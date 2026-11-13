Generali stima in circa 100 milioni di euro il possibile costo a conto economico degli interventi fiscali sulle assicurazioni previsti dalla manovra. Il direttore finanziario Cristiano Borean ha dato la cifra venerdì 13 novembre, rispondendo agli analisti dopo la pubblicazione dei conti dei primi nove mesi. Ha indicato anche la ragione per cui l’importo potrebbe cambiare. L’Ania, l’associazione delle imprese assicuratrici, sta discutendo con il governo una diversa formulazione degli interventi.

Che cosa ha quantificato Borean nella call

Alla domanda sul peso della legge di bilancio, il direttore finanziario ha stimato l’onere complessivo per Generali sulla base delle misure allo studio in quel momento. Nelle dichiarazioni raccolte durante la call e diffuse da Radiocor alle 15:54, Borean lascia aperta la possibilità che una soluzione diversa mantenga l’obiettivo di gettito del governo e faccia variare il conto per la compagnia. Il gettito riguarda l’insieme dei soggetti interessati. Per l’azionista conta la parte che ricadrebbe sul gruppo di Trieste.

Il riferimento al conto economico circoscrive la stima. Riguarda il costo che inciderebbe sul risultato del periodo in cui la misura venisse contabilizzata. Il momento del versamento delle imposte dipende invece dalle scadenze applicabili. Nella risposta riportata Borean offre una cifra di gruppo, senza ripartirla fra singoli interventi o esercizi. Usare oggi quei 100 milioni come previsione di un esborso identico ogni anno richiederebbe proprio quelle due informazioni.

Quanto sono grandi 100 milioni rispetto agli utili?

Da gennaio a settembre Generali ha registrato un utile netto di 3,597 miliardi di euro, contro i 3,215 miliardi dello stesso periodo del 2025. Per dare una dimensione all’ordine di grandezza indicato da Borean, 100 milioni corrispondono a circa il 2,8% dell’utile dei nove mesi. L’incremento annuo dell’utile è stato di 382 milioni. Rispetto alla sola crescita, dunque, i 100 milioni valgono poco più di un quarto. Le due percentuali descrivono la medesima cifra con denominatori diversi.

Le date aiutano a leggere questo confronto. Il risultato di 3,597 miliardi fotografa i conti chiusi il 30 settembre. La stima fiscale è arrivata il 13 novembre e dipende dalla formulazione della manovra. Sottrarre i 100 milioni ai conti di settembre per ricavare un nuovo utile attribuirebbe l’intero onere a un periodo che il direttore finanziario non ha indicato. Il confronto serve piuttosto a capire quanto può pesare una modifica al testo rispetto alla capacità del gruppo di produrre utili.

Che cosa può cambiare per chi possiede azioni Generali?

Alle 17:22 italiane del 13 novembre le azioni Generali scambiavano a 44,31 euro, in calo dell’1,45% sulla chiusura precedente, dopo aver oscillato fra 43,90 e 44,46 euro. Si tratta di prezzi di seduta, in una giornata in cui il mercato ha ricevuto sia i conti sia le risposte del management. La variazione giornaliera incorpora entrambe le informazioni insieme alle altre compravendite sul titolo. Il listino non consente di attribuire una parte precisa del movimento alla dichiarazione fiscale.

Per chi guarda alla cedola, il punto di partenza resta la capacità della capogruppo di distribuire cassa mantenendo capitale sufficiente. A settembre il coefficiente di solvibilità del gruppo era pari al 211%, a fronte del 219% di fine 2025. Quei punti percentuali misurano il rapporto fra fondi propri ammissibili e capitale richiesto. Per trasformare la stima di Borean in centesimi di dividendo servirebbero il testo definitivo, il trattamento contabile e la futura decisione sulla distribuzione. Il primo riscontro da cercare sarà quindi una quantificazione di Generali sulla misura approvata, con l’indicazione dell’esercizio interessato.