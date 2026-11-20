La BCE lavora per rendere più accessibili le proprie linee swap e rafforzare la disponibilità di euro fuori dall’unione monetaria. Christine Lagarde lo ha annunciato nel discorso pronunciato questa mattina, 20 novembre, al Frankfurt European Banking Congress. La presidente ha inoltre riferito che oltre 30 banche centrali hanno manifestato interesse per EUREP, lo strumento di liquidità garantita dell’Eurosistema.

Sono due indicazioni collegate, ma diverse. Il numero riguarda l’interesse per EUREP, non 30 nuovi accordi swap né 30 finanziamenti già erogati. Il discorso non fornisce un elenco dei nuovi partner swap, importi assegnati o una data operativa per la maggiore accessibilità annunciata. La notizia riguarda dunque l’evoluzione delle reti di liquidità, senza costituire una decisione odierna sui tassi ufficiali.

Perché conta per l’euro e per il costo dei finanziamenti

Una valuta internazionale deve poter essere utilizzata anche nei momenti in cui gli intermediari faticano a reperirla. Un gestore di riserve può possedere obbligazioni in euro e avere bisogno di liquidità prima della loro scadenza. Se l’unica possibilità fosse venderle rapidamente, una richiesta improvvisa di denaro potrebbe tradursi in prezzi depressi e tensioni sul mercato obbligazionario.

La disponibilità di un canale di finanziamento garantito può attenuare questo rischio. È il meccanismo economico che collega l’annuncio al forex: rendere più agevole detenere e impiegare attività in euro può favorire la domanda internazionale della valuta nel tempo. Non ne deriva una previsione automatica di rialzo contro il dollaro, perché il cambio risponde anche a tassi relativi, crescita e flussi di portafoglio.

I numeri e le condizioni da conoscere

Il dato nuovo indicato da Lagarde è oltre 30 banche centrali interessate. Il confronto temporale corretto è con la riforma di febbraio, quando EUREP è diventato permanente e aperto alle banche centrali del mondo, nei limiti delle condizioni di ammissione. La presidente non pubblica un precedente numero omogeneo di manifestazioni d’interesse: da questa cifra non si può calcolare un tasso di crescita delle adesioni.

Le FAQ ufficiali EUREP precisano che ogni banca centrale ammessa può ottenere fino a 50 miliardi di euro contro titoli idonei. Le singole operazioni vanno da una notte a una settimana e possono essere estese. Il prezzo è collegato al tasso delle operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di uno spread, per preservare la funzione di sostegno nelle tensioni di mercato.

Moltiplicare il limite individuale per le banche interessate darebbe un numero privo di significato come misura della liquidità effettiva. Fra interesse, autorizzazione, capacità disponibile e denaro utilizzato ci sono passaggi distinti. Il tetto non è una somma automaticamente assegnata e le operazioni richiedono garanzie adeguate.

Cosa conferma la fonte e cosa resta da definire

Nel discorso ufficiale di Lagarde, la finalità principale delle linee è proteggere la trasmissione della politica monetaria da tensioni che nascono all’estero. Il sostegno al ruolo globale dell’euro è un beneficio ulteriore. La maggiore accessibilità degli swap viene indicata come lavoro in corso, senza annunciare nel documento un nuovo accordo bilaterale concluso.

EUREP si basa su titoli in euro dati in garanzia. Una linea swap fra banche centrali organizza invece uno scambio temporaneo di valute, con successiva operazione inversa secondo l’accordo. Nelle FAQ la BCE chiarisce che EUREP integra le linee swap. L’accesso richiede l’approvazione del Consiglio direttivo e prevede esclusioni legate, tra l’altro, a sanzioni internazionali e rischi di riciclaggio.

Una rete di protezione non equivale a nuovi acquisti di titoli

Il canale è diverso dai programmi con cui la banca centrale acquista obbligazioni per finalità monetarie. Un finanziamento temporaneo contro garanzia non coincide con un acquisto definitivo del titolo. Per questo, il rafforzamento delle reti internazionali può coesistere con la riduzione di altri portafogli, come descritto nell’analisi sul bilancio dell’Eurosistema e sulla composizione della liquidità.

Per le imprese europee, una maggiore fatturazione degli scambi in euro potrebbe ridurre l’esposizione diretta alle oscillazioni di altre valute. È un effetto potenziale di lungo periodo: dipende dalle scelte dei clienti, dalle condizioni commerciali e dall’esistenza di mercati finanziari profondi. Un’azienda non vede cambiare automaticamente oggi la valuta di un contratto o il costo della propria copertura.

Cosa monitorare dopo l’annuncio

I prossimi elementi decisivi saranno i dettagli operativi sugli swap e i dati sull’utilizzo delle linee. Le FAQ prevedono pubblicazioni settimanali degli importi giornalieri aggregati forniti attraverso EUREP e swap, senza rendere pubblica l’identità degli utilizzatori delle linee repo. Per misurare l’effetto occorrerà distinguere disponibilità preventiva e ricorso effettivo. La credibilità di una rete di protezione può avere valore anche quando viene utilizzata poco, ma tale valore non si ricava contando soltanto le richieste d’interesse.