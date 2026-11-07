Il cambio operatore telefonico può lasciare una sorpresa a chi ha verificato soltanto il saldo totale della SIM. Immaginiamo che il telefono mostri 30 euro disponibili: 20 provengono da una ricarica pagata dal cliente e 10 da una promozione. Il numero può passare al nuovo operatore, ma la provenienza delle somme determina quanto credito il cliente può chiedere di trasferire.

Quali euro seguono il numero

Una decisione pubblicata da AGCOM distingue il credito prepagato acquistato dall’utente e ancora inutilizzato dagli importi attribuiti come bonus o promozione. Nel nostro esempio la base trasferibile è quindi di 20 euro, prima degli eventuali costi previsti dalle condizioni del servizio. I dieci euro promozionali seguono le regole dell’offerta originaria.

Prima di firmare la richiesta di portabilità, conviene salvare il dettaglio del credito dall’app o dall’area clienti e recuperare le ricevute delle ultime ricariche. Se la schermata presenta soltanto il totale, si può chiedere all’operatore la ripartizione tra importi acquistati e promozionali. Questo passaggio è particolarmente utile per chi ha ricevuto un bonus insieme a una ricarica.

Cosa chiedere quando si attiva la nuova SIM

Nel modulo del nuovo operatore va verificata la richiesta di trasferimento del credito residuo insieme al numero. Una copia del modulo consente di controllare che sia stata espressa la scelta desiderata. Il prezzo di attivazione della nuova offerta, l’eventuale costo del trasferimento e il credito in arrivo sono voci distinte.

Una volta completato il passaggio, si può confrontare l’accredito con le ricariche effettivamente residue tenendo conto degli ultimi consumi. In caso di differenza conviene inviare un reclamo con importi, date e schermate. Per un bilancio di finanza personale il confronto utile è fra soldi effettivamente spesi e recuperati, soprattutto quando la promozione faceva apparire più alto il saldo disponibile.