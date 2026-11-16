Euro-dollaro a 1,1014 dollari per euro nel riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea lunedì 16 novembre, contro 1,1052 di venerdì 13 novembre. Per un’impresa italiana che deve saldare una fattura da 10 mila dollari, il controvalore passa da 9.048,14 a 9.079,35 euro. Sono circa 31 euro in più per la stessa fornitura. Il movimento produce l’effetto opposto per chi riceve 10 mila dollari da un cliente americano e li converte in euro.

Come si passa dal cambio al costo della fattura

La BCE esprime il cambio indicando quanti dollari si ottengono con un euro. Chi ha già l’importo in dollari deve quindi dividerlo per il cambio. Lunedì, dividendo 10 mila per 1,1014, si ottengono 9.079,35 euro. Ripetendo l’operazione con il riferimento di venerdì si ottengono 9.048,14 euro. Calcolato prima di arrotondare i due importi, l’aumento è di 31,22 euro. Il differenziale è proporzionale alla fattura: per un ordine da 100 mila dollari lo stesso movimento avrebbe inciso per circa 312 euro.

Fra i due rilevamenti l’euro ha ceduto il 0,34% sul dollaro. Il venditore americano continua a ricevere la cifra pattuita, mentre il compratore deve procurarsi la valuta a condizioni diverse. Se invece il contratto prevede un saldo di 10 mila euro, l’esborso in euro del compratore resta quello indicato in fattura. È la valuta di fatturazione, insieme a eventuali coperture, a decidere quale delle due parti sopporta il rischio di cambio.

Perché il bonifico può costare più della cifra BCE

La BCE pubblica i cambi di riferimento di norma intorno alle 16 dei giorni lavorativi, dopo una consultazione fra banche centrali che si tiene generalmente intorno alle 14:10. La rilevazione di lunedì, verificata alle 16:23 italiane, fornisce un termine di paragone per la giornata. Nel frattempo il mercato continua a scambiare e l’intermediario applica le condizioni previste per il cliente all’ora di esecuzione.

Un esempio permette di distinguere i costi. Supponiamo che, al momento del pagamento, una banca offra 1,0960 dollari per euro e addebiti una spesa fissa di 10 euro. Per acquistare 10 mila dollari servirebbero 9.124,09 euro, che con la spesa salirebbero a 9.134,09. La differenza rispetto al riferimento BCE di lunedì sarebbe circa 55 euro. Il cambio e la commissione dell’esempio sono ipotetici. Per confrontare preventivi reali conviene chiedere quanti euro saranno addebitati in totale perché il beneficiario riceva esattamente 10 mila dollari.

Come cambia il conto fra ordine e pagamento

Per chi acquista merci all’estero, la data decisiva può essere distante da quella della consegna. Se il preventivo in euro è stato preparato venerdì sulla base del cambio di quel giorno e il pagamento parte lunedì, i circa 31 euro riducono il margine atteso sulla vendita, a parità di tutti gli altri costi. Se la fattura resta aperta per altri trenta giorni, il suo costo effettivo dipenderà dal prezzo al quale l’impresa acquisterà i dollari.

La situazione cambia per un’impresa che conserva già sul conto i dollari necessari. Per pagare può usare quel saldo direttamente. Il cambio BCE resta utile per confrontare il valore in euro della liquidità impiegata, mentre l’esborso immediato in valuta è quello contrattuale. Anche chi segue più mercati deve distinguere le coppie valutarie: nella nostra analisi sul dollaro-yen dopo il dato sul PIL giapponese il prezzo è espresso in yen per un dollaro. Qui il riferimento è il dollaro per un euro, e proprio quel denominatore determina il verso del calcolo.