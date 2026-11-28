Tesla riceve un nuovo dissenso del fondo sovrano norvegese sui compensi dei vertici, ma conserva il suo sostegno alla rielezione di Elon Musk, Robyn Denholm e JB Straubel. Il registro ufficiale di Norges Bank Investment Management indica queste intenzioni per l’assemblea del 3 dicembre 2026. Per chi possiede azioni Tesla, il punto è distinguere la contestazione della remunerazione dalla fiducia nei tre amministratori.

Il voto sui compensi è consultivo: un risultato contrario non cancella automaticamente il premio azionario di Musk. Inoltre, il prospetto precisa che le 423.743.904 azioni del premio non ancora maturate vengono votate proporzionalmente alle altre azioni ammesse al voto. Sono quindi due questioni separate: il giudizio degli investitori sulla remunerazione e il modo in cui si contano i voti.

Che cosa contesta il fondo norvegese

Nella scheda NBIM dedicata all’assemblea Tesla del 3 dicembre, la proposta numero 2 riceve un’indicazione contraria. La motivazione richiama trasparenza sul compenso complessivo e una giustificazione economica chiara per i benefici concessi ai dirigenti. Il fondo sostiene inoltre che una parte sostanziale della remunerazione dovrebbe consistere in azioni bloccate per cinque-dieci anni, anche in caso di dimissioni o pensionamento.

La stessa scheda indica voto favorevole per ciascuno dei tre amministratori e per la conferma del revisore contabile. Si tratta di intenzioni di voto, modificabili, non dell’esito dell’assemblea. Il fondo avverte anche che il numero di voti effettivamente esercitati può differire dalle partecipazioni economiche pubblicate, per esempio per effetto del prestito titoli: ricavare il suo peso assembleare da una vecchia fotografia del portafoglio sarebbe improprio.

Un voto consultivo ha conseguenze diverse da una revoca

Il bollettino della SEC sul say-on-pay chiarisce il meccanismo: gli azionisti esprimono un parere sulla remunerazione dei dirigenti indicati nei documenti societari. L’esito non impone al consiglio una specifica azione. La funzione è rendere leggibile il consenso o il dissenso dei proprietari e alimentare il confronto sulle politiche retributive.

Per valutare la risposta della società, conta anche la successiva informativa sulle decisioni retributive: la SEC spiega che deve indicare se e come sia stato considerato il precedente voto. Un “no” può dunque produrre pressione sul consiglio senza tradursi subito in una modifica contrattuale. La differenza evita di confondere una richiesta di responsabilità con un taglio già deliberato.

Le azioni del premio e un esempio per capire il conteggio

Il prospetto assembleare Tesla 2026, nelle domande sul voto a pagina 78, descrive una delega irrevocabile al segretario societario per le azioni non ancora maturate. La proporzione comprende anche le altre azioni possedute da Musk. Alla data del documento, nessuna delle 12 tranche risultava maturata: questa fotografia non va trasformata in una verifica aggiornata degli obiettivi industriali.

Un esempio puramente didattico rende intuitiva la regola. Immaginiamo 1.000 voti ordinari, divisi fra 600 favorevoli e 400 contrari, e un blocco aggiuntivo di 200 voti che debba seguirne esattamente la proporzione. Quel blocco aggiungerebbe 120 sì e 80 no: il totale diventerebbe 720 contro 480, mantenendo il 60% favorevole.

Se invece i 200 voti fossero assegnati tutti al sì, i favorevoli salirebbero a 800 su 1.200, ossia al 66,7%. La differenza è di 6,7 punti percentuali. Questi numeri sono inventati per spiegare la matematica, non rappresentano il capitale Tesla né una previsione del risultato. L’esempio esclude astensioni e mancati voti degli intermediari, che richiedono il trattamento specifico previsto dal prospetto.

Le scadenze utili per chi detiene il titolo

Nella lettera agli azionisti del 23 novembre, Tesla chiede il sostegno ai tre candidati. Per la maggior parte degli investitori indica come termine per votare le 23:59 di New York del 2 dicembre, corrispondenti alle 05:59 italiane del 3 dicembre. Alcuni intermediari prevedono scadenze anticipate: chi intende partecipare deve controllare le istruzioni ricevute dal proprio depositario.

Dopo l’assemblea, i risultati permetteranno di confrontare separatamente il consenso sui compensi e quello sui candidati. Oggi il registro norvegese documenta già che le due scelte possono divergere. Non documenta invece una vendita delle azioni del fondo, né consente di attribuire al dissenso una variazione futura del prezzo.