Anthropic ha iniziato gli scambi al Nasdaq il 19 novembre 2026 con il simbolo ANT. Alle 18:06 italiane le azioni di classe A valgono 100,18 dollari, con un rialzo del 20,70% rispetto agli 83 dollari dell’IPO. È una quotazione durante la seduta ordinaria: il confronto misura la distanza dal prezzo di collocamento, perché per il titolo appena quotato non esiste una chiusura precedente in Borsa.

La novità è concreta: gli investitori possono acquistare sul mercato le azioni della società che sviluppa Claude, attraverso gli intermediari che rendono disponibile il titolo. Il prezzo effettivo dipende dagli ordini presenti al momento dell’esecuzione. Gli 83 dollari spettavano alle azioni assegnate nel collocamento e non costituiscono un prezzo prenotabile dopo il debutto.

Perché conta: comprare oggi significa partire dal prezzo di oggi

L’accesso alla negoziazione trasforma Anthropic da investimento prevalentemente privato in una società con un prezzo pubblico osservabile. Per i risparmiatori interessati all’intelligenza artificiale diventa possibile esporsi direttamente al suo capitale, anziché soltanto attraverso altre aziende o veicoli che possiedono partecipazioni. La disponibilità presso il singolo broker, i servizi abilitati e le condizioni del conto restano da verificare.

Un esempio chiarisce la differenza tra le due basi di partenza. Cento azioni assegnate a 83 dollari costavano 8.300 dollari; cento azioni acquistate a 100,18 richiederebbero 10.018,00 dollari, prima di commissioni e cambio. Per il secondo compratore il rendimento parte da quel nuovo costo: il rialzo mostrato rispetto all’IPO non è un guadagno già maturato sul suo investimento.

I numeri del debutto e la distanza dal massimo

Indicatore Dato Come leggerlo Prezzo dell’IPO 83 dollari Riferimento del collocamento Quotazione alle 18:06 italiane 100,18 dollari +20,70% rispetto all’IPO Massimo di seduta rilevato 114,99 dollari Il prezzo corrente è inferiore del 12,88% Offerta base 980 milioni di azioni 81,34 miliardi di dollari lordi al prezzo di collocamento

Il prezzo e il massimo provengono dai dati ufficiali della scheda Nasdaq di ANT. Il confronto con il massimo mostra perché un debutto positivo possa accompagnarsi a oscillazioni sfavorevoli per chi entra più in alto. Sono valori intraday e possono cambiare prima della chiusura ordinaria delle 22 italiane.

I rialzi in Borsa non aumentano automaticamente la raccolta

Il comunicato di pricing pubblicato da Anthropic il 18 novembre fissa a 83 dollari il prezzo delle 980 milioni di azioni dell’offerta base. La moltiplicazione restituisce 81,34 miliardi di dollari lordi. Una parte delle azioni è venduta da soci esistenti: la società ha precisato che non riceverà i proventi di quelle vendite. Abbiamo distinto queste componenti nell’approfondimento sul prezzo dell’IPO di Anthropic e sulla raccolta effettiva.

Quando un investitore compra in Borsa da un altro investitore, il denaro remunera il venditore. L’aumento della quotazione accresce il valore di mercato delle partecipazioni, ma non accredita automaticamente nuova liquidità nei conti di Anthropic. Questa distinzione aiuta a leggere un debutto di grandi dimensioni senza confondere capitalizzazione, raccolta e risorse disponibili per finanziare i modelli di intelligenza artificiale.

Il contesto economico: ricavi, margini e perdita contabile

Nella pagina ufficiale dedicata all’IPO, Anthropic riporta per il terzo trimestre 2026 17 miliardi di dollari di ricavi, oltre dodici volte il livello di un anno prima. Indica un margine operativo del −3% e un margine operativo rettificato del 15%. I due indicatori hanno basi diverse: la misura rettificata esclude componenti previste dalla riconciliazione societaria e non equivale al risultato contabile.

La perdita netta dichiarata è di 23,3 miliardi di dollari. Comprende un onere non monetario di 21,9 miliardi legato alla variazione del valore equo di strumenti convertibili, passività derivate e SAFE. Perciò leggerla interamente come denaro bruciato nel trimestre sarebbe scorretto; allo stesso tempo, quell’aggiustamento non dimostra da solo che l’attività generi cassa. Il rendimento futuro dell’azione dipenderà anche dai costi di calcolo, dalla crescita commerciale e dagli investimenti necessari a sostenerla.

Cosa monitorare dopo le prime ore

Il primo riferimento sarà la chiusura della seduta: permetterà di misurare quanto del premio sull’IPO sarà rimasto dopo gli scambi della giornata. Per chi opera dall’Italia conta inoltre il cambio euro-dollaro, che può amplificare o ridurre il risultato espresso in euro. Un ordine a mercato privilegia l’esecuzione e può concludersi a un prezzo diverso dall’ultima quotazione vista; un ordine con limite stabilisce un prezzo massimo d’acquisto, ma può restare ineseguito.

La verifica successiva riguarderà i risultati pubblicati da società quotata e la capacità di trasformare la crescita dei ricavi in redditività e flussi di cassa. Il debutto rende Anthropic accessibile sul mercato: il giudizio sul prezzo richiede invece di confrontare aspettative, risultati e rischio assunto a partire dal costo effettivo di ingresso.