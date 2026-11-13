Moncler guadagnava lo 0,89% a 44,23 euro a Milano alle 17:29 di venerdì 13 novembre. Poco prima, alle 17:27, LVMH scambiava a 404,05 euro a Parigi, lo 0,16% sotto la chiusura di giovedì. Le ultime rilevazioni considerate appartengono entrambe alla negoziazione continua, prima dell’asta di chiusura. Il vantaggio di Moncler nella seduta era di 1,05 punti percentuali. Se invece si parte dal prezzo più alto toccato da ciascuna azione nel 2026, la distanza fra le due performance supera dodici punti. È una differenza che una sola giornata di Borsa spiega soltanto in piccola parte.

Il costo di aver comprato al massimo dell’anno

Per le azioni Moncler il massimo indicato da Borsa Italiana è 59,34 euro e risale al 26 febbraio. Il prezzo di venerdì pomeriggio si collocava 15,11 euro più in basso. La perdita rispetto al picco è quindi del 25,46%. Per LVMH il massimo da inizio anno riportato da Euronext Paris è 654,30 euro. La distanza dalla quotazione di 404,05 euro raggiunge 250,25 euro per azione, equivalenti al 38,25% del valore iniziale.

Su 1.000 euro teoricamente investiti in ciascun titolo al rispettivo massimo, il controvalore delle sole azioni sarebbe sceso a circa 745 euro per Moncler e a 618 per LVMH, prima di dividendi e costi. L’esempio misura la perdita che avrebbe registrato chi avesse comprato ciascuna azione nel suo momento più caro. Per confrontare i risultati di due acquisti effettuati nello stesso giorno occorrerebbe invece usare il prezzo di entrambi i titoli in quella specifica data. La distinzione conta anche per chi cerca di misurare la strada da recuperare. Dai prezzi osservati venerdì, per ritrovare i massimi servirebbero rialzi rispettivamente del 34,16% e del 61,94%.

Che cosa vendono le due aziende dietro l’etichetta del lusso?

Moncler concentra i ricavi su due marchi. Nella presentazione dei risultati di ottobre la società ha indicato 606 milioni di euro di fatturato di gruppo nel terzo trimestre, stabile a cambi costanti rispetto a un anno prima. Sotto quel dato convivono due andamenti. Il marchio Moncler ha perso l’1% a cambi costanti con un rallentamento nel canale diretto al consumatore, mentre Stone Island è cresciuta del 5%, sostenuta sia dalle vendite dirette sia da quelle ai rivenditori. Nell’arco dei nove mesi le vendite del gruppo erano ancora in crescita del 6% a cambi costanti.

Nel resoconto dei nove mesi di LVMH la moda e la pelletteria rappresentano 26,391 miliardi di euro su 57,148 miliardi di fatturato di gruppo, circa il 46%. Nel solo terzo trimestre le vendite organiche di questa divisione sono scese del 5% rispetto a un anno prima. Il gruppo comprende però anche vini e alcolici, profumi e cosmetici, orologi e gioielli e distribuzione selettiva. Nei nove mesi, per esempio, vini e alcolici hanno registrato una crescita organica del 5%. Acquistando i due titoli si ottiene dunque un’esposizione diversa anche quando le azioni reagiscono allo stesso cambiamento nella spesa per beni di lusso.

Nel pomeriggio anche LVMH aveva recuperato rispetto all’apertura

A Parigi LVMH aveva aperto a 401,50 euro. Alle 17:27 valeva 2,55 euro in più, pur restando 65 centesimi sotto la chiusura precedente di 404,70 euro. Anche Moncler aveva recuperato dall’apertura, passando da 43,64 a 44,23 euro. Le variazioni giornaliere di segno opposto nascondevano quindi una caratteristica comune della seduta: entrambi i titoli valevano più del primo prezzo del mattino. Per chi segue il settore, le prossime comunicazioni sui ricavi permetteranno di verificare se al recupero delle quotazioni dai minimi giornalieri corrisponderà anche un miglioramento delle vendite nei negozi, in particolare per il marchio Moncler e per la moda e pelletteria di LVMH.