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Interesse composto, 10.000 euro al 3% diventano circa 13.439 euro in dieci anni: una simulazione per capire reinvestimento, costi e tassazione

Di
Fabrizio Nicolosi
Del
TradingCenter.it

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Donna che consulta un quaderno alla luce naturale, con scritta Interesse composto.
Interesse composto: simulazione di 10.000 euro al 3% annuo per dieci anni, prima di costi e imposte. Come cambia il risultato reinvestendo gli interessi.
In sintesi
  • Il calcolo ipotizza un 3% annuo costante e reinvestimento integrale.
  • Dopo dieci anni il capitale lordo teorico è 13.439,16 euro.
  • Costi, imposte, inflazione e rischio modificano il risultato reale.

L’interesse composto porta 10.000 euro a circa 13.439 euro in dieci anni se si ipotizzano un rendimento annuo costante del 3% e il reinvestimento integrale degli interessi. Il risultato è teorico, prima di costi e imposte: il 3% non identifica un’offerta disponibile né una previsione.

Il meccanismo consiste nel calcolare il rendimento anche sugli interessi già maturati. La guida agli investimenti della Banca d’Italia illustra questa capitalizzazione. Per comprenderne il peso, conviene separare il capitale iniziale dai guadagni e precisare quando questi vengono reinvestiti.

Come si arriva a 13.439,16 euro

Nel primo anno gli interessi sono 300 euro e il capitale sale a 10.300. Nel secondo il 3% viene applicato a 10.300 euro: si ottengono 309 euro, con un saldo di 10.609. I nove euro in più rispetto al primo anno derivano dagli interessi prodotti sui 300 euro già maturati.

Ripetendo il passaggio per dieci anni, la formula è 10.000 × 1,03 elevato alla decima. Il risultato è 13.439,16 euro, arrotondato ai centesimi. Il guadagno complessivo ipotetico è quindi 3.439,16 euro, pari al 34,39% del capitale iniziale nell’intero periodo.

Tempo trascorso Capitale teorico Incremento sul capitale iniziale
1 anno 10.300,00 EUR 300,00 EUR
5 anni 11.592,74 EUR 1.592,74 EUR
10 anni 13.439,16 EUR 3.439,16 EUR

Simulazione redazionale con capitalizzazione annuale, nessun versamento successivo o prelievo, costi e imposte esclusi.

Se gli interessi vengono spesi, il conto cambia

Con interessi semplici del 3% sui soli 10.000 euro iniziali, si maturerebbero 300 euro ogni anno. Dopo dieci anni la somma del capitale e degli interessi sarebbe 13.000 euro, purché gli interessi fossero conservati separatamente senza rendimento. La differenza rispetto alla capitalizzazione composta sarebbe 439,16 euro.

Se invece i 300 euro annuali venissero spesi, alla fine resterebbe soltanto il capitale iniziale, assumendo che sia integralmente rimborsato. Il rendimento avrebbe finanziato consumi durante il percorso: confrontare solo il saldo finale senza ricordare quei prelievi darebbe una lettura incompleta.

Un punto percentuale conta anche negli anni successivi

Una seconda simulazione usa il 2% annuo effettivo, sempre costante: 10.000 × 1,02 alla decima produce 12.189,94 euro. Il divario dal caso al 3% è 1.249,22 euro. Questo confronto isola una differenza di tasso; non riproduce la contabilizzazione di una commissione specifica.

Nella realtà i costi possono essere prelevati in date differenti, mentre le imposte possono incidere sui redditi distribuiti o sui guadagni realizzati. Applicare una sola aliquota al saldo finale senza conoscere lo strumento sarebbe improprio. Anche l’inflazione riduce ciò che il capitale finale consente di acquistare.

La formula non garantisce il percorso

Un rendimento costante produce una curva regolare. Un portafoglio esposto ai mercati può perdere valore e non recuperarlo entro la data in cui serve il denaro. Il tempo amplifica gli effetti dei rendimenti reinvestiti, ma non trasforma un investimento rischioso in un capitale garantito.

Nel caso di Riccardo con versamenti mensili il denaro entra progressivamente. Qui, invece, tutti i 10.000 euro sono disponibili all’inizio: applicare questa formula a somme versate nel corso degli anni sovrastimerebbe il tempo durante il quale una parte del capitale lavora.

Ritratto di Fabrizio Nicolosi

Fabrizio Nicolosi

Proprietario e fondatore di TradingCenter.it — Amministratore d’impresa

Fabrizio Nicolosi è proprietario e fondatore di TradingCenter.it e amministratore d’impresa. Segue la direzione del progetto, lo sviluppo del sito e il coordinamento delle attività digitali. Si occupa anche di contenuti su economia, mercati…

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