Nvidia e la dipendenza dell’intelligenza artificiale cinese dai chip americani pongono una questione finanziaria: chi paga la ricerca quando i ricavi dei laboratori restano molto inferiori a quelli dei concorrenti? Nell’analisi pubblicata sul Financial Times il 25 novembre, Lizzi Lee, fellow del Center for China Analysis dell’Asia Society Policy Institute, sostiene che il ritorno di Jensen Huang alla guida del gruppo non risolva la vulnerabilità cinese. Il suo confronto attribuisce ai sei principali gruppi AI cinesi ricavi collegati all’intelligenza artificiale pari a circa un decimo della somma di OpenAI e Anthropic: è una stima dell’autrice, non un confronto di bilanci ricostruito da TradingCenter.

Il punto economico è questo: a parità di costo della ricerca, ricavi dieci volte inferiori rendono quel costo dieci volte più pesante rispetto al fatturato. Ciò non dimostra che i gruppi cinesi spendano quanto quelli americani o che siano prossimi a esaurire la liquidità. Indica quali informazioni servono per valutare la sostenibilità della corsa: spesa effettiva, margini, cassa disponibile e finanziamenti, oltre alla possibilità di utilizzare i processori.

La tesi del Financial Times e i limiti del confronto

Nella sua analisi sulla fragilità dell’AI cinese, Lee collega tre problemi: accesso alla capacità di calcolo americana, difficoltà di sostituire l’intero ecosistema Nvidia e capacità del mercato domestico di finanziare innovazione costosa. La diffusione di modelli utilizzabili da altre imprese può produrre benefici economici senza trasferire una quota equivalente di ricavi al laboratorio che li sviluppa. Per l’autrice, applicazioni industriali e modelli commerciali sostenibili potrebbero diventare una priorità più utile della sola competizione sui sistemi più avanzati.

Il rapporto fra i ricavi richiede tuttavia cautela. Il testo non presenta una tabella con nomi dei sei gruppi, periodi contabili, criteri di conversione valutaria e definizioni omogenee delle entrate. Non consente quindi di costruire una classifica verificabile delle singole aziende. Soprattutto, fatturato contabilizzato, ricavi annualizzati a partire da un mese e capitale raccolto dagli investitori sono misure diverse: sommarle o confrontarle direttamente altererebbe il risultato.

Un esempio: quanto pesa la ricerca sul fatturato

Consideriamo due laboratori ipotetici, nello stesso periodo annuale e nella stessa valuta. Il primo registra 100 milioni di euro di ricavi e sostiene 20 milioni di costi di ricerca; il secondo fattura 10 milioni e sostiene gli stessi 20 milioni. L’incidenza è rispettivamente del 20% e del 200%: 20 diviso 100 e 20 diviso 10. Il secondo rapporto è dieci volte il primo.

È un esempio didattico, non una stima dei conti di società reali. Esclude tutti gli altri costi, le imposte e le differenze temporali fra contabilizzazione e pagamenti. Se il secondo laboratorio spendesse soltanto 2 milioni in ricerca, l’incidenza tornerebbe al 20%. Il divario di fatturato, da solo, non permette quindi di calcolare il fabbisogno finanziario: bisogna conoscere anche il costo necessario per ottenere il risultato tecnologico e servirlo ai clienti.

Per stimare quanti mesi un’impresa possa continuare a operare, servirebbero invece liquidità effettivamente disponibile e consumo netto di cassa mensile. Una raccolta di capitale può prolungare l’attività anche con perdite elevate; un fatturato in crescita può accompagnarsi a uscite ancora maggiori. Per questo la capacità di attirare investitori e quella di vendere servizi rispondono a domande collegate, ma distinte.

Che cosa risulta dai documenti Nvidia

Il comunicato Nvidia del 23 novembre conferma il ritorno di Huang e la prosecuzione dell’indagine del comitato indipendente. Il cambio al vertice non costituisce una modifica delle regole commerciali. Il contesto dei destinatari sottoposti a restrizioni è già approfondito nel nostro articolo sui legami societari di Megaspeed e sui controlli dei clienti.

Un dato aziendale aiuta a distinguere i canali: nella conference call del 17 novembre, pagina 5, Nvidia indicava 2,4 miliardi di dollari di vendite trimestrali di prodotti Data Center Hopper autorizzati alla Cina, dichiarando di averne interrotto le spedizioni e di escluderli dalla previsione successiva. È quanto comunicato in quella data: non misura tutta la domanda cinese servita attraverso operatori esteri e non quantifica automaticamente ricavi persi.

Le informazioni utili per chi investe

Per valutare le azioni Nvidia e la filiera AI occorre seguire sia i compratori dell’hardware sia chi utilizza il calcolo. Il laboratorio paga il servizio, il gestore deve coprire impianti e finanziamenti, il produttore vende infrastruttura. Le difficoltà di uno possono trasmettersi agli altri attraverso rinnovi, utilizzo della capacità e nuovi ordini; tempi e importi richiedono però dati specifici.

Un’applicazione industriale andrebbe valutata attraverso risparmi misurati, clienti paganti, rinnovi e margini dopo i costi di calcolo. Un risultato tecnologico impressionante risponde a un’altra domanda. La tesi di Lee è uno scenario sul percorso dell’industria cinese: per trasformarlo in un giudizio sulle singole società servono conti confrontabili e prove della domanda commerciale, non soltanto classifiche dei modelli.