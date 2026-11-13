Argento fisico, due prezzi per lo stesso chilo nello stesso deposito. Alle 09:52 italiane del 13 novembre, sul mercato BullionVault di Zurigo, il miglior venditore chiedeva 1.463 euro al chilo e il miglior compratore ne offriva 1.451. Chi avesse comprato un chilo e lo avesse immediatamente rivenduto ai prezzi esposti avrebbe lasciato sul tavolo 12 euro prima dei costi, anche a mercato fermo. La differenza equivale allo 0,82% del prezzo pagato. Per capire se l’esempio è realistico serve leggere un secondo numero accanto a ciascun prezzo, la quantità disponibile.

Quanto argento si poteva davvero scambiare a quei prezzi

Nel libro degli ordini di BullionVault la proposta di vendita a 1.463 euro riguardava 30 chili. Sul lato opposto, chi offriva 1.451 euro cercava soltanto 1,121 chili. Entrambi gli ordini coprivano quindi il chilo dell’esempio. Si tratta delle intenzioni di scambio esposte al momento della rilevazione. Se un altro cliente esegue o ritira un ordine prima della seconda operazione, il prezzo disponibile può cambiare nel frattempo.

La media aritmetica delle due quotazioni era 1.457 euro al chilo. È un riferimento utile per seguire il metallo, ma alle 09:52 un venditore che volesse incassare subito trovava il primo compratore sei euro sotto quella media. Chi desiderasse acquistare immediatamente trovava il metallo sei euro sopra. Il cliente poteva anche proporre un prezzo intermedio e aspettare che qualcuno lo accettasse. In quel caso avrebbe scelto il prezzo limite, lasciando incerti il momento e la quantità dell’eventuale esecuzione.

Con due chili cambia già il ricavo medio della vendita

Per vedere cosa succede oltre il primo livello basta raddoppiare la quantità. L’acquisto di due chili avrebbe trovato capienza nei 30 offerti a 1.463 euro, per un esborso lordo di 2.926 euro. Per venderne due, invece, il primo compratore avrebbe assorbito 1,121 chili. Sul livello successivo figurava una domanda di 97,871 chili a 1.450 euro, sufficiente per i restanti 879 grammi.

Se entrambi i livelli fossero rimasti disponibili, la vendita avrebbe reso circa 2.901,12 euro, con un ricavo medio di 1.450,56 euro al chilo. La differenza lorda tra acquisto e vendita sarebbe salita a 24,88 euro. Moltiplicare semplicemente per due i 12 euro osservati sul primo chilo avrebbe sottostimato il costo, perché per una parte del metallo occorre accettare un euro in meno al chilo.

Quanto incidono le tariffe oltre ai 12 euro di differenza

BullionVault distingue la forbice fra gli ordini dal costo applicato a ciascuna operazione. Nella prima fascia tariffaria il costo è dello 0,50% su ciascun lato. Per l’argento il contratto lo definisce maggiorazione sul prezzo di acquisto e riduzione del ricavo di vendita. Sul chilo dell’esempio significa circa 7,32 euro in entrata e 7,26 euro in uscita. Sommando anche la distanza tra le quotazioni, il costo complessivo del passaggio immediato sale a circa 26,58 euro, prima dell’eventuale custodia. Per clienti in fasce tariffarie diverse il calcolo cambia.

Il prezzo internazionale dell’argento espresso in dollari per oncia risponde a una domanda diversa. Qui si confrontano due ordini in euro su metallo già custodito a Zurigo. La quotazione non comprende la consegna di un lingotto al domicilio del compratore. Chi confronta un preventivo di un rivenditore con questi numeri deve quindi tenere fermi il peso, la valuta, il luogo di custodia e il servizio richiesto. Solo così la differenza osservata può essere attribuita al prezzo del metallo oppure ai costi per riceverlo.