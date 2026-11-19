Walmart pubblicherà oggi, 19 novembre, i risultati del terzo trimestre fiscale 2027 alle 13 italiane, seguiti dalla conferenza con gli analisti alle 14. Per le azioni Walmart il test riguarda anche la capacità di trasformare la crescita digitale in denaro dopo gli investimenti. Nel trimestre precedente l’e-commerce globale era salito del 23%; nei primi sei mesi, però, il flusso di cassa libero era diminuito. Sono dati di periodi diversi, da tenere distinti mentre si prepara il confronto con i nuovi conti.

Questa è un’anteprima: al controllo del 19 novembre, prima delle 8 italiane, i risultati non erano ancora disponibili. Non esiste quindi una reazione del titolo ai numeri di oggi da commentare. Il punto di partenza è il bilancio già pubblicato, insieme agli obiettivi comunicati dalla direzione ad agosto.

Perché la cassa conta quanto la crescita online

Un ordine aggiuntivo può aumentare le vendite ma richiedere personale, consegne e capacità logistica. La crescita diventa più interessante per l’azionista quando permette di distribuire questi costi su un numero maggiore di acquisti e, nel tempo, lascia risorse dopo gli investimenti necessari a sostenerla. Per questo un fatturato superiore alle attese, da solo, non risponde alla domanda sulla qualità finanziaria dell’espansione.

La fotografia operativa del secondo trimestre mostrava tre ritmi diversi: e-commerce globale al +23%, pubblicità globale al +38% e ricavi da quote associative al +17%. Walmart li ha descritti come componenti della trasformazione del proprio modello. Non si possono sommare queste percentuali: hanno basi differenti e misurano attività che si intrecciano. Né la velocità della pubblicità dimostra, senza conoscere costi e dimensione del business, quanto utile supplementare arriverà al gruppo.

I numeri da affiancare al conto economico

Il rendiconto finanziario e la riconciliazione ufficiale di Walmart consentono questo confronto. Tutti gli importi della tabella riguardano i sei mesi chiusi il 31 luglio, in miliardi di dollari: non sono risultati del trimestre atteso oggi.

Indicatore 2026 2025 Cassa generata dalle attività operative 19,710 18,352 Pagamenti per immobili e attrezzature 14,181 11,409 Flusso di cassa libero 5,529 6,943

Il calcolo redazionale sui valori non arrotondati indica una crescita della cassa operativa del 7,40%, mentre gli investimenti pagati aumentano del 24,30%. Il flusso libero scende così del 20,37%. La spiegazione aritmetica è precisa: i 1,358 miliardi operativi aggiuntivi non compensano i 2,772 miliardi di maggiori investimenti; la differenza è una riduzione di 1,414 miliardi.

Questo non prova che investire sia un errore. Un impianto o un’infrastruttura possono richiedere denaro subito e produrre vantaggi per diversi esercizi. Impedisce però di interpretare ogni aumento degli utili come un incremento equivalente delle risorse disponibili. Inoltre il flusso libero definito da Walmart è una misura non GAAP: non sottrae tutti gli obblighi contrattuali, il servizio del debito o le acquisizioni. Non coincide quindi con un importo interamente distribuibile agli azionisti.

La promessa da verificare riguarda il secondo semestre

Nella conferenza sui conti di agosto il direttore finanziario John David Rainey aveva indicato investimenti annui pari a circa il 4% delle vendite nette, continuando ad attendersi una crescita a doppia cifra del flusso di cassa libero nell’intero esercizio. È una previsione della società formulata allora, non un risultato già raggiunto.

Il contrasto con la flessione semestrale rende utile leggere oggi il rendiconto, oltre all’utile per azione. Per misurare il solo terzo trimestre occorrerà sottrarre dai flussi cumulati dei primi nove mesi quelli dei primi sei e ripetere l’operazione per l’anno precedente. Confrontare direttamente nove mesi con sei produrrebbe invece un miglioramento meccanico privo di significato.

Che cosa monitorare alle 13 e nella conferenza delle 14

Il primo controllo sarà se Walmart confermerà gli obiettivi annui di investimento e generazione di cassa. Il secondo riguarderà le spiegazioni sul digitale: più ordini possono rafforzare la scala del servizio, ma occorre verificare se le consegne diventano economicamente più efficienti. Il terzo sarà il capitale circolante, cioè il denaro temporaneamente assorbito da scorte e crediti, al netto del finanziamento offerto dai fornitori.

Una riduzione degli acquisti di merci può migliorare la cassa per un trimestre senza rendere strutturalmente più redditizio il business. Viceversa, un accumulo di scorte in preparazione alle vendite successive può assorbirla senza segnalare automaticamente un deterioramento. La lettura più utile dei risultati sarà dunque combinare vendite, investimenti e movimento del magazzino: è lì che si potrà distinguere un’espansione digitale capace di finanziarsi da una crescita che richiede ancora risorse crescenti.