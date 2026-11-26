Il Bonus RPF 2026 sarà corrisposto dall’INPS dopo la scadenza del 9 dicembre prevista per la rinuncia: l’avviso attualmente pubblicato dall’Istituto non indica un giorno preciso di accredito. Chi aspetta questa somma aggiuntiva deve quindi distinguere il termine amministrativo dalla data del bonifico. Il beneficio riguarda determinate prestazioni sostitutive del lavoro dipendente, come NASpI e cassa integrazione, nel rispetto dei requisiti fiscali.

Il secondo controllo riguarda il reddito dell’intero anno: la soglia di accesso alla somma non imponibile è di 20.000 euro di reddito complessivo, non di soli pagamenti INPS. In un esempio ipotetico, 9.000 euro di NASpI e 12.500 euro di reddito fiscale da lavoro dipendente nello stesso 2026 portano a 21.500 euro: il limite è superato anche se ciascuna entrata, considerata separatamente, rimane sotto soglia. Per questo un riconoscimento automatico non equivale alla conferma definitiva della spettanza.

Quando arriva: che cosa cambia rispetto all’annuncio di novembre

L’avviso INPS sulle prestazioni non pensionistiche e sulla rinuncia, consultato il 26 novembre, comunica la proroga al 9 dicembre 2026 e precisa che l’Istituto corrisponderà la somma una volta trascorso quel termine. L’avviso compare nella pagina iniziale del portale: è questa comunicazione successiva a definire il riferimento temporale aggiornato.

Il messaggio INPS 3649 del 10 novembre 2026, al paragrafo sulle modalità di pagamento, indicava invece l’avvio da novembre. Leggere soltanto quel documento, senza l’avviso successivo, porta a utilizzare una tempistica ormai superata. La nuova indicazione non autorizza però a trasformare il 10 dicembre in un giorno di pagamento garantito per tutti.

Lo stesso messaggio stabilisce che per il 2026 vengano liquidate anche le somme eventualmente maturate dal 1° gennaio, comprese quelle riferite a prestazioni già cessate. Il fatto che una NASpI sia terminata, dunque, non esclude da solo un importo relativo al periodo precedente: restano necessari tutti i requisiti.

Un pagamento separato dalla NASpI, senza una nuova domanda

Il riconoscimento avviene automaticamente sulle prestazioni non pensionistiche pagate direttamente all’assicurato. L’accredito della somma aggiuntiva è autonomo rispetto a quello dell’indennità cui si riferisce: cercare soltanto un aumento nel bonifico abituale della NASpI può quindi far perdere di vista un pagamento distinto.

A regime il messaggio prevede undici rate mensili, a partire da febbraio. Per il 2026 bisogna tenere separata questa regola ordinaria dal recupero iniziale delle spettanze pregresse. Gli arretrati sono importi eventualmente maturati sulla situazione individuale, non undici rate uguali dovute a chiunque.

A chi spetta e quali prestazioni restano fuori

Il perimetro indicato dall’INPS comprende le prestazioni che sostituiscono redditi da lavoro dipendente e sono soggette a tassazione ordinaria. Fra gli esempi figurano NASpI, disoccupazione agricola, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, CISOA e assegni dei fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

Restano escluse, fra le altre, DIS-COLL e ISCRO, le prestazioni riconducibili al lavoro autonomo, quelle fiscalmente esenti e quelle soggette a tassazione separata, come l’anticipazione NASpI in unica soluzione prevista per l’autoimprenditorialità. I redditi da pensione non rientrano nella misura. Il nome dell’ente che paga non basta: conta la natura fiscale della prestazione.

La somma aggiuntiva è inoltre distinta dal trattamento integrativo, spesso chiamato ex bonus Renzi. Non bisogna trasferire automaticamente da una misura all’altra importi, platea e condizioni.

Quanto vale: due controlli diversi prima del calcolo

Le istruzioni INPS distinguono il reddito complessivo che determina l’accesso dalla base utilizzata per calcolare l’importo. Per individuare la percentuale, il reddito da lavoro dipendente viene rapportato all’intero anno; l’aliquota così individuata serve poi a determinare il beneficio sul reddito pertinente. L’Istituto effettua il calcolo mensilmente, con eventuali ricalcoli.

Reddito da lavoro dipendente rapportato all’anno Percentuale Fino a 8.500 euro 7,1% Oltre 8.500 e fino a 15.000 euro 5,3% Oltre 15.000 euro 4,8%

Fonte: messaggio INPS 3649/2026, paragrafi 1 e 6. Resta fermo il requisito del reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. La tabella non descrive scaglioni da applicare progressivamente a parti diverse del reddito.

Un esempio semplificato chiarisce l’ordine dei passaggi: con 12.000 euro di reddito ammesso riferito all’intero anno, nessun altro reddito e tutti i requisiti rispettati, il 5,3% corrisponde a 636 euro annui. È un calcolo illustrativo, non la previsione del prossimo bonifico INPS: il pagamento può comprendere periodi diversi e importi già riconosciuti da considerare. Se il reddito riguarda soltanto una parte dell’anno, scegliere l’aliquota guardando il solo totale incassato può dare un risultato sbagliato.

La verifica utile prima del 9 dicembre

Per chi ha alternato lavoro e disoccupazione, il controllo pratico consiste nel raccogliere gli importi fiscali delle retribuzioni e delle indennità del 2026, evitando di confonderli con i bonifici netti. Nell’esempio iniziale, la somma di 9.000 e 12.500 euro supera il limite di 1.500 euro: aspettare l’accredito non modifica questa condizione.

La scheda ufficiale del servizio di rinuncia ai benefici fiscali chiarisce che l’INPS calcola sulla base dei dati reddituali a propria disposizione. L’avviso invita chi prevede di superare 20.000 euro nel 2026 a utilizzare il servizio entro il termine prorogato. La rinuncia riguarda il riconoscimento automatico e deve riferirsi all’anno interessato; non cancella l’eventuale diritto previsto dalla legge, recuperabile in dichiarazione se ne ricorrono le condizioni.

Chi supera la soglia della somma aggiuntiva può rientrare, rispettandone i requisiti, nella diversa disciplina dell’ulteriore detrazione fiscale: non si tratta dello stesso accredito. La decisione va quindi presa verificando la propria situazione annuale e la misura selezionata nel servizio, non sulla sola presenza di un messaggio o di un pagamento in arrivo.