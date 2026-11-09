Azioni Banco BPM: Crédit Agricole propone un’integrazione con Crédit Agricole Italia accompagnata da un dividendo straordinario complessivo di 1 miliardo di euro per gli attuali azionisti della banca italiana. Il progetto annunciato il 9 novembre include un premio del 20% nella valutazione relativa e sinergie stimate in 800 milioni annui. Sono numeri di una proposta: prima di trasformarli in un beneficio per ogni azione occorre capire come verrebbero calcolati e quali condizioni devono ancora realizzarsi.

Il miliardo proposto è distinto dall’acconto ordinario

Nel comunicato di Crédit Agricole sulla proposta, il miliardo è una distribuzione eccezionale prevista per gli attuali soci Banco BPM. Non viene indicata una cedola definitiva per azione né un calendario di stacco e pagamento. Il totale proposto non basta quindi per attribuire oggi un incasso certo a un singolo portafoglio.

È un capitolo diverso dall’acconto ordinario da 0,50 euro già deliberato da Banco BPM, già esaminato nel nostro approfondimento del 6 novembre. Quest’ultimo riguarda la remunerazione dell’esercizio 2026; il dividendo eccezionale appartiene all’operazione proposta. Sommare le due voci come se avessero lo stesso grado di certezza e le stesse scadenze renderebbe fuorviante il rendimento atteso.

Che cosa significa davvero il premio del 20%

Il 20% non è un aumento garantito del prezzo di Borsa e neppure un corrispettivo in contanti offerto automaticamente a ciascun azionista. La nota metodologica precisa che il rapporto di concambio proposto riflette una maggiorazione nella valutazione di Banco BPM rispetto al multiplo prezzo/utili 2027 utilizzato per valorizzare gli apporti di Crédit Agricole.

Il confronto è dunque fra valutazioni delle attività che entrerebbero nella combinazione. Per misurare l’effetto sulla propria partecipazione serviranno il concambio definitivo, il numero di azioni e il perimetro concordato. Il comunicato lascia inoltre da definire fra le parti la precisa struttura giuridica dell’operazione.

800 milioni di sinergie e utile per azione: le ipotesi contano

Crédit Agricole stima 800 milioni di euro di sinergie annue prima delle imposte. Indica inoltre un incremento potenziale dell’utile per azione Banco BPM nel 2027 di circa il 24%, calcolato assumendo il pieno effetto delle sinergie prima delle imposte. Quest’ultima precisazione è essenziale: la percentuale descrive uno scenario industriale, non un risultato già conseguito.

I risparmi e gli altri benefici richiedono integrazione operativa, tempi di esecuzione e investimenti. Per valutare il vantaggio netto occorreranno dettagli sui costi una tantum, sulla fiscalità e sul calendario di realizzazione. Non è corretto leggere gli 800 milioni lordi come altrettanto utile netto immediatamente distribuibile ai soci.

Quota al 45%, voto dei soci e autorizzazioni

Il progetto porterebbe la partecipazione di Crédit Agricole dal 29,6% di Banco BPM a circa il 45% del nuovo gruppo. Banco BPM ne costituirebbe il nucleo, conservando la quotazione a Milano. La proposta prevede una governance equilibrata, con maggioranza di amministratori indipendenti, e la guida affidata all’attuale amministratore delegato della banca italiana.

Il completamento richiederebbe il voto dell’assemblea Banco BPM e le condizioni della procedura detta whitewash, che consente l’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica. Il comunicato richiama anche le autorizzazioni, fra cui quella della BCE e il regime italiano del golden power. Il ruolo dei soci di minoranza va quindi letto insieme alle regole del voto, non soltanto alla futura percentuale di capitale.

L’orizzonte indicato è il secondo semestre 2027. La combinazione comprenderebbe anche attività assicurative italiane del gruppo francese e avrebbe circa 6,5 milioni di clienti e oltre 2.300 filiali. Per l’investitore, i prossimi passaggi da osservare sono la risposta negoziale di Banco BPM, i termini definitivi e i documenti assembleari: saranno questi a rendere confrontabili benefici promessi, diluizione e rischi di esecuzione.