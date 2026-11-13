Chi segue le azioni Unipol trova due cifre nei conti al 30 settembre 2026. Il gruppo ha registrato un utile netto consolidato di 1,262 miliardi di euro includendo la quota di risultato di BPER fino al 30 giugno. Usando anche i conti del terzo trimestre della banca, diffusi il 5 novembre, Unipol ricalcola l’utile a 1,388 miliardi. I 126 milioni di differenza rappresentano quindi l’effetto di tre mesi in più della partecipata bancaria nello stesso bilancio di nove mesi dell’assicuratore. Entrambi gli importi comprendono la quota di pertinenza di terzi.

Da 246 a 372 milioni con lo stesso periodo di riferimento

Nel prospetto dei risultati consolidati e nelle relative note, Unipol quantifica in 246 milioni di euro il risultato ante imposte del settore delle collegate bancarie sulla base utilizzata nei conti. Con le informazioni della banca aggiornate al 30 settembre, il contributo di BPER sale a 372 milioni. La differenza coincide con quella che separa i due utili consolidati. Chi cerca il risultato contabilizzato trova la risposta nella prima cifra. La seconda serve a valutare il gruppo tenendo conto anche di quanto la banca ha guadagnato tra luglio e settembre.

La scelta della base modifica anche il confronto con l’anno scorso. I 1.262 milioni contabili si confrontano con 1.120 milioni nei primi nove mesi del 2025, un guadagno di 142 milioni. Per il risultato ricalcolato, invece, la base corretta è 1.235 milioni e l’incremento raggiunge 153 milioni. Dividere 1.388 per 1.120 produrrebbe un’apparente crescita vicina al 24%, quasi doppia rispetto a quella effettiva. Il problema sarebbe tutto nel denominatore. Nel confronto omogeneo del 2025 erano inclusi gli effetti delle partecipazioni sia in BPER sia in Banca Popolare di Sondrio.

Quanto pesa la gestione delle polizze

Unipol pubblica anche un utile netto del gruppo assicurativo di 1.249 milioni di euro, rispetto ai 961 milioni di un anno prima. Il progresso del 30,1% è calcolato escludendo il consolidamento pro quota delle collegate bancarie. In questa misura l’apporto delle partecipazioni passa attraverso i soli dividendi di periodo. Sommare i 1.249 milioni ai 372 milioni della banca conterebbe insieme grandezze costruite con criteri diversi.

Nelle polizze Danni si vede come il gruppo abbia aumentato gli utili più rapidamente dei premi. La raccolta sale del 3,9%, a poco più di 7 miliardi di euro. Il combined ratio, che rapporta ai ricavi assicurativi gli oneri per sinistri e gli altri costi, scende dal 93,5% al 92,5%. Su 100 euro di ricavi, il margine tecnico implicito in questo indicatore passa così da 6,50 a 7,50 euro. Il miglioramento è particolarmente evidente fuori dall’auto, dove il rapporto scende di 4,7 punti all’88,3%. Per capire la redditività delle polizze, questo andamento dice più del solo aumento della raccolta.

Il confronto sul capitale parte da dicembre

L’indice di solvibilità consolidato preliminare raggiunge il 244%, dal 230% di fine 2025. Misura il rapporto fra capitale ammissibile e requisito patrimoniale. Il confronto riguarda due date precise, mentre gli utili messi a confronto coprono due intervalli da gennaio a settembre. Nel calcolo di settembre Unipol ha già dedotto una stima dei dividendi maturati in proporzione al periodo trascorso. La società precisa che l’importo effettivo della distribuzione sarà deciso successivamente. Per l’azionista, dunque, i conti consentono già di misurare quanto hanno guadagnato assicurazione e banca su basi comparabili. Per tradurre quegli utili in un incasso per azione occorrerà la proposta sul bilancio annuale.