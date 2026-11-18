Lo spread BTP-Bund apre il 18 novembre 2026 a 104 punti base, uno in meno rispetto alla sera precedente, mentre il rendimento del decennale italiano con scadenza 1° ottobre 2036 scende dal 4,44% al 4,39%. Sono i dati di apertura riferiti da Radiocor alle 09:08 italiane. Il miglioramento sostiene i prezzi obbligazionari, ma il punto decisivo per chi investe riguarda anche la sensibilità del capitale alle prossime oscillazioni dei rendimenti.

La differenza è concreta: con la duration modificata di 7,83 riportata per questo BTP, un ipotetico rialzo del rendimento di 25 punti base produrrebbe una perdita di valore vicina al 2%, circa 196 euro su una posizione che vale 10 mila euro. È una simulazione, non una previsione sulla seduta, e aiuta a leggere il rischio che rimane anche quando il differenziale con la Germania si restringe.

I numeri dell’apertura e il riscontro sul MOT

Il confronto con la vigilia separa due movimenti: il rendimento italiano diminuisce di cinque punti base, lo spread soltanto di uno. Un punto base equivale a 0,01 punti percentuali. Il passaggio dal 4,44% al 4,39% è dunque una riduzione di 0,05 punti percentuali, mentre il differenziale scende da 1,05 a 1,04 punti percentuali.

Sulla scheda ufficiale del MOT del BTP ottobre 2036, ISIN IT0005729931, l’ultimo contratto disponibile alle 09:15:52 italiane indica un prezzo di 97,25, in aumento dello 0,34% rispetto al riferimento di 96,92. L’apertura è a 97,29. Si tratta di prezzi a corso secco, che escludono gli interessi maturati dall’ultimo stacco.

Nella stessa pagina, il pannello dei rendimenti riporta invece il 4,43% lordo e una duration modificata di 7,83, con data di riferimento 17 novembre. Questi valori non vanno scambiati per un aggiornamento del rendimento di apertura al 4,39%: la scheda affianca contratti della seduta e calcoli riferiti al giorno precedente.

Quanto del calo italiano passa dal Bund

Sottraendo lo spread al rendimento italiano si ricava un rendimento tedesco implicito del 3,35% in apertura, contro il 3,39% della sera precedente. Il calcolo utilizza i dati arrotondati della notizia: 4,39% meno 1,04 punti percentuali e, per la vigilia, 4,44% meno 1,05.

In termini aritmetici, quattro dei cinque punti base di discesa del rendimento italiano corrispondono quindi alla componente Bund, mentre uno corrisponde al restringimento dello spread. È una scomposizione indicativa, non una spiegazione causale dell’80% del movimento né una quotazione tedesca rilevata separatamente. Come chiarisce Banca d’Italia, lo spread misura un confronto relativo tra due rendimenti: da solo non descrive tutto il costo richiesto dal mercato all’emittente italiano.

Il precedente approfondimento sull’apertura a 105 punti del 17 novembre distingueva già cedola e prezzo. La nuova domanda è quanto possa muoversi il valore dell’investimento se il livello generale dei tassi cambia, anche con uno spread stabile.

Il calcolo dei 196 euro e i suoi limiti

La COVIP definisce la duration modificata come una misura della sensibilità percentuale del prezzo alla variazione assoluta del rendimento. Per una piccola oscillazione, la relazione approssimata è: variazione percentuale del valore uguale a meno duration modificata moltiplicata per variazione del rendimento.

Applicando il coefficiente 7,83 a un aumento di 0,25 punti percentuali, cioè 0,0025 in forma decimale, si ottiene −1,9575%. Su 10 mila euro di valore di mercato comprensivo del rateo, l’effetto stimato è −195,75 euro, arrotondabili a 196. Il riferimento è al valore della posizione, non a 10 mila euro nominali di obbligazioni.

Scenario sul rendimento Effetto percentuale stimato Effetto su 10 mila euro Aumento di 10 punti base −0,783% −78,30 euro Aumento di 25 punti base −1,9575% −195,75 euro Diminuzione di 25 punti base +1,9575% +195,75 euro

Sono elaborazioni redazionali a duration costante, a parità delle altre condizioni. Trascurano la convessità, cioè la curvatura del rapporto tra prezzo e rendimento, oltre al trascorrere del tempo, alle commissioni e alla fiscalità. Il guadagno e la perdita effettivi non sarebbero perfettamente simmetrici. Il coefficiente è riferito al singolo BTP, perciò non può essere applicato indistintamente a un portafoglio composto da obbligazioni diverse.

Il significato per risparmiatori e Tesoro

Chi vende prima della scadenza incontra il prezzo disponibile sul mercato: una cedola fissa non impedisce di realizzare una perdita sul capitale. Chi conserva il titolo fino al rimborso ha un orizzonte diverso, ma rimane esposto al rischio dell’emittente e al costo opportunità di rendimenti alternativi più elevati. La durata dell’investimento conta quanto il rendimento iniziale.

Per il Tesoro, un calo dei rendimenti può migliorare le condizioni delle future emissioni e del rifinanziamento dei titoli in scadenza. Sarebbe però scorretto moltiplicare i cinque punti base di oggi per l’intero debito pubblico e presentare il risultato come risparmio immediato: il costo si trasmette gradualmente e dipende da importi, scadenze e condizioni delle singole operazioni.

Nelle prossime contrattazioni andranno osservati insieme rendimento italiano, Bund e spread, confrontando rilevazioni omogenee per orario. La chiusura dirà quanto del miglioramento iniziale è rimasto. Per il portafoglio, il controllo utile è verificare se un’oscillazione come quella simulata sia compatibile con il tempo disponibile prima di dover utilizzare il denaro.