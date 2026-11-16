Argento di dicembre a 47,075 dollari per oncia troy alle 16:02 italiane di lunedì 16 novembre. Un quarto d’ora prima il future COMEX quotava 47,195 dollari. Il movimento è di 12 centesimi per oncia, pari allo 0,25% del prezzo iniziale. Per chi deteneva un contratto standard al rialzo, il controvalore della posizione è diminuito di 600 dollari. Il flusso differito di Yahoo Finance, verificato alle 16:28, riportava come ultimo dato 46,740 dollari alle 16:18 italiane per la stessa scadenza.

Dal prezzo per oncia al valore di un contratto

Il primo numero da cercare nella scheda di un future è la quantità di sottostante che rappresenta. Il regolamento COMEX sui futures dell’argento fissa la taglia standard a 5 mila once troy. La variazione monetaria si ottiene moltiplicando la differenza fra i due prezzi per quella quantità. Da 47,195 a 47,075 si perdono 0,120 dollari per oncia. Moltiplicati per 5 mila fanno 600 dollari, prima delle commissioni. Chi avesse mantenuto una posizione corta per tutto l’intervallo avrebbe registrato un guadagno lordo della stessa entità.

Il risultato si può controllare anche contando i movimenti minimi di prezzo, chiamati tick. Per una transazione sul singolo contratto standard il passo minimo è di 0,005 dollari per oncia. Un tick vale quindi 25 dollari per contratto. Dodici centesimi corrispondono a 24 tick e 24 volte 25 restituisce gli stessi 600 dollari. Anche un movimento di un solo centesimo, facile da trascurare leggendo un listino, sposta di 50 dollari il valore della posizione.

Perché il margine cambia il significato della percentuale

Al prezzo delle 16:02 il valore nominale di un contratto era di 235.375 dollari. Il compratore di un future deposita un margine a garanzia degli obblighi contrattuali. L’importo richiesto dipende dalle regole applicabili e dalle condizioni dell’intermediario, e può cambiare nel tempo. Perciò la variazione dello 0,25% descrive il movimento del sottostante. Per sapere quale percentuale del capitale effettivamente impegnato rappresentino i 600 dollari, occorre conoscere quanto capitale l’operatore aveva destinato a quella posizione.

Un esempio chiarisce la distinzione. Se un operatore destina ipoteticamente 20 mila dollari a sostenere una posizione di un contratto, un movimento contrario di 600 dollari equivale al 3% di quel capitale. Con 40 mila dollari destinati alla stessa esposizione, l’incidenza scende all’1,5%. Le due somme sono esempi di capitale disponibile. Il margine effettivamente richiesto e l’eventuale necessità di aggiungere liquidità dipendono dal conto e dalle condizioni in vigore.

Quale prezzo confrontare se si possiede argento fisico

Le due osservazioni provengono dalla serie intraday di Yahoo Finance per il contratto dicembre 2026, identificato dal simbolo SIZ26.CMX. Manteniamo la stessa scadenza perché dicembre e un mese successivo possono avere prezzi differenti anche nello stesso istante. Fra i due estremi osservati il prezzo ha potuto muoversi più volte: i 600 dollari misurano la differenza fra due rilevazioni e non la massima perdita possibile durante quei quindici minuti.

Per chi possiede un lingotto la domanda pratica è quanto un commerciante sia disposto a pagarlo, nella valuta in cui avviene la vendita. Contano il peso, il titolo del metallo e la differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita. Nel nostro confronto sul prezzo di un chilo d’argento fisico a Zurigo questo scarto era misurato in euro. La variazione del future offre un riferimento di mercato, ma per calcolare l’incasso di una vendita oggi serve un prezzo di riacquisto riferito a quel preciso lingotto.