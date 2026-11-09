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Azioni Alphabet, TPU 8i Max con capacità di calcolo raddoppiata (+100%): cosa cambia per Google Cloud e quali dati mancano sui ricavi dei nuovi sistemi

Di
Fabrizio Nicolosi
Del
TradingCenter.it

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Azioni Alphabet, processori e infrastrutture per i nuovi sistemi TPU
Google amplia la gamma TPU con due sistemi dedicati a grandi carichi AI e dati sensibili. Il raddoppio della capacità tecnica richiede ancora prove sul ritorno economico.
In sintesi
  • TPU 8i Max raddoppia calcolo, SRAM e banda HBM rispetto a TPU 8i, secondo Google.
  • TPU 8tx punta sulle elaborazioni riservate per imprese e governi.
  • Il comunicato non quantifica ricavi, margini o disponibilità commerciale dei nuovi sistemi.

Le azioni Alphabet hanno un nuovo elemento da valutare nel business dell’intelligenza artificiale: Google ha annunciato il 9 novembre TPU 8tx e TPU 8i Max, due sistemi che ampliano la propria offerta di acceleratori. Per TPU 8i Max la società dichiara capacità di calcolo raddoppiata rispetto a TPU 8i: il +100% riguarda l’hardware, non la quotazione o i ricavi.

Per l’azionista, la domanda è quanto questa maggiore capacità possa trasformarsi in servizi venduti e capitale remunerato. L’annuncio descrive un’offerta più articolata, ma non fornisce una previsione di fatturato attribuibile ai due nuovi sistemi.

Che cosa raddoppia con TPU 8i Max

Nel documento ufficiale sui nuovi sistemi TPU, Google spiega di aver unito due chip TPU 8i in un solo package. Rispetto a TPU 8i raddoppiano capacità di calcolo, memoria SRAM e banda della memoria HBM. L’obiettivo è gestire applicazioni AI che devono lavorare su grandi quantità di informazioni, aumentando la densità di calcolo nello spazio del rack.

Il confronto richiede una distinzione: un raddoppio delle risorse disponibili non certifica che ogni applicazione completerà il lavoro nella metà del tempo. Il risultato dipende anche dal software, dai dati da trasferire e dall’utilizzo effettivo del sistema. Un cliente deve confrontare il costo del lavoro completato, non soltanto la potenza teorica acquistata.

TPU 8tx punta sui dati sensibili

TPU 8tx utilizza il silicio di TPU 8t e processori AMD EPYC di quinta generazione. Google lo propone per elaborazioni riservate, con protezioni hardware per dati e modelli durante l’uso. È rivolto anche a governi e imprese soggette a vincoli regolamentari. Si tratta di nuove configurazioni di sistema nella stessa generazione TPU, non dell’annuncio di una nona generazione di chip.

Il possibile vantaggio commerciale è ampliare i carichi di lavoro che un cliente può affidare all’infrastruttura. La sicurezza può contribuire alla scelta del fornitore, ma la sua presenza non dimostra da sola che un contratto sia stato assegnato o che una soluzione soddisfi ogni requisito normativo del cliente.

Come leggere il passaggio dalla tecnologia ai ricavi

Una maggiore densità di calcolo può rendere più produttivo lo spazio disponibile nei data center. Per stimarne l’effetto economico servono però anche consumi, costi di installazione, manutenzione e prezzi applicati. Il beneficio per Google dipenderebbe dalla capacità di vendere il servizio a condizioni remunerative e di mantenere occupata l’infrastruttura.

Un’altra variabile è la convenienza per il cliente. Se la nuova configurazione riduce il costo di un’attività, l’impresa potrebbe aumentare l’utilizzo; potrebbe anche svolgere lo stesso lavoro spendendo meno. Perciò efficienza tecnica, crescita dei volumi e crescita del fatturato possono seguire ritmi differenti.

I dati ancora necessari agli investitori

Nel comunicato esaminato mancano un listino dei due sistemi, una data precisa di disponibilità commerciale e obiettivi di ricavi o margini dedicati. Sono informazioni decisive per valutare quando l’annuncio possa incidere sui conti. Vanno inoltre distinti eventuali ordini, capacità prenotata, utilizzo effettivo e fatturato riconosciuto: descrivono fasi diverse del rapporto con il cliente.

Il contributo da cercare nei prossimi aggiornamenti è quindi concreto: adozione dei nuovi sistemi, condizioni commerciali e rendimento degli investimenti necessari a distribuirli. L’ampliamento dell’offerta è verificato; l’entità del ritorno economico resta da dimostrare. Il +100% del titolo descrive il confronto tecnico dichiarato da Google e non costituisce una previsione sul rendimento delle azioni.

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Ritratto di Fabrizio Nicolosi

Fabrizio Nicolosi

Proprietario e fondatore di TradingCenter.it — Amministratore d’impresa

Fabrizio Nicolosi è proprietario e fondatore di TradingCenter.it e amministratore d’impresa. Segue la direzione del progetto, lo sviluppo del sito e il coordinamento delle attività digitali. Si occupa anche di contenuti su economia, mercati…

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