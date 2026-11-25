Ripple ha annunciato il 25 novembre un accordo con Yapı Kredi per la custodia degli asset digitali della piattaforma Yapı Kredi Kripto. Secondo la società, la banca utilizza Ripple Custody nei propri locali. La novità riguarda l’infrastruttura che protegge e gestisce le disponibilità dei clienti: non è un annuncio di acquisto di XRP né una misura dei nuovi capitali investiti nella criptovaluta.

Il comunicato di Ripple sull’accordo con Yapı Kredi descrive una tecnologia già utilizzata dall’istituto, senza quantificare gli asset custoditi o il valore economico del contratto. La società riferisce inoltre che la banca ha ricevuto nel 2026 l’approvazione per i servizi di custodia nel quadro dell’autorità turca dei mercati, CMB. Queste informazioni vanno distinte dalle aspettative commerciali sullo sviluppo futuro del settore.

Perché la custodia è un servizio diverso dalla negoziazione

La piattaforma permette ai clienti di comprare e vendere; il custode gestisce le attività e le autorizzazioni necessarie a trasferirle. Il fornitore tecnologico mette a disposizione gli strumenti con cui organizzare queste funzioni. Identificare separatamente i tre ruoli aiuta a capire chi esegue l’ordine, chi conserva il controllo operativo e chi sviluppa il software.

Un’installazione nei locali della banca indica dove viene collocata l’infrastruttura descritta nell’annuncio. Non basta invece a misurare la qualità delle procedure: occorre conoscere chi può autorizzare un trasferimento, come vengono controllati gli accessi e quali verifiche intervengono quando un’operazione presenta anomalie. Sono domande operative utili, alle quali il comunicato commerciale non fornisce una risposta dettagliata.

Che cosa significa davvero il 95% previsto dalle regole turche

L’articolo 41 del regolamento III-35/B.2, pubblicato sul sito del depositario centrale MKK, prevede in via ordinaria almeno il 95% presso il custode per le criptovalute che i clienti non scelgono di tenere nei propri wallet. Il calcolo riguarda il valore corrente complessivo, non una percentuale identica di ciascun token.

Il testo distingue inoltre il limite ordinario del 5% presso la piattaforma dal tetto infragiornaliero del 10%, con trasferimento immediato dell’eccedenza. Prevede anche specifiche esclusioni dal calcolo per attività sotto soglia, soggette a un limite aggregato. Il 95% è dunque una regola con perimetro e meccanismi applicativi, non la descrizione di ogni singolo conto in ogni istante.

In un esempio semplificato, con 10 milioni di unità monetarie interamente comprese nel calcolo ordinario, il 95% corrisponde a 9,5 milioni presso il custode e il restante 5% a 500.000 presso la piattaforma. L’esempio esclude deroghe e movimenti infragiornalieri: serve a interpretare la ripartizione, non a stimare i saldi di Yapı Kredi.

La percentuale non è una garanzia sul capitale

Custodire un’attività e proteggerne il valore sono funzioni diverse. Se una criptovaluta perde prezzo, una procedura di custodia correttamente eseguita non annulla quella perdita. Il numero del 95% non va quindi interpretato come quota assicurata del portafoglio, rimborso promesso o rendimento minimo.

Per valutare un servizio restano rilevanti condizioni contrattuali, responsabilità in caso di incidente, modalità di restituzione e costi applicati. Il comunicato non presenta un’offerta destinata ai risparmiatori italiani: non permette di dedurre disponibilità del servizio in Italia, tariffe o tutele di un eventuale rapporto. Questi aspetti richiederebbero documenti specifici sul cliente e sulla giurisdizione interessata.

Quale prova manca per collegare l’accordo a XRP

Un contratto di custodia può ampliare l’attività commerciale del fornitore senza rivelare quali token vengano comprati dai clienti. Per misurare un effetto sulla domanda di XRP servirebbero dati sugli asset effettivamente utilizzati e sui flussi, oltre alla semplice presenza del marchio Ripple. Il comunicato non pubblica queste grandezze.

Nel precedente sull’arrivo di RLUSD sui servizi Coinbase, il fatto nuovo riguardava la distribuzione di una stablecoin. Qui riguarda un’infrastruttura bancaria di custodia. I riscontri successivi da cercare sono attività custodite, continuità del servizio e diffusione presso i clienti: dati capaci di distinguere l’avvio commerciale dalla sua dimensione economica effettiva.