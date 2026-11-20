Vallourec ha pubblicato il 20 novembre i conti del terzo trimestre 2026: l’EBITDA scende del 26% annuo a 181 milioni di dollari, mentre le consegne di tubi aumentano del 12% rispetto al trimestre precedente. A Parigi il titolo quota 15,745 euro, in calo del 13,08% dalla chiusura precedente di 18,115 euro, nella rilevazione Euronext delle 12:44 italiane. È un dato della seduta in corso, non una chiusura.

Il comunicato è uscito alle 07:30 italiane. Il nodo economico riguarda la capacità di trasformare la domanda in consegne redditizie: i ritardi nei porti del Medio Oriente e un problema temporaneo presso un subfornitore negli Stati Uniti frenano il miglioramento atteso. Più tonnellate vendute non bastano quando il mix dei prodotti e i costi riducono il guadagno su ciascuna tonnellata.

I numeri: volumi in ripresa, redditività più bassa

Nel comunicato ufficiale sui risultati Vallourec, i ricavi trimestrali sono pari a 956 milioni di dollari, contro 1.068 milioni un anno prima e 886 milioni nel secondo trimestre. La società indica una flessione annua del 10% e una crescita congiunturale dell’8%. Dal 2026 il gruppo presenta i conti in dollari e ha riesposto anche i confronti del 2025 nella stessa valuta.

Il margine EBITDA è del 18,9%, rispetto al 22,9% di un anno prima e al 21,4% del trimestre precedente. La perdita è quindi di 4 punti percentuali annui e di 2,5 punti sul trimestre. L’utile netto di competenza del gruppo scende a 66 milioni di dollari da 152 milioni, pur migliorando rispetto ai 45 milioni del secondo trimestre.

Nei tubi, i volumi venduti passano da 244 mila a 274 mila tonnellate sul trimestre, ma restano inferiori alle 303 mila di un anno prima. L’EBITDA per tonnellata si ferma a 592 dollari, contro 722 nel secondo trimestre. Il calo indicato dalla società è del 18%: l’aumento delle quantità ha dunque incontrato una redditività unitaria più debole.

Hormuz: la domanda c’è, il problema è consegnare

Vallourec descrive una forte congestione nei porti mediorientali a sud dello Stretto di Hormuz. I tempi di attesa ritardano consegne e fatturazione, mentre la sicurezza marittima peggiora e aumenta il costo della logistica. Il management prevede che una parte rilevante di questi costi venga rimborsata nei trimestri successivi: si tratta di un’attesa aziendale, non di liquidità già incassata.

La distinzione è importante per chi investe nel settore energetico. Un prezzo elevato del greggio può sostenere l’interesse a perforare nuovi pozzi, ma il fornitore di tubi deve comunque produrre, spedire e consegnare nei tempi concordati. Il rischio sulle rotte del Golfo analizzato nel pezzo sul Brent può quindi tradursi in un costo per la filiera, anche quando il petrolio beneficia del premio geopolitico.

Negli Stati Uniti la società segnala prezzi in aumento da nove mesi e domanda robusta. Il problema operativo del subfornitore, però, limita volumi e margini e dovrebbe pesare anche sul miglioramento sequenziale del quarto trimestre. La forza del mercato finale e l’efficienza della singola catena produttiva restano due variabili distinte.

La differenza fra 79 milioni di cassa e 8 milioni

Il flusso di cassa libero rettificato del trimestre è pari a 79 milioni di dollari. La generazione complessiva prima degli incassi da esercizio dei warrant è invece di soli 8 milioni. Fra le due misure intervengono 21 milioni di uscite per ristrutturazioni e componenti non ricorrenti e 50 milioni per altre voci, comprese quelle legate alla cessione di HKM.

I warrant apportano 349 milioni, portando la generazione complessiva a 357 milioni. Sono risorse finanziarie raccolte attraverso l’esercizio di strumenti sul capitale, non cassa prodotta dalla vendita dei tubi. Dopo 632 milioni di distribuzioni agli azionisti, la generazione netta diventa negativa per 275 milioni. Confondere i 357 milioni con cassa operativa ricorrente darebbe una rappresentazione troppo favorevole.

A fine settembre il debito netto è di 100 milioni di dollari. Il gruppo indica circa 1,8 miliardi di liquidità disponibile, includendo cassa e linee utilizzabili. Questo dato offre una misura della flessibilità finanziaria, ma le linee di credito non equivalgono a denaro già posseduto e il dividendo straordinario da 2,05 euro, pagato ad agosto, non costituisce una promessa di distribuzione futura.

Le condizioni della guidance e i prossimi riscontri

Per il quarto trimestre Vallourec prevede EBITDA fra 170 e 210 milioni di dollari; per l’intero 2026 fra 760 e 800 milioni. L’intervallo trimestrale presuppone assenza di ulteriori peggioramenti nei tempi di attracco e nella situazione geopolitica regionale. Sono condizioni esplicite della previsione, da conservare quando si valuta la sua affidabilità.

Vanno monitorati il recupero dei rimborsi logistici, la normalizzazione del problema americano e la conversione delle consegne in incassi. I risultati annuali sono previsti per il 26 febbraio 2027. Nel frattempo il rimbalzo dei volumi rappresenta un elemento positivo, ma il recupero dei margini e della cassa ordinaria resta il passaggio necessario per rendere più solida la crescita.