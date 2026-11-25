Bitcoin torna al centro delle scelte di ARK: il fondo ARK Next Generation Internet ETF, identificato dal ticker ARKW, ha venduto 344.132 quote di ARKB nella seduta del 24 novembre. Lo riporta The Block il 25 novembre, stimando l’operazione in circa 6,81 milioni di dollari. Il fatto riguarda la composizione di un portafoglio: da solo non dimostra che una quantità equivalente di bitcoin sia stata venduta sul mercato.

La ricostruzione di The Block sulle operazioni di ARK attribuisce i dati alla comunicazione giornaliera degli scambi del gestore. Il dettaglio della vendita è qui riportato attraverso questa fonte secondaria; non disponiamo della distinta originale delle esecuzioni. Il valore in dollari va quindi letto come una stima, non come l’incasso netto certificato dopo prezzi effettivi e costi.

ARKW e ARKB rispondono a due domande diverse

ARKW è il fondo che ha ridotto la posizione. ARKB è il prodotto Bitcoin le cui quote sono state vendute. La somiglianza dei nomi può far perdere questa distinzione e trasformare una scelta di portafoglio in una notizia diversa: l’uscita di denaro dal veicolo che detiene la criptovaluta.

Per capire il passaggio immaginiamo un investitore che venda 100 quote a un altro investitore in Borsa. Il primo riduce la propria esposizione, il secondo la aumenta. Le 100 quote cambiano proprietario, mentre il loro numero complessivo rimane invariato. Questo esempio redazionale non descrive le controparti dell’operazione ARK, che non sono identificate nella notizia: mostra perché uno scambio sul mercato secondario non coincide necessariamente con un rimborso del fondo.

Che cosa conferma il documento depositato alla SEC

La relazione trimestrale di ARKB al 30 settembre, nella nota 5, distingue creazioni e rimborsi delle quote dagli scambi fra investitori. Gli ordini verso il fondo spettano ai partecipanti autorizzati, operatori che hanno stipulato appositi accordi, e riguardano panieri di 5.000 quote o multipli.

Il documento contempla rimborsi in contanti, con vendita del bitcoin necessario, oppure in natura, con trasferimento di bitcoin al partecipante autorizzato o al soggetto da questo designato. Neppure un rimborso comporta dunque sempre una vendita immediata sul mercato da parte del veicolo. Sono modalità operative documentate; non provano quale percorso sia stato seguito per le quote cedute da ARKW il 24 novembre.

Le informazioni che servono per misurare il ridimensionamento

Il numero di quote vendute misura l’operazione annunciata. Per valutarne l’importanza nel portafoglio occorrono anche la posizione iniziale, quella finale e il peso rispetto al patrimonio di ARKW. Senza questi denominatori, il controvalore isolato non consente di stabilire quanto sia cambiata l’esposizione complessiva del fondo alla criptovaluta.

La motivazione richiede un ulteriore riscontro. Una vendita può inserirsi in un riequilibrio, nella gestione della liquidità o in una modifica delle convinzioni del gestore. Queste sono possibilità generali, non spiegazioni accertate del caso ARK. Il dato di una seduta non basta per attribuire a Cathie Wood una previsione di prezzo né per ricostruire una strategia definitiva.

Come leggere insieme operazioni e raccolta

Un controllo utile consiste nell’affiancare tre serie distinte: le posizioni di ARKW, le quote in circolazione di ARKB e la raccolta netta del prodotto nello stesso periodo. Il confronto deve usare date omogenee e distinguere il valore degli scambi dal saldo fra creazioni e rimborsi. Anche il patrimonio in dollari può cambiare per effetto del prezzo di Bitcoin, senza nuovi ingressi o uscite.

È una domanda diversa da quella affrontata nel precedente sui deflussi netti degli ETF Bitcoin del 9 novembre, dedicato alla raccolta aggregata dei prodotti. La novità odierna riguarda invece un investitore identificato e una specifica posizione. Per chi segue Bitcoin dall’Italia, la conseguenza pratica è evitare di sommare automaticamente la vendita di ARKW ai deflussi di ARKB: si rischierebbe di mescolare grandezze differenti e, se collegate, di contare due volte lo stesso processo.