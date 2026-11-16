Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina ha messo fuori uso oltre il 55% della capacità russa di raffinazione del petrolio. Il presidente ucraino ha riferito la cifra domenica 15 novembre, nel discorso serale pubblicato alle 21:24 di Kyiv, le 20:24 in Italia, dopo aver ricevuto un rapporto dal generale Mykhailo Drapatyi. Zelensky ha collegato le azioni ucraine agli attacchi russi contro la rete energetica del suo Paese. La trascrizione riporta la valutazione di Kyiv alla data del discorso, senza indicare il metodo di calcolo, i volumi giornalieri persi o la durata delle interruzioni.

Dal 55% ai barili persi: il dato che manca

Una raffineria compra greggio e lo trasforma in prodotti come benzina e gasolio. La sua capacità indica quanto greggio può lavorare in un certo periodo. Per misurare l’effetto di un’interruzione sull’offerta di carburanti occorre sapere quanto l’impianto lavorava prima del fermo, per quanti giorni la produzione si è ridotta e quali prodotti ricavava da ogni barile. Sono informazioni importanti soprattutto quando si mette a confronto una dichiarazione riferita a un singolo giorno con le statistiche mensili.

Un esempio aiuta a leggere la percentuale. In un impianto ipotetico capace di trattare 100 barili al giorno, ma che ne lavorava 80, un giorno di fermo completo toglie 80 barili di lavorazione rispetto al ritmo precedente. Per stimare la perdita del mese occorre sapere quando riprende l’attività. E per stimare la perdita di gasolio bisogna conoscere la parte di quegli 80 barili che sarebbe diventata diesel. Dal solo 55% citato da Zelensky non si può dunque ricavare una riduzione equivalente della produzione russa di carburanti, né una variazione dell’estrazione di greggio dai pozzi.

Il riscontro dell’AIE riguarda il diesel che arriva sul mercato

Un’indicazione indipendente sulle conseguenze economiche precede di due giorni il discorso. Nell’Oil Market Report del 13 novembre, l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) rileva che gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe stanno riducendo le forniture di diesel del Paese ai mercati internazionali. L’Agenzia segnala che questo calo si aggiunge alle minori disponibilità dal Medio Oriente. Il rapporto documenta quindi una difficoltà per gli importatori di gasolio, ma non fornisce una verifica della percentuale indicata successivamente da Kyiv.

La differenza emerge anche nei prezzi all’ingrosso. Tra il massimo di inizio ottobre e la rilevazione del rapporto, il greggio di riferimento del Mare del Nord era passato da 136 a circa 93 dollari al barile, con un calo del 32%. Nello stesso periodo il diesel europeo era sceso dell’11% e valeva ancora quasi 180 dollari al barile. Entrambi i prezzi erano dunque diminuiti, ma il gasolio aveva ceduto molto meno. Le rilevazioni precedono l’intervento di Zelensky e risentono anche della disponibilità di prodotto dagli altri esportatori.

Perché contano le scorte di prodotto e i tempi delle consegne

Per un distributore che aspetta una nave di gasolio, un carico di greggio disponibile sul mercato offre una soluzione soltanto se c’è anche chi può raffinarlo e consegnare il prodotto in tempo. Una scorta di diesel già pronta può invece coprire parte degli ordini durante un’interruzione. Nel rapporto di novembre l’AIE indica proprio il rilascio accelerato delle scorte di emergenza di diesel come un sostegno temporaneo in attesa che la produzione si riprenda. È una distinzione che pesa anche nella lettura dei dati sulle scorte mondiali di petrolio, in aumento soprattutto per i barili ancora in mare.

Per capire quanto durerà la pressione sul mercato serviranno tre misure confrontabili nel tempo: il greggio effettivamente lavorato dalle raffinerie russe, il gasolio prodotto e i carichi consegnati all’estero. La prima dirà quanto è cambiata l’attività industriale. Le altre due mostreranno quanta parte di quella variazione raggiunge davvero gli acquirenti di carburante.