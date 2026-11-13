Generali ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile netto di 3,597 miliardi di euro, 382 milioni in più rispetto ai 3,215 miliardi dello stesso periodo del 2025. Per chi possiede azioni Generali è un aumento dell’11,9% degli utili del gruppo, ma non equivale a un aumento dell’11,9% della cedola. Nel comunicato con le tabelle al 30 settembre, il gruppo conferma gli obiettivi triennali sulle distribuzioni. Non annuncia un importo per azione a valere sull’esercizio 2026.

Da dove arrivano i 505 milioni in più di risultato operativo

Il risultato operativo consolidato passa da 5,941 a 6,446 miliardi, in crescita dell’8,5%. Il ramo Vita aggiunge 230 milioni, passando da 3,091 a 3,321 miliardi. Un indizio sulla qualità della crescita viene dai contratti nuovi: il loro valore sale del 12,7%, più dei volumi di nuova produzione, cresciuti dell’1,6%. In altre parole, per ogni euro di premi futuri attesi il gruppo stima un margine più alto di un anno fa. È un indicatore della redditività attesa dei nuovi contratti, non denaro immediatamente disponibile per pagare dividendi.

La gestione del risparmio e dei patrimoni contribuisce quasi quanto il Vita all’incremento operativo in valore assoluto: sale da 843 milioni a 1,039 miliardi, con un guadagno di 196 milioni. In Banca Generali le commissioni di performance raggiungono 146 milioni, contro 72 milioni un anno prima. Per l’azionista la distinzione conta: queste commissioni dipendono dai risultati della gestione e la loro crescita non può essere proiettata automaticamente sull’ultimo trimestre.

Perché i Danni guadagnano di più anche se i sinistri pesano di più

Nel ramo Danni il risultato operativo sale da 2,737 a 2,861 miliardi di euro, mentre il rapporto fra costi e sinistri da una parte e ricavi assicurativi dall’altra peggiora dal 92,3% al 92,8%. Le due indicazioni sono compatibili. Il risultato del servizio assicurativo resta pressoché fermo, a 2,008 miliardi contro 2,001 miliardi. A fare la differenza è soprattutto il contributo operativo degli investimenti, salito da 736 a 853 milioni: i maggiori volumi e i rendimenti di reinvestimento più alti delle cedole in scadenza hanno sostenuto i proventi.

Il dividendo da 1,64 euro è quello già pagato

L’utile netto normalizzato, che il gruppo rettifica per alcune componenti finanziarie e straordinarie, aumenta da 3,283 a 3,678 miliardi di euro, il 12% in più. Anche qui il confronto è fra gennaio e settembre di entrambi gli anni. Per chi valuta la quotazione delle azioni Generali, un’altra misura utile è l’utile normalizzato per azione: raggiunge 2,43 euro nei nove mesi. Non va confrontato come se fosse una cedola con gli 1,64 euro pagati a maggio 2026, che riguardavano l’intero esercizio precedente.

Per cento azioni aventi diritto, quell’ultimo pagamento valeva 164 euro lordi. Per calcolare il prossimo incasso manca ancora il dato decisivo: la nuova cedola unitaria. L’obiettivo del piano è una crescita media annua composta del dividendo per azione superiore al 10%, con oltre 7 miliardi di distribuzioni cumulative nel triennio 2025–2027. Una media riferita a più esercizi non stabilisce di quanti centesimi salirà il singolo pagamento. Anche il riacquisto da 500 milioni concluso in ottobre è distinto dalla cedola: non accredita contante a chi conserva le azioni.

Infine c’è il capitale. A settembre il coefficiente di solvibilità si attesta al 211%, contro il 219% di fine dicembre 2025: qui il confronto corretto è con la chiusura dell’anno, non con i nove mesi precedenti. Generali segnala fra i fattori della flessione gli effetti dei mercati, il trattamento di alcuni prestiti subordinati e i movimenti di capitale per dividendi e riacquisti. Gli utili sono quindi cresciuti mentre il margine di capitale sopra il requisito si è ridotto. Per stimare quanto di quegli utili arriverà sul conto degli azionisti occorrerà la proposta di distribuzione sul bilancio annuale.

Aggiornato il 13 novembre 2026, ore 08:04 con i risultati ufficiali dei nove mesi e le indicazioni del gruppo sul dividendo.