Argento in calo del 3,48% a 45,710 dollari per oncia troy sul future COMEX di dicembre 2026, secondo la rilevazione CME delle 15:05:56 italiane del 18 novembre. Il contratto SIZ6 recupera rispetto al minimo di seduta di 45,050 dollari, ma resta lontano dal precedente prezzo di regolamento, pari a 47,357 dollari. I dati pubblici dell’exchange sono differiti di almeno dieci minuti: questa è una fotografia intraday, da distinguere dal prezzo definitivo di fine giornata.

Il punto interessante della seduta è la distanza fra due percentuali apparentemente contraddittorie. Dal minimo il metallo risale dell’1,47%, mentre sul riferimento ufficiale precedente perde ancora quasi tre punti e mezzo. Per chi segue il movimento senza avere acquistato esattamente sul minimo, parlare soltanto di rimbalzo rischia di nascondere la parte principale della notizia: la pressione al ribasso rimane consistente.

Perché il recupero dal minimo cambia solo una parte della seduta

Il listino ufficiale CME dei futures sull’argento mostra una perdita di 1,647 dollari rispetto al regolamento precedente. Il contratto aveva aperto a 47,410 dollari e raggiunto un massimo di 47,525. Il minimo di 45,050 rappresenta invece una flessione del 4,87% rispetto a 47,357: la quotazione successiva ha quindi ridotto l’ampiezza della discesa, senza riassorbirla.

Il recupero dal minimo vale 0,660 dollari per oncia. Rapportato ai 2,307 dollari persi fra il regolamento precedente e il punto più basso, equivale al 28,61% di quella discesa. È un’elaborazione aritmetica dei prezzi pubblicati, non una misura degli acquisti netti né della convinzione degli operatori. Il risultato chiarisce perché un rialzo intraday visibile sul grafico possa convivere con una giornata ancora nettamente negativa.

I numeri della scadenza di dicembre

Ultimo prezzo della rilevazione: 45,710 dollari per oncia, contro 47,357 del precedente regolamento.

45,710 dollari per oncia, contro 47,357 del precedente regolamento. Variazione: meno 1,647 dollari, pari al 3,48% arrotondato.

meno 1,647 dollari, pari al 3,48% arrotondato. Intervallo di seduta: da 45,050 a 47,525 dollari, un’ampiezza di 2,475 dollari.

da 45,050 a 47,525 dollari, un’ampiezza di 2,475 dollari. Volume della scadenza: 42.484 contratti nella fotografia consultata, dato cumulato e ancora parziale.

Volume e direzione vanno letti separatamente. Ogni scambio mette in relazione un compratore e un venditore: il numero dei contratti trattati non permette, da solo, di attribuire il ribasso a nuove vendite speculative o alla chiusura di posizioni rialziste. Per distinguere queste ipotesi servirebbero informazioni aggiuntive sulle posizioni aperte e sui flussi. Il listino permette invece di misurare con precisione la distanza dai riferimenti di giornata.

Quanto manca per tornare al prezzo precedente

Partendo da 45,710 dollari, il ritorno a 47,357 richiederebbe un rialzo del 3,60%. La percentuale è superiore al calo del 3,48% perché la base di calcolo è diventata più piccola. Questa asimmetria è utile per valutare il recupero: il semplice arresto della discesa e il ritorno al punto di partenza sono due risultati economicamente diversi.

Il massimo di 47,525 si colloca ancora più in alto del precedente regolamento. I tre prezzi hanno dunque ruoli distinti: 45,050 descrive l’estremo inferiore osservato durante la seduta, 47,357 è il termine di confronto della variazione giornaliera e 47,525 è l’estremo superiore provvisorio. Trattarli automaticamente come supporti o resistenze affidabili richiederebbe un’analisi ulteriore. Qui servono a ricostruire ciò che è già avvenuto, senza trasformare il percorso dei prezzi in una previsione.

Il prezzo del future e l’esposizione dell’investitore

La quotazione riguarda dicembre 2026 e va confrontata con la stessa scadenza. Un contratto con consegna successiva può incorporare condizioni differenti di finanziamento, disponibilità e detenzione del metallo. Anche il prezzo di acquisto o riacquisto di un lingotto comprende elementi propri del mercato fisico e dell’intermediario. La variazione del future offre un riferimento finanziario, ma non coincide automaticamente con il ricavo ottenibile dalla vendita di argento fisico.

Per chi opera con derivati, inoltre, la percentuale sul prezzo non rappresenta necessariamente la percentuale sul capitale impegnato. Il nostro approfondimento sulla taglia del contratto COMEX e sui margini spiega questa distinzione. Nella seduta attuale il tema principale è l’ampiezza del movimento: un recupero parziale può migliorare il valore di una posizione rispetto al minimo e lasciare contemporaneamente una perdita significativa rispetto al riferimento del giorno precedente.

Cosa monitorare nelle prossime ore

Il primo controllo riguarda la capacità della quotazione di mantenersi sopra il minimo osservato; il secondo è la distanza dal precedente regolamento. Occorrerà poi verificare il prezzo di regolamento della nuova seduta, perché un’osservazione durante gli scambi non stabilisce il risultato definitivo. Anche i volumi andranno confrontati su intervalli omogenei, evitando di affiancare un dato parziale a un’intera giornata senza precisarlo.

La lettura più solida resta quindi circoscritta ai dati disponibili: il future ha recuperato una parte della discesa, ma alle 15:05:56 italiane il ribasso giornaliero era ancora del 3,48%. Le quotazioni, da sole, non identificano una causa unica del movimento. Per attribuirlo a tassi, dollaro o domanda industriale servono riscontri specifici e temporalmente coerenti con gli scambi osservati.