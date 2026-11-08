Economia del mare, 224,9 miliardi di euro di valore aggiunto fra attività dirette e ricchezza attivata nel resto del sistema produttivo: è la dimensione stimata dal XIV Rapporto nazionale di OsserMare e Centro Studi Tagliacarne–Unioncamere. L’edizione è del 2026, mentre i dati economici si riferiscono al 2024: una fotografia strutturale, utile per capire quanto il mare conti per l’Italia, da distinguere dall’andamento corrente dei singoli comparti.

La parte generata direttamente vale 78,9 miliardi. La distanza dal totale, pari a circa 146 miliardi calcolati per differenza, mostra il peso delle relazioni con fornitori e altre attività. Dietro un porto, una nave o una stagione turistica esiste una rete produttiva che raggiunge anche territori lontani dalla costa. Capire come funziona questa rete aiuta a leggere occupazione, investimenti e ricadute locali senza confondere il valore economico con il fatturato.

Che cosa misurano davvero i 224,9 miliardi

Il rapporto presentato da Unioncamere considera pesca, cantieristica, trasporto marittimo, ospitalità, attività ricreative, estrazioni marine e servizi legati a ricerca, regolamentazione e tutela ambientale. Il suo perimetro attraversa quindi industria e servizi.

Il valore aggiunto misura la ricchezza creata attraverso la produzione, una volta sottratto il valore dei beni e servizi intermedi utilizzati. Sommare semplicemente i ricavi del cantiere, quelli dei fornitori e quelli di chi vende componenti ai fornitori conterebbe più volte parte degli stessi acquisti. È proprio questa distinzione a rendere utile un’analisi dell’indotto.

Indicatore Importo Come leggerlo Valore aggiunto diretto 78,9 miliardi di euro Ricchezza prodotta dalle attività incluse nel perimetro marittimo. Valore attivato nelle altre attività Circa 146 miliardi di euro Differenza editoriale fra il totale e la componente diretta pubblicati. Valore complessivo 224,9 miliardi di euro Comprende già la componente diretta: i 78,9 miliardi non vanno aggiunti di nuovo.

Il totale descrive una stima delle interdipendenze produttive. Non è un fondo disponibile da investire, una somma incassata dallo Stato o il rendimento che un risparmiatore può ottenere comprando titoli del settore.

Porti: il valore continua oltre la banchina

Un carico sbarcato deve essere movimentato, controllato, immagazzinato e trasferito alla destinazione finale. Attorno a queste operazioni lavorano trasportatori, manutentori, servizi informatici e imprese che organizzano la logistica. È un esempio concreto di come l’attività marittima possa alimentare domanda per altre specializzazioni.

La banca dati OsserMare associa alla movimentazione di merci e passeggeri un moltiplicatore di 2,7: per ogni euro di valore aggiunto diretto, la stima considera 2,7 euro attivati nelle altre attività. Si tratta di un indicatore di filiera, distinto dall’effetto che avrebbe un nuovo euro di spesa pubblica.

Per valutare un porto conta quindi anche la qualità dei collegamenti. Un aumento dei traffici può richiedere più piazzali, accessi ferroviari, personale e capacità di gestione. Se queste risorse restano insufficienti, la congestione può assorbire una parte dei benefici attesi. Il numero dei container, da solo, lascia fuori tempi di attraversamento e costi sostenuti dalle imprese.

Cantieri: una commessa distribuisce lavoro, ma assorbe capitale

Per la cantieristica il moltiplicatore indicato da OsserMare è 2,4. Una nave richiede impianti, componenti, progettazione, allestimenti e servizi specializzati. La ricaduta economica può così estendersi a fornitori che operano nell’entroterra, anche quando il prodotto finale viene assemblato sulla costa.

Questa capacità di distribuire lavoro ha però una dimensione finanziaria. Fra l’acquisizione della commessa e la consegna trascorre tempo: si acquistano materiali, si pagano lavoratori e si anticipano costi. Il calendario degli incassi e gli accordi con i clienti diventano decisivi per la liquidità. Un portafoglio ordini elevato offre visibilità sull’attività futura, mentre la redditività dipende anche dai costi necessari per completarlo.

Per un investitore il passaggio utile è dal dato aggregato al bilancio della singola impresa: margine delle commesse, capitale circolante, debito, ritardi e conversione degli utili in cassa. Il peso nazionale del settore dà il contesto, ma non determina la convenienza di un’azione.

Turismo costiero: quanto resta al territorio

Per alloggio e ristorazione il moltiplicatore riportato è 1,8. L’ospitalità può sostenere acquisti alimentari, manutenzioni, trasporti e servizi. Il beneficio locale dipende anche da dove si trovano i fornitori e da quanto l’attività riesca a proseguire oltre i mesi di maggiore affluenza.

Due destinazioni con spesa turistica simile possono avere ricadute differenti: una può acquistare più beni e servizi nel territorio, l’altra affidarsi maggiormente a forniture esterne. Anche il lavoro va letto nella sua durata. Un posto stagionale e un impiego continuativo producono prospettive diverse per reddito familiare, formazione e possibilità di programmare le spese.

Allungare la stagione può aiutare a utilizzare meglio strutture e competenze già presenti. Il risultato richiede però domanda effettiva, collegamenti e servizi adeguati: tenere aperto più a lungo aumenta anche i costi. Questa è una possibile direzione di sviluppo, non una previsione contenuta nei numeri del rapporto.

La geografia conta: Liguria e Sardegna più esposte

La sintesi dell’Ufficio statistico della Regione Puglia attribuisce all’economia del mare il 14,4% del valore aggiunto regionale in Liguria, il 7,5% in Sardegna e il 7,3% in Friuli-Venezia Giulia. Le percentuali misurano il peso all’interno di ciascuna economia regionale, non la quota detenuta sul totale nazionale.

Una maggiore specializzazione può sostenere competenze e reti di imprese, ma concentra anche l’esposizione a interruzioni dei traffici, domanda turistica e ciclo delle commesse. Per capire la tenuta di un territorio conviene quindi osservare insieme le diverse attività, anziché affidarsi a un solo indicatore di crescita.

Come aggiornare questa fotografia nei prossimi mesi

Il rapporto offre una base per misurare la struttura economica. Per seguirne l’evoluzione servono poi dati più frequenti: traffici portuali, ordini e consegne dei cantieri, presenze turistiche, occupazione e investimenti effettivamente realizzati. Sono grandezze complementari, da confrontare usando periodi e definizioni omogenei.

Il collegamento con l’economia nazionale emerge anche dalla lettura di produzione, esportazioni e costi delle importazioni italiane: i flussi commerciali muovono domanda di trasporto, mentre materiali ed energia incidono sui conti di chi costruisce e opera lungo la filiera.

La domanda decisiva, per territori e investitori, è quanta attività si traduca in redditi duraturi e capacità di finanziare nuovi progetti. I 224,9 miliardi rendono visibile la dimensione del sistema; qualità dei collegamenti, competenze, margini e continuità del lavoro aiutano a capire quanto questa ricchezza possa consolidarsi.