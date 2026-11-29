Le azioni Nvidia affrontano l’ultima seduta di novembre con un confronto da leggere oltre il fatturato: al centro della previsione societaria da 130 miliardi di dollari, un margine lordo del 71,5% produrrebbe circa 92,95 miliardi di utile lordo. Sarebbero più degli 86,676 miliardi dell’ultimo trimestre, nonostante la percentuale di margine scenda. Ma il periodo previsto comprende una settimana in più: il totale crescente non dimostra da solo un’accelerazione a parità di tempo.

Il calcolo è un’elaborazione redazionale, non una nuova previsione Nvidia: 130 moltiplicato per 71,5% dà 92,95, circa il 7,2% sopra il risultato precedente. I ricavi aumenterebbero invece del 12,2%. La differenza mostra quanta crescita delle vendite viene assorbita dalla minore redditività percentuale, prima ancora di considerare costi operativi, imposte e incassi.

Dal margine percentuale ai dollari di risultato

Il comunicato Nvidia del 17 novembre riporta ricavi trimestrali GAAP di 115,844 miliardi e utile lordo di 86,676 miliardi. La guidance per il quarto trimestre fiscale 2027 indica 130 miliardi di ricavi, con tolleranza del 3%, e margine lordo fra 71% e 72%. Sono stime societarie, distinte dai risultati già conseguiti.

Il margine lordo misura la quota delle vendite rimasta dopo il costo dei ricavi. Non coincide con l’utile netto e nemmeno con la liquidità disponibile. Un’azienda può quindi trattenere meno per ciascun dollaro venduto e produrre comunque più risultato lordo complessivo, se l’aumento dei ricavi compensa la riduzione percentuale.

Per misurare questa compensazione manteniamo fermi i ricavi a 130 miliardi e cambiamo soltanto il margine. Al 71% il prodotto è 92,30 miliardi; al 71,5% è 92,95; al 72% arriva a 93,60. La distanza fra i due estremi è 1,30 miliardi: su questa base di fatturato, un punto percentuale di margine equivale proprio a quell’importo.

Quanto deve vendere per mantenere lo stesso utile lordo

Possiamo anche invertire il conto. Per ottenere gli stessi 86,676 miliardi del trimestre chiuso, con un margine del 71% servirebbero circa 122,08 miliardi di ricavi: la formula è 86,676 diviso 0,71. Con un margine del 72% la soglia scenderebbe a circa 120,38 miliardi.

Entrambe sono inferiori al centro della guidance. Questo non garantisce il risultato: significa soltanto che, nelle ipotesi utilizzate, una contrazione del margine non implica automaticamente un calo dell’utile lordo totale. È una soglia contabile, non un prezzo obiettivo del titolo o una misura del suo rischio di Borsa.

Applicando invece il margine del 71% all’estremo inferiore dei ricavi previsti, 126,1 miliardi, si ottengono 89,531 miliardi. Combinando 133,9 miliardi con il 72%, il risultato sale a 96,408 miliardi. Sono incroci aritmetici degli intervalli dichiarati, non scenari con probabilità assegnate: non sappiamo se vendite e margini si muoveranno insieme in quel modo.

La settimana in più cambia la lettura della crescita

La società precisa che il quarto trimestre comprende una settimana aggiuntiva. Per isolare il problema, facciamo un esercizio di normalizzazione lineare su 13 e 14 settimane: 115,844 diviso 13 equivale a circa 8,91 miliardi di ricavi medi settimanali; 130 diviso 14 equivale a circa 9,29 miliardi. Il confronto diventa circa +4,2%, anziché +12,2% sui totali.

Applicando lo stesso metodo all’utile lordo, 86,676 diviso 13 dà circa 6,67 miliardi; 92,95 diviso 14 dà circa 6,64 miliardi. La media risulterebbe quasi stabile, leggermente inferiore. Questa elaborazione non misura le consegne effettive settimana per settimana: stagionalità, mix e tempi di riconoscimento dei ricavi possono renderle molto diverse. Serve a mostrare il limite del confronto fra periodi di durata differente, senza attribuire alla settimana extra un contributo reale non comunicato.

Come usare questi conti nella seduta di lunedì

Il precedente approfondimento su crediti e flussi di cassa Nvidia ricostruisce i risultati trimestrali. Qui il criterio per leggere eventuali nuove indicazioni è più circoscritto: identificare se cambia il volume di ricavi atteso, il margine o il tempo disponibile per produrli. Una revisione di uno solo dei tre elementi può modificare il significato degli altri.

La reazione delle azioni dipenderà anche dalle aspettative degli investitori e dal prezzo pagato. I calcoli non stabiliscono quale crescita sia già incorporata nella quotazione e non anticipano il movimento di lunedì 30 novembre. Consentono però di valutare una nuova cifra senza confondere aumento del fatturato, miglioramento economico a parità di durata e rendimento dell’investimento.