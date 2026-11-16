Le azioni Micron hanno perso 12,67 dollari in quindici minuti nella seduta di lunedì 16 novembre, passando da 736,01 dollari alle 15:49 italiane a 723,34 alle 16:04. A quel punto il ribasso rispetto alla chiusura di venerdì aveva raggiunto il 7,06%. L’ultima rilevazione del Nasdaq, alle 16:07 italiane, indica 717,67 dollari (−7,79%). Il riferimento per la seduta resta il prezzo di venerdì 13 novembre, pari a 778,31 dollari.

Quanto del calo è arrivato in quel quarto d’ora

La maggior parte della perdita si era già prodotta quando il titolo quotava 736,01 dollari. Alle 15:49 mancavano infatti 42,30 dollari per tornare alla chiusura precedente. Alle 16:04 ne mancavano 54,97. Dei quasi 55 dollari persi fino a quel momento, circa il 23% si concentra quindi in quel quarto d’ora. Chi osserva soltanto la variazione giornaliera vede il passaggio oltre la soglia del 7%, ma perde la distinzione fra la debolezza già presente e la successiva accelerazione.

La serie al minuto chiarisce anche quando si sono intensificate le vendite. Alle 15:50 un’azione valeva 738,62 dollari, 2,61 dollari in più rispetto alle 15:49. Alle 15:57 era ancora a 736,56, quasi sul prezzo di partenza. È nei minuti successivi che il movimento si fa più netto: 734,58 dollari alle 15:58, circa 728,38 alle 16:00 e 723,34 quattro minuti più tardi. Questi valori descrivono gli scambi rilevati a ciascun minuto. Il momento esatto del minimo dell’intera seduta potrà essere stabilito soltanto a mercato chiuso.

Perché l’1,72% e il 7,06% descrivono due esperienze diverse

Per un azionista che aveva mantenuto 100 azioni da venerdì, alle 16:04 il valore della posizione era sceso da 77.831 a 72.334 dollari, con una differenza di 5.497 dollari. Per chi, invece, avesse acquistato le stesse 100 azioni al prezzo delle 15:49, la variazione teorica sarebbe stata di 1.267 dollari. Gli esempi escludono commissioni e cambio valutario. È la diversa base di partenza a spiegare come lo stesso prezzo finale si traduca in una variazione del 7,06% in un caso e dell’1,72% nell’altro.

Le cifre del produttore di memorie con cui confrontare la seduta

L’ultimo bilancio offre un termine di confronto industriale per un titolo così volatile. Nei risultati del quarto trimestre fiscale 2026, pubblicati il 30 settembre, Micron ha riportato ricavi per 54,23 miliardi di dollari, contro 41,46 miliardi nel trimestre precedente. Nello stesso periodo ha generato 43,97 miliardi di flusso di cassa operativo. Si tratta di misure diverse: il fatturato registra le vendite contabilizzate, mentre la cassa operativa risente anche di quando vengono incassati i crediti e pagati i fornitori.

Per il primo trimestre fiscale 2027 la direzione aveva indicato ricavi attesi per 61,5 miliardi di dollari, con una tolleranza di 1,5 miliardi in entrambe le direzioni. Il punto centrale implica circa il 13,4% di crescita rispetto al quarto trimestre. Anche l’estremo inferiore della forchetta, 60 miliardi, supererebbe il dato precedente di 5,77 miliardi. Questa previsione risale a settembre: fornisce un riferimento per valutare i prossimi risultati, ma non identifica la causa delle vendite di lunedì.

Per chi segue il titolo fino alla chiusura restano due riferimenti di prezzo distinti. Un ritorno a 736,01 dollari riassorbirebbe per intero il movimento misurato tra le 15:49 e le 16:04. Resterebbero però da recuperare altri 42,30 dollari per raggiungere il livello di venerdì. È quella distanza residua, rilevabile anche dopo un eventuale rimbalzo, a misurare quanto la seduta abbia effettivamente inciso sul valore della posizione.