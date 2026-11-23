Lo STOXX 600 sale di circa lo 0,25% mentre il gas guadagna il 5,6% nel quadro europeo pubblicato da ANSA alle 10:45 del 23 novembre. Il recupero delle azioni e il rincaro energetico possono convivere: un indice raccoglie imprese con attività, costi e contratti diversi. Il rialzo del paniere non dimostra che il problema dell’energia sia risolto, così come il gas più caro non basta a prevedere la prossima direzione della Borsa.

Nel resoconto ANSA della mattinata europea, i tecnologici guidano il recupero, seguiti dagli industriali. L’agenzia riporta il gas a 93,6 euro per megawattora dopo un massimo notturno di 96 euro, collegando la tensione alle previsioni di freddo e alle scorte. Le cifre descrivono quella rilevazione, non una chiusura né un prezzo garantito per le forniture delle aziende.

Un indice europeo non è il bilancio di un’impresa media

La scheda ufficiale dello STOXX Europe 600 indica 600 componenti, distribuite in 17 Paesi e 11 industrie. Un insieme tanto ampio può salire anche quando un fattore penalizza alcune attività. Per interpretarlo occorre separare la variazione del paniere dalla sensibilità economica delle società che lo compongono.

Il dato ANSA segnala quali comparti risultavano in evidenza, ma non quantifica il contributo di ciascuno al rendimento dell’indice. Senza pesi e variazioni settoriali omogenei non possiamo dire quanta parte dello 0,25% provenga dal tecnologico, né attribuire al gas le oscillazioni dei singoli titoli. La coincidenza temporale è un punto di partenza per l’analisi, non una misura di causalità.

Dal gas ai margini: una simulazione verificabile

Immaginiamo un’impresa con ricavi pari a 100, costo del gas pari a 10 e altri costi operativi pari a 80, tutti espressi nella stessa unità monetaria e nello stesso periodo. Il risultato operativo iniziale è 100 − 10 − 80 = 10. Supponiamo, solo per l’esempio, che il prezzo effettivamente pagato per tutto il gas aumenti del 5,6%, a consumi invariati.

La voce gas passa da 10 a 10,56. Se ricavi e altri costi non cambiano, il risultato operativo scende a 9,44: una riduzione del 5,6% dell’utile operativo e un margine sui ricavi che passa dal 10% al 9,44%, cioè perde 0,56 punti percentuali. Se invece soltanto metà della spesa per il gas subisce quel rincaro nel periodo considerato, il maggior costo è 0,28 e il risultato diventa 9,72: il calo è del 2,8%.

Sono scenari ipotetici, senza imposte, oneri finanziari o reazioni dei prezzi di vendita. L’incidenza iniziale del gas, il margine di partenza e la quota di costo esposta sono assunti, non dati medi dello STOXX 600. Il calcolo illustra un meccanismo: non stima l’impatto effettivo della seduta sugli utili delle società quotate e non traduce automaticamente una variazione giornaliera in un costo annuale.

La scadenza dei contratti cambia i tempi dell’effetto

Uno studio di Alpino, Citino e Frigo sulla crisi energetica 2021–2022, nella versione di settembre 2024 ospitata dalla BCE, analizza le imprese industriali italiane sfruttando la diversa scadenza dei contratti a prezzo fisso. Il punto pertinente è che la trasmissione dei prezzi all’ingrosso ai prezzi pagati dalle imprese avviene in modo graduale e parziale.

È evidenza riferita a un episodio storico e a uno specifico campione, non una previsione sul mercato di oggi. Aiuta però a formulare la domanda corretta quando si legge un bilancio: quanta parte dell’energia è già contrattualizzata, quando si rinnova e quanto del maggior costo può essere trasferito ai clienti?

Che cosa verificare dopo il rimbalzo

Per giudicare la tenuta del recupero serviranno sia i dati definitivi della Borsa sia le indicazioni aziendali su costi, coperture e margini. Il prezzo citato dall’agenzia non specifica nel testo la scadenza contrattuale: non lo usiamo quindi per costruire una curva dei futures o confronti con fatture industriali.

Il precedente approfondimento sul passaggio dal prezzo del gas alle forniture italiane spiega il ruolo dei riferimenti contrattuali. Qui la conseguenza per chi segue gli indici è diversa: un rimbalzo aggregato può lasciare aperta la pressione sui risultati operativi delle aziende più esposte. Per misurarla occorrono dati sui conti, non soltanto il colore verde del listino.