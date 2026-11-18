BlackRock torna al centro del credito privato con HPS, che avrebbe avviato la commercializzazione di Specialty Loan Fund VII. Lo riferisce Bloomberg il 18 novembre alle 10:20 italiane, citando persone informate e recenti incontri con investitori a New York. La notizia riguarda la ricerca di nuovi impegni istituzionali: nelle informazioni accessibili non è indicato un obiettivo preciso né una raccolta già conclusa.

Il precedente offre però un confronto verificabile. Specialty Loan Fund VI aveva annunciato nel 2024 21,1 miliardi di dollari di capitale investibile, una cifra che comprendeva anche il ricorso al debito. Distinguere questa capacità finanziaria dagli impegni dei sottoscrittori aiuta a capire che cosa misurerà davvero il successo del nuovo veicolo.

Perché conta per BlackRock e per le imprese finanziate

Il direct lending è il credito negoziato direttamente con le imprese, attraverso condizioni concordate tra finanziatore e debitore. Un gestore raccoglie risorse dagli investitori e seleziona i prestiti, valutando la capacità di rimborso e le protezioni contrattuali. Per l’azienda finanziata significa poter concordare strutture adatte alle proprie esigenze; per chi investe significa assumere un rischio di credito con liquidità e valutazioni diverse da quelle di un titolo scambiato ogni giorno.

Per gli azionisti di BlackRock, la questione è la capacità di trasformare la domanda istituzionale in attività gestite e commissioni nel tempo. Un grande annuncio di raccolta, da solo, non permette di calcolare l’incremento degli utili: servono le condizioni economiche del fondo, il calendario degli investimenti, i costi e gli eventuali compensi legati ai risultati.

I numeri del fondo precedente: capitale, finanziamenti e perimetro

Il comunicato HPS del 24 giugno 2024 permette di separare tre grandezze:

21,1 miliardi di dollari di capitale investibile complessivo, includendo fondi paralleli, conti dedicati e finanziamenti disponibili.

di capitale investibile complessivo, includendo fondi paralleli, conti dedicati e finanziamenti disponibili. 14,3 miliardi di impegni di capitale degli investitori istituzionali.

di impegni di capitale degli investitori istituzionali. 10,4 miliardi raccolti nel fondo comune, rispetto a un obiettivo iniziale di 7,5 miliardi; il resto degli impegni proveniva da strutture dedicate e veicoli di coinvestimento.

La differenza fra 21,1 e 14,3 miliardi è 6,8 miliardi: circa il 32,2% della capacità complessiva dipendeva dunque dai finanziamenti disponibili. È un’elaborazione sui dati del comunicato, non la misura del debito effettivamente utilizzato in una specifica data. Il fondo comune aveva invece superato l’obiettivo di 2,9 miliardi, circa il 38,7%. Nessuna di queste cifre identifica automaticamente il traguardo di SLF VII.

Il contesto ufficiale: 152,3 miliardi nel credito privato

Nel rapporto trimestrale depositato alla SEC, BlackRock indica per il credito privato 152,273 miliardi di dollari di attività gestite al 30 settembre 2026, contro 150,937 miliardi a giugno. Nel trimestre gli afflussi netti sono stati 5,012 miliardi, mentre realizzi, andamento dei mercati e cambi hanno ridotto l’aumento finale a 1,336 miliardi, circa lo 0,9%. Sono dati dell’intera categoria del gruppo, distinti dalle dimensioni dei singoli fondi HPS.

BlackRock ha completato l’acquisizione di HPS il 1° luglio 2025. L’avvio commerciale riferito da Bloomberg si inserisce quindi nello sviluppo di una piattaforma già integrata nel gruppo. Il tema è diverso dalle partecipazioni azionarie dichiarate da BlackRock nel modulo 13F: qui si parla di finanziamenti privati e della loro raccolta, con tempi di impiego e rischi specifici.

La leva può aumentare il rendimento, ma anche la sensibilità alle perdite

Prendere denaro a prestito consente a un fondo di finanziare più attività rispetto al solo capitale degli investitori. Il beneficio economico dipende dal rendimento dei prestiti, dal costo di quella provvista e dalle perdite. Se il margine si restringe, la maggiore capacità di investimento può diventare meno remunerativa.

Un esempio puramente illustrativo chiarisce il meccanismo: un portafoglio da 100, finanziato con 70 di capitale e 30 di debito, che subisca una perdita di 5 vede il capitale scendere a 65, ipotizzando debito invariato e ignorando interessi e commissioni. La perdita sul capitale è il 7,1%, superiore al 5% perso dalle attività. L’esempio non descrive il portafoglio o la leva del nuovo fondo; mostra perché la composizione della raccolta conta quanto il suo importo.

Cosa monitorare dopo l’indiscrezione

Il prossimo passaggio utile sarà una comunicazione ufficiale sulle dimensioni di SLF VII, distinguendo impegni sottoscritti, finanziamenti e capitale investibile. Andranno poi osservati il ritmo dei prestiti concessi, le garanzie richieste, la concentrazione dei debitori e la qualità degli incassi. Una raccolta elevata dimostra capacità di attrarre investitori; il rendimento dipenderà dalle condizioni alle quali quelle risorse saranno impiegate e restituite.