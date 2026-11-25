SpaceX ottiene il 25 novembre 2026 il via libera condizionato della Federal Communications Commission al sistema Starmind, una costellazione di un milione di satelliti destinati a funzionare come data center orbitali. L’ordine autorizza le comunicazioni radio di riserva e di emergenza necessarie al progetto, con obblighi progressivi di dispiegamento. Per le unità che opereranno sopra i 600 chilometri resta richiesta una domanda di modifica con il piano definitivo di mitigazione dei detriti.

Il numero di satelliti autorizzati descrive quindi la dimensione massima del sistema, non capacità di calcolo già disponibile. La prima scadenza impone una sola unità operativa entro novembre 2033; il 10% deve arrivare entro il 2035, il 50% entro il 2038 e il completamento entro il 2040. Per valutare l’impatto economico bisogna distinguere questo percorso regolamentare dalla costruzione dell’infrastruttura e dai ricavi che potrà produrre.

Che cosa copre il permesso radio

Il provvedimento FCC DA 26-1273, adottato e pubblicato il 25 novembre, definisce precisamente l’ambito del via libera a pagina 2: telemetria, tracciamento e comando di riserva e di emergenza, indicati con la sigla TT&C. Sono le funzioni che consentono di controllare i satelliti e seguirne lo stato, anche quando il collegamento principale presenta problemi.

Le bande autorizzate sono 18,8–19,3 GHz dallo spazio verso Terra e 28,6–29,1 GHz nella direzione opposta. I collegamenti principali previsti da SpaceX sono ottici, anche con la rete Starlink. Le frequenze radio costituiscono quindi un supporto di sicurezza, anziché la misura della potenza informatica vendibile ai clienti.

SpaceX deve operare senza causare interferenze dannose e senza pretendere protezione dalle interferenze degli altri operatori autorizzati. In presenza di una segnalazione documentata, deve interrompere le operazioni responsabili finché il problema viene risolto. Sono inoltre richiesti coordinamento con i sistemi federali interessati e le necessarie autorizzazioni delle stazioni terrestri.

Le scadenze tradotte in satelliti

La condizione 10, a pagina 5, permette di ricostruire una progressione concreta. Entro il 25 novembre 2033 deve essere collocato nell’orbita assegnata e operato almeno un satellite autorizzato. Il 25 novembre 2035 la soglia sale al 10%: applicata al milione autorizzato, equivale a 100.000 unità. Il 25 novembre 2038 il 50% corrisponde a 500.000; entro il 25 novembre 2040 va completata la costellazione.

Questi sono obblighi regolamentari, non previsioni di produzione o date annunciate di apertura commerciale. Se il sistema raggiungesse esattamente 500.000 unità alla scadenza del 2038, per completarlo dovrebbe aggiungerne altre 500.000 nei due anni successivi: una media aritmetica di 250.000 l’anno. È un calcolo condizionale sui traguardi FCC, non una stima del ritmo effettivo dei lanci, del numero di razzi o delle sostituzioni necessarie.

Il documento prevede la perdita di validità dell’autorizzazione in caso di mancato rispetto delle tappe. La durata della licenza è invece di 15 anni e decorre dalla data in cui SpaceX certifica che il primo satellite Starmind è in orbita e funziona conformemente alle condizioni: non coincide automaticamente con i 15 anni successivi all’annuncio odierno.

Sopra i 600 chilometri resta un passaggio aperto

Al paragrafo 11 dell’ordine, la FCC considera conforme alle proprie regole il piano sui detriti per i satelliti sotto i 600 chilometri. Prima del dispiegamento di quelli destinati a operare più in alto, richiede una domanda di modifica contenente il piano definitivo. È rinviata anche la decisione sulla richiesta di smaltire alcune unità attraverso orbite alternative al rientro atmosferico.

Questa distinzione impedisce di leggere il titolo come un’approvazione indistinta di ogni soluzione tecnica. SpaceX dovrà inoltre presentare relazioni semestrali su incontri ravvicinati, manovre, satelliti rimossi dal servizio, rientri, unità dispiegate e uso delle frequenze radio autorizzate. Queste informazioni offriranno riscontri sull’avanzamento operativo e sugli obblighi di sicurezza.

Il permesso non certifica la redditività

La FCC respinge le petizioni di Viasat, Kuiper Systems e American Astronomical Society. Nelle pagine finali distingue però il proprio mandato sulle radiocomunicazioni dai giudizi sulla convenienza economica dei data center nello spazio. Il via libera non fornisce una valutazione degli utili futuri e non trasforma il milione di satelliti in un fatturato stimabile.

Il tema è complementare al progetto Suncatcher di Alphabet con Blue Origin, già trattato da TradingCenter: qui la novità è l’autorizzazione condizionata di una costellazione distinta. I prossimi dati utili saranno costo delle unità e dei lanci, prestazioni, durata operativa, capacità effettivamente utilizzata e contratti commerciali. Sono gli elementi necessari per collegare il progresso tecnologico al ritorno sugli investimenti.