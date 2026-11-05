Le azioni Nvidia perdono il 6,84% a 186,44 dollari alle 17:28 italiane del 5 novembre, secondo la rilevazione Nasdaq delle 11:28 di New York. La pressione sul titolo arriva durante una seduta difficile per la tecnologia americana e riporta al centro una domanda concreta: quanta crescita futura è già richiesta a un gruppo che dipende in misura così elevata dagli investimenti nei data center?

Il prezzo è una fotografia intraday, destinata a cambiare fino alla chiusura. Il confronto industriale riguarda invece risultati già comunicati: tenerli distinti permette di leggere il movimento senza trasformarlo automaticamente in un deterioramento del business.

Il ribasso e la distanza dai minimi della seduta

La stessa schermata Nasdaq indica un intervallo giornaliero fra 181,55 e 196,25 dollari. A 186,44 dollari il titolo si trova circa il 2,7% sopra il minimo, pur mantenendo una perdita importante rispetto alla chiusura precedente. Recupero dai minimi e performance giornaliera misurano due cose diverse: il primo descrive quanto è cambiato il prezzo all’interno della seduta, la seconda il confronto con ieri.

Per chi segue la quotazione, questo significa che un rimbalzo può convivere con un mercato ancora sotto pressione. Il livello del minimo è un riferimento osservabile, mentre un’eventuale stabilizzazione richiederebbe riscontri nelle sedute successive, nei volumi e nella tenuta del comparto.

Il peso dei data center rende decisiva la spesa dei clienti

Nei risultati del secondo trimestre fiscale 2027, chiuso il 26 luglio e pubblicati il 26 agosto, Nvidia ha registrato ricavi per 96,221 miliardi di dollari, in aumento del 106% su base annua. I data center hanno generato 89 miliardi, con una crescita del 117%.

Dividendo il fatturato della divisione per quello totale si ottiene una quota di circa il 92,5%, calcolo redazionale sui dati societari. È il numero che aiuta a interpretare l’esposizione industriale: l’andamento del gruppo dipende soprattutto dalla capacità dei clienti di continuare a costruire e utilizzare infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Questa concentrazione offre una forte partecipazione alla crescita del settore, ma rende sensibili anche le aspettative sui tempi degli investimenti. Un rinvio di un progetto, una difficoltà nell’allacciamento elettrico o un rendimento economico inferiore alle attese dei clienti può incidere sul calendario degli ordini. Sono canali di rischio da monitorare, non eventi attribuiti oggi a Nvidia.

La crescita dei ricavi va letta insieme al margine

Il comunicato indicava per il trimestre successivo ricavi attesi di 108 miliardi di dollari, con una tolleranza del 2%, e un margine lordo GAAP del 74%, più o meno mezzo punto percentuale. Nel trimestre concluso il margine era stato del 75%. La previsione escludeva ricavi da prodotti di calcolo per data center destinati alla Cina.

Il confronto illustra perché il solo fatturato offre una lettura incompleta. Il margine lordo misura la quota di ricavi che resta dopo il costo dei prodotti venduti, prima delle altre spese operative. Una maggiore scala può aumentare il profitto in valore assoluto anche con una percentuale leggermente inferiore; allo stesso tempo, il mercato può chiedere margini migliori di quelli incorporati nelle proprie valutazioni.

Si tratta di indicazioni formulate in agosto, da distinguere dai risultati effettivi del periodo successivo. La loro utilità oggi è offrire un riferimento ufficiale, non certificare che gli obiettivi siano già stati raggiunti.

Che cosa può cambiare la lettura del titolo

Lo scenario favorevole richiede che la domanda si traduca in consegne e ricavi, preservando la redditività. In uno scenario più prudente, una crescita ancora elevata potrebbe accompagnarsi a maggiori costi, tempi di investimento più lunghi o aspettative di Borsa da ridimensionare.

Per distinguere i due percorsi serviranno gli aggiornamenti societari su vendite e margini, insieme alle indicazioni dei principali clienti sui propri investimenti. Il ribasso di oggi descrive una revisione del prezzo e del rischio accettato dagli investitori; i prossimi numeri dovranno chiarire quanto questa revisione trovi riscontro nell’attività industriale.

Analisi informativa, non una raccomandazione personalizzata di investimento. Le quotazioni sono intraday e possono variare.