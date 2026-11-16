Per chi segue le azioni Ferrari, il nuovo dato cinese solleva una domanda concreta: quanto può pesare sui volumi di Maranello un mercato dell’auto che a ottobre ha perso il 21,4% in valore su un anno? Nell’ultimo trimestre rendicontato da Ferrari, Cina continentale, Hong Kong e Taiwan insieme rappresentavano 143 vetture su 3.368 consegnate nel mondo. La quota è del 4,2%, contro il 7,3% di un anno prima. Pur con un peso limitato, quell’area ha inciso sulla variazione delle consegne mondiali più di quanto suggerisca la sua dimensione.

Che cosa misura il calo del 21,4% in Cina

Alle 03:00 italiane di lunedì 16 novembre, l’Ufficio nazionale di statistica cinese ha diffuso la tabella sulle vendite al dettaglio di ottobre. Per la categoria auto, gli operatori sopra la soglia dimensionale prevista dalla rilevazione hanno registrato vendite per 330,1 miliardi di yuan. Il calo del 21,4% è espresso in valore monetario. Possono quindi incidere sia il numero di veicoli venduti sia i prezzi e il tipo di auto scelte dai clienti. La tabella comprende il mercato di massa e non isola le sportive di lusso.

Il divario con il resto della spesa è ampio. In ottobre le vendite al dettaglio complessive sono aumentate dello 0,4% rispetto a un anno prima, mentre escludendo le auto sono cresciute del 2,5%. Anche allargando la finestra il settore resta debole: da gennaio a ottobre il valore delle vendite nella categoria auto è diminuito del 15,5%. Il dato mensile descrive il contesto nel quale operano i costruttori. Per sapere quante vetture del Cavallino sono state consegnate a ottobre servirebbe una rilevazione distinta per marchio.

Dove sono finite le 105 consegne in meno nel confronto mondiale

La tabella geografica che Ferrari ha pubblicato il 3 novembre permette di ricostruire il terzo trimestre, chiuso il 30 settembre. Nel raggruppamento che comprende Cina continentale, Hong Kong e Taiwan le consegne sono passate da 248 a 143, in calo del 42,3%. Il totale mondiale è sceso di sole 33 unità, da 3.401 a 3.368. A spiegare la differenza sono le altre destinazioni: nell’area che comprende Europa, Medio Oriente e Africa le consegne sono aumentate di 38 unità, nel resto dell’Asia-Pacifico di 29 e nelle Americhe di cinque.

Insieme fanno 72 vetture aggiuntive, sufficienti a compensare poco più di due terzi della flessione dell’area cinese. È un confronto tra consegne registrate in regioni diverse: la tabella non permette di ricostruire la destinazione originaria di ciascuna vettura. Sui primi nove mesi, meno esposti alle oscillazioni di un singolo trimestre, il raggruppamento cinese conta 583 consegne su 10.170, ossia il 5,7% del totale. Nello stesso periodo del 2025 erano 759 su 10.488, circa il 7,2%.

Quanto conta la geografia per i ricavi di Maranello

Nei mesi da luglio a settembre i ricavi di Ferrari da automobili e ricambi sono saliti del 7% a 1,586 miliardi di euro. La società attribuisce il progresso alla composizione dei modelli venduti e al maggiore contributo delle personalizzazioni. Una consegna può quindi pesare sul fatturato molto più di un’altra. Applicare il 4,2% delle vetture al fatturato consolidato darebbe un risultato fuorviante, anche perché il gruppo incassa ricavi da sponsorizzazioni e attività commerciali.

Per l’azionista il prossimo confronto utile sarà quello tra le consegne regionali del quarto trimestre e l’andamento dei ricavi da auto e ricambi. Il primo dato mostrerà se la debolezza osservata fino a settembre è proseguita. Il secondo aiuterà a capire se il valore dei modelli consegnati continua a sostenere i conti anche in presenza di volumi più bassi.