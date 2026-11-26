Il FTSE MIB recupera la perdita di mercoledì: nella rilevazione ritardata delle 09:12:43 italiane del 26 novembre sale del 2,16%, a 48.269,72 punti. Il rialzo riporta Piazza Affari sopra la chiusura di martedì, ma il saldo rispetto a quel livello è soltanto del +0,31%: una parte consistente del verde di oggi serve a ricostruire quanto perso ieri.

Il confronto corretto parte da 48.121,19 punti del 24 novembre, passa per i 47.249,15 di ieri e arriva alla rilevazione odierna. Il recupero è di 1.020,57 punti contro una precedente perdita di 872,04, con un avanzo di 148,53 punti. Questa fotografia iniziale non certifica il risultato della seduta: i prezzi continuano a muoversi e il sollievo sui dazi resta distinto da una soluzione definitiva del rischio commerciale.

Il rimbalzo europeo e il peso delle aspettative

La cronaca europea pubblicata da Investing.com alle 09:05 italiane collega l’apertura positiva a proposte tariffarie americane giudicate meno severe delle attese e alla pausa del Thanksgiving. Nella fotografia della testata, lo STOXX 600 guadagnava l’1,3%, il DAX l’1,7%, il CAC 40 l’1,5% e il FTSE 100 l’1,3%. Sono rilevazioni iniziali della fonte, non prezzi di chiusura né quotazioni necessariamente sincronizzate al secondo con Milano.

L’attribuzione conta: si tratta della lettura di mercato riportata dalla testata. Un rialzo può riflettere una revisione delle aspettative prima che cambino concretamente costi, margini e ordini delle imprese. Se lo scenario temuto era più oneroso, una proposta meno penalizzante può sostenere i prezzi anche lasciando in piedi una parte del problema. Da questa reazione, da sola, non si ricava l’impatto finale sui bilanci delle società italiane.

Perché il +2,16% lascia un guadagno di appena lo 0,31%

La quotazione del FTSE MIB su Yahoo Finance, indicata come ritardata, riporta 48.269,72 punti e una chiusura precedente di 47.249,15. Il livello di martedì e il calo di mercoledì sono ricostruiti nel nostro bilancio delle Borse del 25 novembre. Il nuovo confronto riguarda il recupero del mattino successivo, non una revisione delle chiusure già registrate.

Il calcolo complessivo è (48.269,72 ÷ 48.121,19 − 1) × 100 = +0,31%, arrotondato a due decimali. Per tornare esattamente alla chiusura di martedì, dalla base di ieri sarebbe bastato un rialzo dell’1,85% circa. La percentuale necessaria a recuperare una perdita è leggermente superiore alla perdita stessa perché viene applicata a un valore iniziale più basso.

Sommare meccanicamente il −1,81% di ieri e il +2,16% di questa rilevazione darebbe +0,35 punti percentuali. Quel numero non è il rendimento composto: le due variazioni hanno denominatori diversi. Utilizzare i livelli dell’indice consente inoltre di evitare lo scarto introdotto dalle percentuali giornaliere già arrotondate.

Che cosa cambia per chi guarda il proprio portafoglio

Chi misura il risultato rispetto alla chiusura di ieri vede un recupero marcato; chi prende come riferimento martedì vede un guadagno molto più contenuto. Entrambe le osservazioni possono essere corrette, purché il punto di partenza sia dichiarato. Il livello dell’indice, inoltre, non coincide con il rendimento netto di un investimento personale: il prezzo di acquisto, la composizione del portafoglio e gli eventuali costi possono produrre risultati differenti.

La pausa americana rende ancora più importante distinguere le fasi della giornata. Il movimento europeo di questa mattina non incorpora una nuova sessione ordinaria completa di Wall Street. E senza una verifica dei volumi e dell’ampiezza del rialzo non sarebbe corretto definire il rimbalzo robusto, fragile o generalizzato soltanto dal numero principale.

Per valutare come evolve il recupero, il primo riferimento concreto resta quindi la tenuta di 48.121,19 punti, il livello dal quale era partita la perdita di mercoledì. È una base contabile del confronto, non un supporto tecnico o una previsione. Gli altri elementi da seguire sono i dettagli effettivi delle misure commerciali e la distribuzione dei rialzi fra i titoli: serviranno a capire quanto del sollievo iniziale riesca a trasformarsi in un miglioramento più duraturo delle valutazioni.