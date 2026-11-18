Il S&P/TSX 60 si presenta all’appuntamento con la seduta nordamericana del 18 novembre attraverso un future in ribasso: nella rilevazione delle 15:29 italiane della Borsa di Montréal, il contratto SXF di dicembre registra una variazione di −11,3 punti rispetto al precedente prezzo di regolamento di 2.107,5 punti. Il calcolo corrisponde a −0,54%. È una fotografia del derivato, precedente all’avvio della sessione regolare delle 15:30, non la variazione dell’indice azionario a fine giornata.

La domanda utile per chi segue Wall Street è perché il mercato canadese possa raccontare una storia diversa da quella dei grandi gruppi tecnologici americani. La risposta passa dalla composizione del paniere: banche, produttori energetici e società dei materiali hanno un ruolo che il Nasdaq 100 non replica.

I numeri del future e la base del confronto

La tabella ufficiale della Borsa di Montréal riporta per dicembre un prezzo in acquisto di 2.095,3 punti e uno in vendita di 2.098,6, insieme al settlement di riferimento e alla variazione netta. La differenza fra acquisto e vendita è di 3,3 punti: i due prezzi rappresentano proposte sul mercato e non vanno confusi con due operazioni effettivamente eseguite.

La percentuale si ottiene dividendo 11,3 per 2.107,5 e moltiplicando per cento. Usare come denominatore il prezzo in vendita darebbe una misura diversa da quella del movimento rispetto al riferimento precedente. Anche il settlement è un prezzo di regolamento del contratto: non è automaticamente la chiusura del paniere azionario sottostante.

Le specifiche SXF fissano un moltiplicatore di 200 dollari canadesi per punto. Uno spostamento di 11,3 punti equivale quindi a 2.260 dollari canadesi per contratto, prima dei costi, per una posizione mantenuta attraverso l’intero movimento. Il risultato cambia segno fra posizione lunga e corta. Non è una perdita di 2.260 dollari per ogni investimento nell’indice, né una percentuale calcolata sul margine depositato.

Energia e materiali arrivano a quasi il 30%, ma le banche contano di più

Il TSX 60 rappresenta un gruppo di 60 grandi società canadesi e non coincide con il più ampio S&P/TSX Composite citato spesso nei resoconti della Borsa di Toronto. Il future esaminato riguarda il primo paniere: trasferirne automaticamente la variazione al secondo sarebbe un confronto scorretto.

Un riscontro concreto viene dal fondo a replica fisica Global X S&P/TSX 60 Index ETF, sigla CNDX. Nella composizione pubblicata dall’emittente al 30 ottobre 2026, i servizi finanziari valgono il 41,23%, l’energia il 16,82%, i materiali il 13,05% e la tecnologia il 10,02%. Energia e materiali sommano il 29,87%. Sono pesi del fondo a quella data, utili per leggere l’esposizione, non pesi ufficiali dell’indice aggiornati minuto per minuto.

Questa struttura rende il prezzo delle risorse una variabile rilevante per i ricavi attesi di una parte delle società. Per un produttore petrolifero, a parità di volumi, coperture e costi, un prezzo di vendita inferiore può comprimere i margini. Per un produttore aurifero entra in gioco il differenziale fra prezzo dell’oro e costo di estrazione. Un calo della materia prima, però, non determina automaticamente un calo identico dell’azione: contano costi, debito, valuta e aspettative già incorporate nelle quotazioni.

Perché il confronto con il Nasdaq non si esaurisce nei chip

Il Nasdaq 100 seleziona grandi società non finanziarie quotate sul mercato Nasdaq. Non è composto soltanto da imprese tecnologiche, ma l’esclusione delle società finanziarie lo distingue nettamente dal portafoglio canadese descritto sopra. Perciò un miglioramento delle prospettive dei semiconduttori non basta a spiegare cosa faranno le banche o le società energetiche di Toronto.

Il problema è analogo a quello emerso nel confronto fra SOX e Nasdaq 100: due indici possono condividere alcuni temi di mercato e produrre risultati differenti per effetto dei pesi. Nel caso canadese la diversificazione geografica porta anche una diversa esposizione settoriale, non una protezione automatica dalle perdite.

Un esempio puramente illustrativo chiarisce l’effetto: su un portafoglio con il 29,87% in energia e materiali, una flessione uniforme del 2% di quei titoli sottrarrebbe circa 0,60 punti percentuali al totale, se tutto il resto restasse fermo. Non è la scomposizione del ribasso odierno: per ottenerla servirebbero i pesi di inizio seduta e le variazioni effettive di ogni componente.

Cosa osservare durante la seduta

Il primo controllo riguarda l’andamento dell’indice azionario dopo l’apertura e il contributo dei singoli settori. Il secondo è la tenuta delle banche: il loro peso può attenuare oppure amplificare il movimento delle risorse. Il terzo riguarda il confronto a orari omogenei con il Nasdaq 100, evitando di affiancare un future canadese precedente all’apertura a un indice americano rilevato successivamente.

Per un investitore che misura il risultato in euro si aggiunge infine il cambio con il dollaro canadese. La variazione del paniere, il rendimento del prodotto utilizzato e quello del capitale convertito in euro sono tre grandezze differenti. La seduta va letta attraverso queste distinzioni, prima di trasformare il ribasso del future in un giudizio sull’intero mercato canadese.