L’argento a Shanghai è passato da 11.216 a 11.307 yuan al chilogrammo tra le due aste di martedì 17 novembre. Un lotto standard da 15 chili valeva quindi 168.240 yuan al mattino e 169.605 al pomeriggio. Per un compratore che avesse preso come riferimento il secondo prezzo, la stessa quantità di metallo sarebbe costata 1.365 yuan in più, prima di commissioni e altri oneri. L’aumento dello 0,81% misura la distanza tra le due rilevazioni della giornata.

Quando si sono formati i due prezzi di Shanghai

La Shanghai Gold Exchange pubblica separatamente i valori delle due aste dell’argento. La prima procedura prende avvio alle 09:45 locali, le 02:45 italiane. La seconda comincia alle 14:30 di Shanghai, le 07:30 in Italia. Questi orari indicano l’inizio della formazione del prezzo. Il dato che interessa a un’impresa è il valore fissato al termine di ciascuna procedura, quando gli ordini di acquisto e vendita hanno concorso a determinare un unico riferimento.

La tabella del mercato cinese presenta vicine le righe dedicate all’oro e all’argento. Accanto all’oro compare il prezzo per grammo, mentre per l’argento la quantità di riferimento è un chilogrammo. Dividendo la quotazione pomeridiana per mille si ottengono 11,307 yuan al grammo. Questa conversione basta a chiarire perché confrontare direttamente le due cifre stampate sul bollettino porterebbe a una valutazione sbagliata del prezzo relativo dei metalli.

Come cambia il costo di una fornitura

Nel contratto identificato dal codice SHAG l’unità di negoziazione è di 15 chilogrammi. Il passaggio dal bollettino al valore del lotto richiede quindi due operazioni. Prima si sottraggono gli 11.216 yuan del mattino dagli 11.307 del pomeriggio, ottenendo 91 yuan al chilo. Poi si moltiplica questa differenza per 15. Per calcolare la variazione percentuale, invece, si dividono i 91 yuan per il prezzo dell’asta iniziale. La percentuale è identica per un chilo e per un intero lotto.

Per un’impresa che valorizzi una fornitura da 60 chilogrammi sulla base del prezzo ufficiale, la scelta dell’asta inciderebbe per 5.460 yuan. Al mattino il solo metallo avrebbe avuto un valore di 672.960 yuan. Nel pomeriggio la stessa partita sarebbe arrivata a 678.420. Si tratta di un esempio a quantità fissa. Un contratto commerciale può prevedere un premio per la lavorazione, costi di trasporto o una media di più rilevazioni. Queste condizioni vanno lette nella fattura o nell’accordo di fornitura e non si ricavano dal bollettino.

Il confronto con il future americano richiede altre due conversioni

Chi ha seguito il movimento del future di dicembre al COMEX incontra una quotazione espressa in dollari per oncia troy e riferita a una determinata scadenza. A Shanghai si leggono yuan per chilo. Per confrontare i due mercati occorrono un cambio valutario coerente con l’ora della rilevazione e la stessa unità di peso. Anche dopo queste conversioni rimangono da considerare le specifiche dei contratti e la data a cui si riferisce ciascun prezzo.

I 1.365 yuan rispondono dunque a una domanda precisa: quanto è aumentato, fra le due aste cinesi, il controvalore di quindici chili valutati allo stesso riferimento. La cifra permette a chi deve acquistare o valorizzare una scorta di tradurre la variazione percentuale in un importo di bilancio. Per stabilire il risultato economico di un’operazione realmente conclusa servono anche il prezzo effettivo di acquisto, quello di vendita e le spese sostenute.