato ma continua a utilizzare infrastrutture e collegamenti compatibili, il rapporto commerciale può estendersi oltre la vendita della singola GPU.

Questo apre due scenari da distinguere. Il primo è un mercato più ampio, nel quale nuovi progetti fanno crescere la domanda complessiva di sistemi. Il secondo è una sostituzione parziale di componenti all’interno di budget già previsti. I due casi possono produrre risultati diversi per ricavi e margini, anche quando entrambi aumentano l’adozione dello standard tecnico.

L’accordo da solo non permette di quantificare quale scenario prevarrà. Serviranno dettagli su prezzi, ripartizione del valore fra partner, volumi e costi di supporto. Per chi segue il titolo, l’espansione dell’ecosistema è quindi un elemento strategico da affiancare ai conti, senza convertirlo automaticamente in una stima di fatturato.

AI sovrana: controllo locale e dipendenze industriali

Il progetto punta a servizi AI adatti alla lingua e alle esigenze coreane. La sovranità tecnologica può riguardare dati, modelli e gestione delle infrastrutture, anche quando una parte dei componenti proviene da fornitori internazionali.

Per gli utilizzatori, il valore economico dipenderà dalla possibilità di offrire servizi utili a un costo sostenibile. Per gli azionisti Nvidia, i prossimi passaggi verificabili saranno sviluppo del prodotto, disponibilità dei sistemi e ordini documentati. Il calendario al 2028 rende essenziale separare l’opportunità di lungo periodo dagli utili dei prossimi trimestri.

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Fabrizio Nicolosi

Proprietario e fondatore di TradingCenter.it — Amministratore d’impresa

Fabrizio Nicolosi è proprietario e fondatore di TradingCenter.it e amministratore d’impresa. Segue la direzione del progetto, lo sviluppo del sito e il coordinamento delle attività digitali. Si occupa anche di contenuti su economia, mercati…

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