Le azioni Moncler scambiano a 41,47 euro, in calo del 4,69%, alle 11:16 di martedì 17 novembre a Milano. Il dato che cambia il confronto con le scorse settimane è il minimo raggiunto in mattinata: 41,37 euro, sotto i 41,93 del 28 ottobre che fino a ieri rappresentavano il punto più basso del 2026. Per chi seguiva il titolo già venerdì, quando alle 17:29 passava di mano a 44,23 euro, la distanza è salita a 2,76 euro per azione. Su cento azioni si tratta di 276 euro in due sedute, misurati fra quei due scambi.

Da venerdì a martedì, due ribassi con basi diverse

Il 4,69% che compare sulla scheda di negoziazione di Borsa Italiana misura la variazione rispetto al riferimento della seduta precedente. Lunedì il titolo aveva chiuso a 43,51 euro. La differenza fra quell’importo e i 41,47 euro di martedì è di 2,04 euro. Dividendo la perdita per il prezzo di riferimento si ritrova il ribasso indicato dal listino. Per un azionista che vuole ricostruire l’andamento dall’ultimo giorno della settimana scorsa, invece, il punto di partenza cambia.

Venerdì 13 novembre, poco prima dell’asta finale, TradingCenter aveva rilevato un prezzo di 44,23 euro. Chi avesse acquistato cento azioni a quel livello avrebbe speso 4.423 euro, al lordo delle commissioni. Alle 11:16 dello scambio di martedì la stessa posizione valeva 4.147 euro. Il calo del 6,24% deriva da questi due prezzi osservati sul mercato. Il valore effettivo di una vendita dipenderebbe dal prezzo di esecuzione e dai costi applicati dall’intermediario.

Il minimo di ottobre è stato superato anche all’ultimo scambio osservato

Moncler ha aperto a 42,19 euro e ha toccato un massimo di 42,79. Fra quel massimo e il minimo di 41,37 passano 1,42 euro. Il dato delle 11:16 è appena dieci centesimi sopra il punto più basso della mattina e ancora 46 centesimi sotto il precedente minimo annuale. Quindi il passaggio sotto 41,93 euro ha riguardato sia il prezzo minimo sia la successiva rilevazione. Per sapere dove si collocherà la chiusura rispetto a quel livello occorrerà il prezzo dell’asta finale.

Allargando il periodo, il massimo del 2026 riportato dalla Borsa è di 59,34 euro e risale al 26 febbraio. Dai massimi ai 41,47 euro la distanza è del 30,11%. È un confronto tra prezzi che esclude i dividendi. Questa distinzione pesa quando si considera una posizione detenuta da febbraio: la scheda del titolo riporta un dividendo ordinario di 1,40 euro staccato il 18 maggio. Chi ha comprato venerdì, invece, non ha maturato quella cedola.

Che cosa dicono le vendite dei due marchi

L’ultima informativa commerciale permette di leggere il movimento di Borsa accanto ai risultati industriali. Nei primi nove mesi del 2026 il gruppo ha registrato ricavi per 1,895 miliardi di euro, in crescita del 6% a cambi costanti. Preso da solo, il terzo trimestre ha prodotto 605,5 milioni e vendite stabili, sempre depurate dall’effetto dei cambi. La media dei nove mesi comprende quindi una prima parte dell’anno più dinamica rispetto all’estate.

Dietro il dato trimestrale convivono due andamenti. Il marchio Moncler ha generato 499,6 milioni di euro, con vendite in calo dell’1% a cambi costanti e del 2% nel canale diretto. La società ha segnalato flussi turistici deboli, soprattutto in Europa, Medio Oriente e Africa. Stone Island ha realizzato 105,9 milioni, in crescita del 5% a cambi costanti. Il marchio minore ha contribuito a compensare la flessione di quello principale, ma pesa poco più di un sesto del fatturato trimestrale. Per valutare un recupero delle vendite del gruppo, la domanda nei negozi Moncler resta dunque la voce con il peso maggiore. I dati commerciali risalgono al 21 ottobre, mentre il nuovo minimo riguarda gli scambi del 17 novembre.