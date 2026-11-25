Nvidia e Megaspeed tornano al centro dell’attenzione: un’inchiesta di TIME pubblicata il 25 novembre alle 17:42 italiane ricostruisce legami societari storici con entità statali cinesi. Il dato indicato è una partecipazione indiretta complessiva dell’1,9% in 7Road, ex capogruppo di Megaspeed. Riguarda dunque una struttura precedente: da solo non dimostra chi controlli oggi Megaspeed né una violazione da parte di Nvidia.

Per chi segue le azioni Nvidia, il punto concreto è distinguere tre prove: la proprietà economica di un cliente, il potere di determinarne le decisioni e la destinazione effettiva dei chip. Una percentuale di capitale risponde soltanto alla prima domanda e va collocata nel tempo. La restrizione commerciale, invece, si legge nel provvedimento ufficiale: le due verifiche sono collegate, ma una non sostituisce l’altra.

Una quota indiretta richiede una catena e una data

Quando una partecipazione passa attraverso più società, sommare le percentuali dei singoli passaggi produce un risultato sbagliato. In un esempio puramente ipotetico, un investitore possiede il 20% della società A, che a sua volta detiene il 10% della società B. La partecipazione economica indiretta in B è il 2%: 20% moltiplicato per 10%. L’esempio presuppone una struttura semplice, con diritti economici proporzionali, senza altre partecipazioni o strumenti particolari.

Questo calcolo non ricostruisce la struttura di Megaspeed. Mostra perché, per verificare una quota indiretta, servono tutti i passaggi intermedi riferiti alla stessa data. Se A vende la propria partecipazione in B, la vecchia percentuale non descrive più automaticamente la situazione successiva. Eventuali rapporti rimasti in essere richiedono documenti ulteriori: non possono essere dedotti dalla sola esistenza del legame passato.

Anche quota economica e potere decisionale rispondono a domande diverse. Per capire chi possa influenzare le scelte occorre esaminare diritti di voto, nomine degli amministratori, accordi fra soci e contratti rilevanti. La percentuale isolata non fornisce tutte queste informazioni. È un criterio di lettura dei documenti societari, non una conclusione giuridica su questo caso.

Che cosa dispone il provvedimento sui destinatari

Un elemento verificabile direttamente è la regola BIS che aggiunge sette entità all’Entity List, pubblicata il 25 novembre ed efficace dal 23 novembre. Fra i destinatari figurano Megaspeed International, Swiftdata e Speedmatrix. Il testo motiva l’intervento con il rischio significativo di deviazione di prodotti per il calcolo avanzato verso impieghi o utilizzatori non autorizzati.

Per le entità elencate introduce un requisito di licenza per tutti i prodotti soggetti alle Export Administration Regulations, con esame delle domande secondo una presunzione di diniego. È una restrizione amministrativa concreta: non equivale a una sentenza sulle responsabilità di Nvidia. Il provvedimento prevede inoltre una clausola transitoria per determinate spedizioni già in viaggio il 23 novembre, da completare entro il 23 dicembre alle condizioni indicate.

La distinzione operativa è fra controllare il nome del destinatario e ricostruire l’intera operazione. Un ordine può coinvolgere acquirente, intermediario, consegnatario e utilizzatore finale diversi. Per valutare il caso servono i soggetti effettivi, il prodotto, la data e le autorizzazioni applicabili. La sede geografica di una società, presa da sola, non descrive tutta questa catena.

Le risposte delle società e il controllo da verificare

TIME riferisce che Nvidia, 7Road e Megaspeed non hanno risposto alle nuove domande; riporta anche una precedente dichiarazione di Megaspeed, che sostiene la liceità delle proprie attività. I registri alla base dell’inchiesta non sono stati verificati autonomamente da TradingCenter: la ricostruzione resta attribuita alla testata.

Nel comunicato Nvidia del 23 novembre, la società conferma il comitato indipendente per sicurezza nazionale e controlli sulle esportazioni, la ricerca di un Chief Compliance Officer e la collaborazione con le indagini governative. Sono presidi organizzativi dichiarati dall’azienda; per valutarne l’efficacia occorrerà osservare procedure, verifiche svolte e risultati.

Il prossimo elemento utile per gli azionisti sarebbe un chiarimento documentato sui clienti e sulle operazioni interessate, accompagnato da un’eventuale quantificazione aziendale. Senza importi e periodi non è possibile convertire una relazione societaria in ricavi persi. L’analisi deve quindi seguire il passaggio dalla struttura proprietaria alle transazioni concrete, preservando la differenza fra un segnale da approfondire e una responsabilità accertata.