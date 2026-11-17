Lo spread BTP-Bund apre martedì 17 novembre a 105 punti base, uno in meno rispetto ai 106 della chiusura di lunedì. Nella rilevazione di apertura diffusa alle 09:12, il rendimento del decennale italiano scende dal 4,44% al 4,41%. Chi ha già in portafoglio il BTP con scadenza ottobre 2036 vede la prima conseguenza sul prezzo di mercato: il titolo apre sul MOT a 97,13, sopra il prezzo di riferimento di 96,92 del giorno prima. La cedola annua resta al 4% del valore nominale.

Anche il rendimento tedesco è sceso

Un punto base equivale a un centesimo di punto percentuale. All’apertura di martedì, quindi, il mercato chiedeva all’Italia circa 1,05 punti percentuali di rendimento in più rispetto alla Germania sulla scadenza decennale. Sottraendo quel margine dal 4,41% italiano si ottiene un rendimento tedesco implicito di circa il 3,36%. Alla chiusura di lunedì lo stesso calcolo dava il 3,38%. Sono valori ricavati da dati arrotondati, utili per leggere la direzione dei due mercati.

Il calo italiano di tre punti base ha quindi due componenti: circa due punti accompagnano il movimento del titolo tedesco, mentre uno riflette il restringimento del divario. Attribuire tutto il calo del rendimento italiano a un miglioramento del giudizio sul Tesoro confonderebbe queste due variazioni. Lo spread descrive il prezzo relativo dei due debiti in quel momento. Da solo non identifica la ragione degli ordini di acquisto o di vendita.

Cosa incassa chi possiede 10 mila euro nominali

La scheda di Borsa Italiana del BTP ottobre 2036, codice ISIN IT0005729931, permette di passare dalle percentuali agli euro. La cedola ordinaria semestrale è del 2% sul nominale: per 10.000 euro di valore facciale sono 200 euro lordi a semestre e 400 in un anno intero. Chi compra il titolo a 97,13 spende invece 9.713 euro di solo capitale per quel nominale. Al regolamento si aggiungono gli interessi maturati dall’ultimo stacco, il cosiddetto rateo, e le eventuali commissioni.

Alle 09:02:37 il MOT ha registrato un contratto a 97,12, in rialzo dello 0,21% sul riferimento precedente. Per chi deteneva già 10.000 euro nominali, la differenza fra 96,92 e 97,12 corrisponde a 20 euro di maggior valore di mercato, prima dei costi. Quel valore può cambiare ancora prima di una vendita. Per chi acquista a quel prezzo e conserva il titolo fino a scadenza, il rendimento tiene conto sia delle cedole sia della distanza fra il prezzo pagato e il rimborso previsto a 100. Ecco perché il rendimento indicato dal mercato può superare il 4% mentre i pagamenti semestrali restano gli stessi.

Che cosa cambia per il Tesoro quando i rendimenti scendono

Lo Stato ha già fissato i pagamenti sul BTP in circolazione. Se oggi due investitori si scambiano il titolo a un prezzo più alto, il Tesoro continua a versare la stessa cedola. Per osservare un cambiamento nel costo di finanziamento bisogna guardare a quanto gli investitori pagano quando lo Stato colloca nuovi titoli o riapre un’emissione esistente.

Il risultato dell’asta del 29 ottobre pubblicato dalla Banca d’Italia offre un confronto sul medesimo BTP. Il Tesoro assegnò 3,5 miliardi di euro nominali a fronte di 5,45 miliardi richiesti, con un prezzo di aggiudicazione di 96,48 e un rendimento lordo del 4,49%. La cedola era già del 4%: il prezzo sotto la pari permetteva a chi sottoscriveva di ottenere un rendimento superiore. Gli otto punti base che separano quel 4,49% dal 4,41% di questa apertura misurano il cambiamento tra due date. Soltanto il risultato di una nuova asta dirà a quale costo il Tesoro riuscirà effettivamente a raccogliere altro denaro.