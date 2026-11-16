Le azioni Meta hanno chiuso lunedì 16 novembre a 626,41 dollari, in calo del 2,38%. In una seduta sono svaniti 15,28 dei 18,08 dollari guadagnati venerdì. Per chi deteneva il titolo già alla chiusura di giovedì, il bilancio resta positivo di 2,80 dollari per azione. Chi è entrato alla chiusura di venerdì ha invece subito per intero la flessione di lunedì. Sono due risultati diversi per chi legge la stessa quotazione sullo schermo.

Le tre chiusure che spiegano il calo

La prima cifra da fissare è 623,61 dollari, il prezzo di giovedì 12 novembre. Venerdì 13 Meta ha aperto a 627,21 dollari, è scesa fino a 624,79 e ha raggiunto un massimo di 643,91. La chiusura a 641,69 è arrivata a soli 2,22 dollari dal massimo di giornata. Il guadagno si era formato soprattutto durante le contrattazioni ordinarie: dei 18,08 dollari di rialzo, 3,60 separavano la chiusura di giovedì dall’apertura di venerdì e gli altri 14,48 sono maturati fra l’apertura e la chiusura.

La quotazione ufficiale delle 22:00 italiane di lunedì riporta Meta persino sotto il prezzo al quale aveva aperto venerdì, di 80 centesimi. Resta però all’interno dell’intervallo di quella seduta, a 1,62 dollari dal suo minimo. I riferimenti si possono ricostruire nello storico dei prezzi Nasdaq. Per confrontare le tre giornate usiamo la chiusura della seduta ordinaria di New York, così eventuali scambi serali non entrano nel calcolo.

Perché il 2,38% ha riassorbito quasi l’85% del rialzo

Le due percentuali rispondono a domande diverse. Il calo giornaliero si ottiene dividendo i 15,28 dollari persi per i 641,69 dollari che valeva l’intera azione venerdì sera. Per capire quanto è rimasto del rimbalzo, il divisore cambia: si prendono gli stessi 15,28 dollari e li si confronta con i soli 18,08 guadagnati venerdì. Il risultato è 84,51%. Per ogni dollaro del precedente aumento di prezzo sono rimasti poco più di quindici centesimi.

Sommare la variazione positiva di venerdì, circa il 2,90%, a quella negativa di lunedì porterebbe a stimare un progresso dello 0,52%. Per misurare il rendimento effettivo delle due sedute bisogna confrontare direttamente il prezzo finale con quello iniziale. Dividendo 626,41 per 623,61 e sottraendo uno si ottiene circa lo 0,45%. La differenza nasce perché il ribasso di lunedì si applica a un prezzo già salito.

Cosa mostrano i prezzi per chi aveva dieci azioni

Dieci azioni valutate alle tre chiusure, senza considerare costi, imposte o conversione in euro, valevano 6.236,10 dollari giovedì, 6.416,90 venerdì e 6.264,10 lunedì. Il guadagno sulla carta passa dunque da 180,80 a 28 dollari. Per contro, chi avesse comprato dieci titoli alla chiusura di venerdì avrebbe terminato la seduta successiva con un valore inferiore di 152,80 dollari al prezzo d’acquisto.

Per la prossima seduta ci sono due distanze misurabili. Un calo di altri 2,80 dollari riporterebbe Meta esattamente alla chiusura di giovedì. Per tornare a quella di venerdì servirebbero invece 15,28 dollari, pari a circa il 2,44% del prezzo di lunedì. È la stessa distanza in dollari percorsa al ribasso, ma il recupero percentuale richiesto è leggermente maggiore perché parte da un prezzo più basso. Questi riferimenti permettono di misurare il prossimo movimento senza attribuire alla sola sequenza dei prezzi una spiegazione sulle scelte degli investitori.