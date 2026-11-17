Le azioni Stellantis perdono il 2,60% a 3,292 euro, mentre Ferrari cede lo 0,79% a 365,50 euro. Nei due scambi rilevati a venti secondi di distanza, fra le 11:18 e le 11:19 di martedì 17 novembre, il divario fra i rendimenti è di 1,81 punti percentuali. Il dato più significativo riguarda Stellantis: con un minimo di 3,279 euro, il costruttore è sceso sotto i 3,359 euro toccati appena lunedì. Ferrari, pur in ribasso, resta molto più vicina al proprio massimo annuale.

Quanto separa i due titoli durante la mattinata

La distanza è aumentata leggermente anche rispetto alla rilevazione delle 11:12–11:13. In quel momento Stellantis perdeva il 2,78% e Ferrari l’1,03%, con uno scarto di 1,75 punti. Nel giro di pochi minuti entrambi i titoli hanno recuperato qualcosa, ma Ferrari ha ridotto la perdita più rapidamente. Per questo il divario si è allargato di sei centesimi di punto anche se le due quotazioni sono risalite. Sono prezzi scambiati a mercato aperto, destinati a cambiare fino all’asta di chiusura.

La scheda di Borsa Italiana per Stellantis mostra un’apertura a 3,3225 euro e un massimo di mattinata a 3,344. Anche il prezzo più alto rilevato entro le 11:18 resta sotto il minimo del giorno precedente. È un dettaglio più eloquente del singolo scambio a 3,279: in quella parte della seduta l’intera fascia di negoziazione è rimasta al di sotto del livello più basso di lunedì. Ferrari ha invece aperto a 369 euro, è salita fino a 371,35 e ha toccato un minimo di 364,15. A 365,50 euro il titolo di Maranello dista circa il 6,45% dai 390,70 euro del 5 novembre, il massimo del 2026 riportato dal listino.

Sullo stesso capitale la differenza è di 18,10 euro

Le cifre per singola azione possono trarre in inganno. Una perdita di pochi centesimi su un titolo da poco più di tre euro può pesare più di un arretramento di alcuni euro su un titolo da oltre trecento. Per isolare l’effetto della variazione basta applicare i due rendimenti alla stessa somma. Su un’esposizione teorica di mille euro alla chiusura precedente, la perdita sarebbe di 26 euro su Stellantis e di 7,90 su Ferrari. La differenza di 18,10 euro equivale esattamente agli 1,81 punti di divario, prima di commissioni e arrotondamenti legati al numero intero di azioni acquistabili.

Due conti trimestrali spiegano quanto sono diversi i costruttori

Stellantis ha registrato nel terzo trimestre ricavi netti per 37,61 miliardi di euro e un risultato operativo rettificato di 256 milioni. Ogni cento euro di fatturato hanno quindi prodotto circa 70 centesimi di margine operativo rettificato. I conti del 28 ottobre mostrano un miglioramento rispetto allo 0,2% di un anno prima, ma il trimestre si è chiuso con una perdita netta di 453 milioni. Il flusso di cassa industriale libero è rimasto negativo per circa quattro miliardi. Convertire il fatturato in cassa resta dunque uno dei risultati concreti su cui misurare l’esecuzione del piano.

Ferrari, nel trimestre terminato alla stessa data, ha fatturato 1,896 miliardi di euro e registrato un utile netto di 431 milioni. I ricavi di Stellantis sono stati quasi venti volte quelli di Maranello, ma Ferrari ha chiuso in utile per una somma vicina, in valore assoluto, alla perdita dell’altro gruppo. Ferrari indica fra i fattori favorevoli le consegne della F80 e il contributo delle personalizzazioni. Il suo utile operativo ha raggiunto 563 milioni, pari al 29,7% dei ricavi. Le aziende presentano gli indicatori rettificati con definizioni proprie: il confronto più diretto resta quello fra i due risultati netti dello stesso trimestre. Sono conti già disponibili prima della seduta di martedì e aiutano a capire cosa si acquista con ciascun titolo, senza attribuire a una singola voce di bilancio le vendite di questa mattina.