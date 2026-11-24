Huawei è stata riconosciuta colpevole da una giuria federale di Brooklyn su 10 dei 12 capi esaminati nel processo statunitense, ma è stata assolta dall’accusa di associazione criminale prevista dal RICO. Il verdetto del 24 novembre riguarda, fra l’altro, frodi bancarie legate alle attività in Iran e il complotto per sottrarre segreti commerciali. Le conseguenze economiche restano da quantificare: il numero dei capi accolti non permette di calcolare una multa o una perdita di fatturato.

Il resoconto di Bloomberg, aggiornato alle 22:05 italiane, riferisce anche l’assoluzione sul capo relativo all’ostruzione della giustizia e la volontà della difesa di presentare appello. Il testo integrale del verdetto non è stato verificato direttamente: l’esito odierno è attribuito ai resoconti giornalistici, mentre i documenti ufficiali servono a ricostruire il procedimento e la sua precedente rappresentazione nei conti.

Dieci capi accolti, due assoluzioni: come leggere l’esito

Anche Reuters conferma il risultato di 10 capi su 12 e l’assoluzione dall’accusa RICO, con cui i procuratori sostenevano che Huawei avesse operato come un’organizzazione criminale. La società, in una dichiarazione riportata dall’agenzia, contesta il fondamento giuridico dei capi sui quali è stata riconosciuta colpevole e annuncia iniziative legali per difendere i propri interessi.

La distinzione evita due conclusioni opposte e ugualmente imprecise. L’assoluzione sul RICO non cancella gli altri esiti sfavorevoli; allo stesso tempo, descrivere il verdetto come accoglimento dell’intera tesi dell’accusa ometterebbe una parte importante della decisione. Il conteggio dei capi non misura il loro peso economico: non sono unità di valore equivalenti e non consentono di ricavare una percentuale di responsabilità finanziaria.

Il comunicato del Dipartimento di Giustizia del 13 febbraio 2020 documenta l’introduzione dell’accusa RICO e di quella relativa ai segreti commerciali nell’imputazione allora formulata. È una fonte ufficiale sulle accuse di quella fase, non sul verdetto di oggi. Anche il numero di capi indicato in quel documento storico appartiene a una versione precedente del procedimento e non va sostituito ai 12 sottoposti alla giuria nel processo appena concluso.

Il punto nei conti: un rischio dichiarato, senza importo stimabile

La nota 34 del bilancio consolidato 2025 di Huawei Investment & Holding, a pagina 139, descrive i procedimenti statunitensi come passività potenziali. Alla data di approvazione dei conti, la direzione riteneva incerti tempi ed esiti e non stimabile attendibilmente l’eventuale obbligazione. Per quei procedimenti non era stato effettuato un accantonamento.

Questa informazione è storica: non dimostra che il gruppo mantenga oggi la stessa valutazione. La spiegazione ufficiale dello IAS 37 distingue le passività potenziali dagli importi rilevati nello stato patrimoniale: anche un’obbligazione non misurabile attendibilmente può richiedere informativa nelle note. Assenza di accantonamento non significa dunque assenza di rischio; dopo una novità giudiziaria occorrerà leggere le successive comunicazioni societarie per capire se e come cambi la valutazione. Il verdetto da solo non fornisce quel nuovo numero.

Bloomberg segnala possibili multe, confische e restituzioni, precisando che gli Stati Uniti non hanno ancora specificato l’entità delle richieste economiche. È quindi prematuro attribuire al gruppo un esborso preciso o fissarne il momento di pagamento. Anche l’appello annunciato dalla difesa costituisce un passaggio da seguire, non una previsione sull’esito finale.

Le Americhe pesano il 4,22% dei ricavi, ma non sono gli Stati Uniti

La tabella geografica dello stesso bilancio, nota 7 a pagina 119, riporta per il 2025 ricavi nelle Americhe di 37.184 milioni di yuan, su 880.941 milioni complessivi. Il rapporto 37.184 ÷ 880.941 × 100 dà il 4,22%, arrotondato a due decimali. La metrica e il periodo sono omogenei e non richiedono conversioni valutarie.

Il limite del calcolo è altrettanto importante: la voce comprende le Americhe, non soltanto gli Stati Uniti, e descrive vendite storiche, non ricavi destinati a scomparire. Non misura inoltre le possibili sanzioni. Utilizzarla come stima del danno derivante dal processo confonderebbe la geografia commerciale con un’obbligazione giudiziaria ancora da definire.

Che cosa può osservare chi segue il settore

Huawei è una società privata, come conferma la sua scheda societaria ufficiale. Non esiste quindi un normale prezzo azionario Huawei di cui riportare la reazione in Borsa; la nostra scheda sul gruppo e sulla sua proprietà chiarisce questa distinzione.

Per valutare eventuali effetti su partner o concorrenti servono prove specifiche: contratti modificati, ordini cancellati, nuove restrizioni applicabili o comunicazioni aziendali che quantifichino l’esposizione. Il verdetto non permette da solo di assegnare un beneficio automatico ad altre società tecnologiche. I prossimi dati utili saranno la determinazione delle conseguenze economiche, gli atti dell’eventuale appello e l’aggiornamento delle informazioni finanziarie di Huawei.